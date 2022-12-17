За минулу добу росіяни поранили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА
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Окупаційні війська РФ за минулу добу поранили 3 цивільних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 16 грудня росіяни поранили 3 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті", - йдеться в повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Всього з 24 лютого росіяни вбили 1264 жителів Донеччини, поранили ще 2752.
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