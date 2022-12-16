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Харківщина (4272) електроенергія (1906)

У частині Харкова та семи громадах області частково відновлено подачу електроенергії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Частково Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька, Краснокутська громади вже зі світлом. Почали заживляти частково і Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Частково Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька, Краснокутська громади вже зі світлом. Почали заживляти частково і Харків", - уточнив голова ОВА.

Синєгубов відзначив самозатверджену роботу енергетиків.

"Наші енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше подати енергію всім жителям, які через російські обстріли залишилися без світла", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки сьогодні, 16 грудня, Харківська область була повністю знеструмлена.

Автор: Анастасія Потіха
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Півмільярда доларів викинути на те, що ми можемо полагодити за добу? Русня, ви довбо@би!
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16.12.2022 18:55 Відповісти
Причому, з кожним наступним обстрілом ці півмільярда викидають все менш і менш ефективно...
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16.12.2022 20:23 Відповісти
 
 