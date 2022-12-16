Внаслідок російського обстрілу Київщини пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, постраждали 3 особи, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники завдали ракетного удару по Київщині та пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок масованої атаки пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області. На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення", - йдеться в повідомленні.
За словами Кулеби, наразі в області діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах.
"У деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет – відновлення води та тепла", - додав очільник ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Поставить Украине ракеты.
1) Украина должна уничтожить ракетами все 40 российских аэродромов возле границ с Украиной, на которых базируется 400 российских самолетов и 400 вертолетов.
2) Уничтожить российский черноморский флот.
3) Уничтожить все российские военные склады на территории россии. У росси не будет чем воевать, не будет ракет, снарядов, пуль. Они не смогут дальше обстреливать Украину ракетами, артиллеристам не будет чем стрелять, путин не сможет дальнейшую мобилизацибю проводить - не будет чем вооружить солдат.
4) Уничтожить российские военные заводы. Чтобы россия не могла произвести новое вооружение.
И война будет выиграна!