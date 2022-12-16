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На Полтавщині відновлено електро-, тепло- і водопостачання, – ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

У Полтавській області відновлено електро-, тепло- та водопостачання.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі на Полтавщині поновлено водопостачання, теплопостачання та електропостачання. Все забезпечено, працюють графіки погодинних відключень. Тобто ми повернулися до того стану, який у нас був зранку", - заявив Лунін.

За словами голови ОВА, загалом в області ракетних ударів не було, успішно спрацювала протиповітряна оборона.

"Залізничне сполучення постраждало, була затримка руху поїздів три години, але вже все відновлено, все нормально працює", - зазначив чиновник.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Дали свет в 15.00 а то уже настроились опять 30 часов быть на темной стороне.
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16.12.2022 19:01
+3
держитесь там
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16.12.2022 19:04
+3
Енергосистема в нас одна, якщо гепнуло у Харкові чито Кременчузі то світла нема ніде. Тай взагалі Україна то є одна енергосистема
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16.12.2022 19:28
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Дали свет в 15.00 а то уже настроились опять 30 часов быть на темной стороне.
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16.12.2022 19:01 Відповісти
держитесь там
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16.12.2022 19:04 Відповісти
Дали світло, пішов вимикати генератор, прийшов до хати - чорнийаут, пішов ввімкнув генератор, прийшов до хати - є контакт, пішов вимикати генратор... Скорочений курс як з користю провести час без інтернету
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16.12.2022 19:49 Відповісти
Що відновляли, якщо не було ракетних ударів та пошкоджень???
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16.12.2022 19:07 Відповісти
Енергосистема в нас одна, якщо гепнуло у Харкові чито Кременчузі то світла нема ніде. Тай взагалі Україна то є одна енергосистема
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16.12.2022 19:28 Відповісти
то поясніть чому в Харкові світло 20 годин на добу , в Одеській області 3 години на добу , бо ми ж "єдина енергосистема " ??
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16.12.2022 22:09 Відповісти
Зара в Полтаві є, в Харкові нема, таке бува коли аварія, є бажання щось вивчи про навантаження/перенавантаження
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16.12.2022 23:09 Відповісти
Три раза свет сильно притухал,обычно такое было когда попадали по энергосистеме в районе Кременчуга.
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16.12.2022 19:46 Відповісти
Почему нет запретов на подобные радостные донесения местечковых чиновников????Ну позвоните Зе по телефону,доложитесь!!!Какие вы молодцы.А люди сами увидят у себя все блага.......Это что бы кацапня локти грызла что мало насыпают????Я не могу этого понять...ну зделали молодцы зачем эти сообщения????
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16.12.2022 19:12 Відповісти
а кацапи і так все знають,у них стукачів в тому ж Кременчугу хоч греблю гати.
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16.12.2022 19:43 Відповісти
Говорила з рідними, темрява. Світло було годину, помилися, сидять на дивані,очима блищать. Кажуть усе норм. Україну не зломити, вона сильна,як ніколи
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16.12.2022 19:23 Відповісти
якщо очі блищать,значить світло є.принаймі достатньо для блєска.
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16.12.2022 19:44 Відповісти
От я щось не розумію, що це за система така, що підстанцію пошкодили у Харкові, а світла нема у Мукачеві? Як би у кожному регіоні є своя ТЕС, навіть у кожному місті ТЕЦ виробляє не тільки тепло а й електроенергію, бо так було побудовано за часів СРСР, де на першому місці було виробництво електроенергії, а вже на другому - тепло. Система то єдина, але виробники різні.
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16.12.2022 20:41 Відповісти
не ну просто пісець , за якихось 5 годин все відновили... плять , вже третій тиждень без води і світло по 3 години на добу ...(((((
З.І. сьогодні з 9.00 нема нічого..((
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16.12.2022 22:06 Відповісти
 
 