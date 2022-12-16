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Внаслідок російського обстрілу Київщини пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, постраждали 3 особи, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нєбитов,поліція,київщина

Російські загарбники завдали ракетного удару по Київщині та пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок масованої атаки пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області. На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення", - йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, наразі в області діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах.

"У деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет – відновлення води та тепла", - додав очільник ОВА.

Читайте: На Київщині вимикатимуть світло під час повітряних тривог, - мер Ірпеня Маркушин

Автор: Богдан Гуньковський
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США должны взять Украину под ядерный зонтик - ведь именно они были инициатором ядерного разоружения Украины.
Поставить Украине ракеты.
1) Украина должна уничтожить ракетами все 40 российских аэродромов возле границ с Украиной, на которых базируется 400 российских самолетов и 400 вертолетов.
2) Уничтожить российский черноморский флот.
3) Уничтожить все российские военные склады на территории россии. У росси не будет чем воевать, не будет ракет, снарядов, пуль. Они не смогут дальше обстреливать Украину ракетами, артиллеристам не будет чем стрелять, путин не сможет дальнейшую мобилизацибю проводить - не будет чем вооружить солдат.
4) Уничтожить российские военные заводы. Чтобы россия не могла произвести новое вооружение.
И война будет выиграна!
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16.12.2022 15:10 Відповісти
В жовтні експорт з росії в США в порінянні з вереснем зріс більш, ніж вдвічі і склав 732 млн. доларів. США купують в росії алюміній, сталь, титан, нікель, збагачений уран і ще багато чого. А що експортуємо до США ми і на яку суму? То про який "ядерний зонтік" ти мрієш? Де, хоча б, обіцяний ще на жовтень ленд-ліз?
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16.12.2022 16:44 Відповісти
 
 