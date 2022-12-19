Росія найрідше забирає під час обмінів мобілізованих з окупованих територій, - ГУР
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У процесі обміну полоненими представники Росії ділять людей на "сорти": що простіше людина, то менше інтересу до неї виявляють
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Рашистський режим – фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію", – зазначив представник ГУР.
Позиція №1 в антирейтингу, за словами Юсова, – примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.
"А всі решта – починається вкрай важкий процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу", – сказав представник військової розвідки.
Будь ласка, зачекайте...
Вірю в ЗСУ!
і це з гордістю висвітлюють у новинах...
я тащусь з цього zьобнутого світу...
У меня мозг закипает, от ваших высказываний.
Вы уже официально, не считаете это украинскими территориями ?
1. нащо РФ взагалі обмінювати примусово мобілізованих коли легше наловити нових
2. Україна не може міняти своїх громадян ні на що, навіть на золото
их мусульмане поддерживают и договариваются сами.
Провести их фильтацию и по ее результатам - одних освободить на свободной територии ( с выдачей необходимых документов ) , других ( кто добровольно служил оккупантам или "не добровольно" но совершал преступления - судить !