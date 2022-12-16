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Швейцарія приєдналась до обмеження цін на російську нафту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швейцарія

Швейцарія приєдналася до обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

Про це повідомив у п'ятницю уряд цієї країни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Нові швейцарські санкції проти Росії набирають чинності з вечора 16 грудня.

Йдеться про встановлення цінового порогу для російської нафта та нафтопродуктів. Обмеження цін на нафту у розмірі $60 за барель країни ЄС узгодили 3 грудня, воно набрало чинності 5 грудня.

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Рішення ЄС забороняє надавати послуги, пов'язані з перевезеннями нафти до третіх країн, якщо її вартість вища за граничну ціну.

"16 грудня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до цих заходів", – йдеться в заяві.

Швейцарія також приєдналася до санкцій ЄС щодо іранських громадян та компаній. Обмеження введено проти двох фізичних осіб, а також двох організацій, які пов'язані з виробництвом та постачанням безпілотників до Росії.

З 5 грудня країни G7, Австралія та Євросоюз ввели обмеження ціни на продаж нафти з Росії до третіх країн. Пізніше до них приєдналася Норвегія. Поріг встановлено на рівні $60 за барель.
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Швейцария тоже будет давать деньги русским убивать украинцев.
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17.12.2022 01:16 Відповісти
Они продолжают спонсировать Путина деньгами. лицемерие!
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17.12.2022 01:18 Відповісти
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17.12.2022 01:30 Відповісти
І де тут Швейцарія?
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17.12.2022 01:32 Відповісти
забороняє надавати послуги, пов'язані з перевезеннями нафти до третіх країн Джерело: https://censor.net/ua/n3387528

Послуги. Швейцарія.

Думайте!
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17.12.2022 08:00 Відповісти
13 грудня Верховна 235-ма голосами прийняла Постанову № 8275, в якій, проміж іншим, йдеться про обрання членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, звільнивши його від обов'язків члена комітету з питань економічного розвитку.

Так-так, того самого Миколу Скорика, якого в Одесі називають не інакше як або Микола-блок, або Микола-Тетріс, який свого часу був у фракції тепер забороненої партії "ОПЗЖ", а нині в групі "Платформа за життя та мир".

Серед його перлів, наприклад, те, що приводом для війни стала Революція Гідності, і про "Злочини так званих добровольців".

Ну а як він тепер у цьому Комітеті буде управляти політикою в області фінансів, податків, і митниці, видно з інших його слів: «Украинский экономический интерес находится в большей степени в Российской Федерации - к сожалению, Евросоюз нам не дает таких возможностей».

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17.12.2022 01:30 Відповісти
 
 