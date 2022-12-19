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Росія найрідше забирає під час обмінів мобілізованих з окупованих територій, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені,росіяни,обмін,повернені

У процесі обміну полоненими представники Росії ділять людей на "сорти": що простіше людина, то менше інтересу до неї виявляють

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Рашистський режим – фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію", – зазначив представник ГУР.

Позиція №1 в антирейтингу, за словами Юсова, – примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

"А всі решта – починається вкрай важкий процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу", – сказав представник військової розвідки.

Також дивіться: Лубінець оприлюднив ролик, який засвідчує гуманне ставлення України до військовополонених росіян. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
тобто вартість зрадників нижче ніж пєтухів з кацапської зони
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19.12.2022 22:42
+13
Завтра 300, ТРИСТА, *****... Днів війни. Й..на русня.
Вірю в ЗСУ!
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19.12.2022 22:45
+8
і щодо "примусово", якщо українські громадяни мобілізовані дійсно примусово то нащо їх міняють назад до РФ?
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19.12.2022 22:45
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тобто вартість зрадників нижче ніж пєтухів з кацапської зони
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19.12.2022 22:42 Відповісти
І нєх з тими гнидами лугандонськими цяцькатись. По тихому, без відосиків. Відвели на 1км в тил, шальная пуля...
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20.12.2022 08:20 Відповісти
Насправді, сегрегація тут йде за іншим принципом: головний критерій відбору полонених на обмін - розміри хабарів від їхніх родичів на пітьмі у лапи рашистських комплектувальників обмінних груп.
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19.12.2022 22:45 Відповісти
Завтра 300, ТРИСТА, *****... Днів війни. Й..на русня.
Вірю в ЗСУ!
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19.12.2022 22:45 Відповісти
піццами годуйте ту шантрапу.
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19.12.2022 22:45 Відповісти
і щодо "примусово", якщо українські громадяни мобілізовані дійсно примусово то нащо їх міняють назад до РФ?
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19.12.2022 22:45 Відповісти
Громадян України держава не змогла захистити і їх примусово погнали на бійню, виживших ця ж держава видає своїх громадян ворогам для використання їх як гарматного м'яса...

і це з гордістю висвітлюють у новинах...

я тащусь з цього zьобнутого світу...
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19.12.2022 23:02 Відповісти
там помилка у формулюванні, своїх громадян Україна не може віддавати за кордон, навіть громадянства позбавити, прописано в Конституції
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19.12.2022 23:09 Відповісти
В этой новости, речь идет о украинцах со временно оккупированных территорий.
У меня мозг закипает, от ваших высказываний.

Вы уже официально, не считаете это украинскими территориями ?
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20.12.2022 00:27 Відповісти
я не вважаю що ПРИМУСОВО мобілізованих обмінюють, швидше зрадників з ЛДНР, які пішли воювати на боці кацапів за власним бажанням.

1. нащо РФ взагалі обмінювати примусово мобілізованих коли легше наловити нових
2. Україна не може міняти своїх громадян ні на що, навіть на золото
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20.12.2022 14:08 Відповісти
може міняти тих хто за власним бажанням перейшов на бік ворога, шпигунів тощо, як там це юридично точно не знаю
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19.12.2022 23:14 Відповісти
кадирівці найцінніші..літуни гвинтокрилів .літаків..охфіцери .розвідка..а все інше мусор в чорних кульочках.
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19.12.2022 22:55 Відповісти
это мнение повелось с Сирии, так они своих выкупали обычно быстро и без огласки, за любые деньги.
их мусульмане поддерживают и договариваются сами.
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20.12.2022 00:19 Відповісти
А з нашого боку хіба не так само? Якісь бідні нещасні без блату і грошей будуть сидіти в кацапському полоні до загину або поки не обміняють всіх на всіх, і те не факт, що про них не забудуть зовсім. Пів року мати зовсім нічого не знає про свого юного сина, що взятий в полон у Маріуполі, може яйця відрізали, а може вже й замордували кацапи. А її ще й наші по голові б'ють, щоб мовчала! І гроші у нас теж не останню роль відіграють, вистачає хабарників кругом, як і цієї радянщини "невмирущої". Коли ми від неї спекаємось нарешті? Почистить Залужний армію від цієї пошесті - корумпованої радянщини?
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20.12.2022 00:02 Відповісти
Ну хоч побухали в МЕТРО.
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20.12.2022 00:11 Відповісти
капітан очєвідность
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20.12.2022 06:43 Відповісти
Глупые манкурты ни кому не нужны.
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20.12.2022 11:48 Відповісти
Я не понимаю, зачем отдавать В ПРИНЦИПЕ граждан Украины с оккупированных территорий, рад они были ПРИНУДИТЕЛЬНО ************* мобилизованы ?!
Провести их фильтацию и по ее результатам - одних освободить на свободной територии ( с выдачей необходимых документов ) , других ( кто добровольно служил оккупантам или "не добровольно" но совершал преступления - судить !
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20.12.2022 12:28 Відповісти
 
 