На Полтавщині відновлено електро-, тепло- і водопостачання, – ОВА

У Полтавській області відновлено електро-, тепло- та водопостачання.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі на Полтавщині поновлено водопостачання, теплопостачання та електропостачання. Все забезпечено, працюють графіки погодинних відключень. Тобто ми повернулися до того стану, який у нас був зранку", - заявив Лунін.

За словами голови ОВА, загалом в області ракетних ударів не було, успішно спрацювала протиповітряна оборона.

"Залізничне сполучення постраждало, була затримка руху поїздів три години, але вже все відновлено, все нормально працює", - зазначив чиновник.

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