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Росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікополь

У понеділок увечері російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, без жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко.

"Відносно спокійний день закінчився обстрілом міста Нікополь зі ствольної артилерії. Попередньо – люди не постраждали. Обстеження території триває", – написав він.

Євтушенко наголосив, що окупанти знову здійснюють залпи з протилежного берега водосховища.

"Прошу вас перебувати у сховищі або скористатися правилом двох стін", – звернувся голова РВА до місцевих мешканців.

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За його словами, триває відновлення енергосистеми району після останньої атаки росіян.

"Руйнування досить суттєві. Працівники ДТЕК роблять усе можливе для стабільного електропостачання. Прошу вас із розумінням ставитися до ситуації - відключення світла є результатом збройної агресії РФ", - поінформував Євтушенко.

Автор: Анастасія Потіха
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