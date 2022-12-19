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Російські окупаційні війська завдали 83 удари по Сумщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Під вогонь потрапили Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська та Шалигинська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, Великописарівську ОТГ рашисти шість разів обстріляли із САУ. Хотінську двічі накрили вогнем із артилерії. На території громади розірвалися 34 снаряди.

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По Шалигинській ОТГ росіяни відкривали вогонь із гранатометів (було зафіксовано 5 "приходів"), стрілецької зброї (5 черг) та кулеметів (10 черг).

Рашисти двічі скидали вибухівку з безпілотників на Краснопільську громаду. Також тут було 15 "приходів" зі САУ.

Десяток ворожих артилерійських обстрілів зафіксували по Юнаківськів громаді, чотири - по Миропільській. В останні розірвалося ще дев'ять мін.

За словами керівника ОВА, було пошкоджені три приватні будинки та електролінія.

Читайте: Сумщина переходить на аварійні відключення електроенергії

Автор: Анастасія Потіха
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