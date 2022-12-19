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В окупованому Мелітополі прогриміли два вибухи, - мер Федоров
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В понеділок, 19 грудня, в окупованому Мелітополі прозвучало два гучних вибухи.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно 2 гучні вибухи. Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів. А ми перевіряємо, що не так у русні", - розповів він.
"РИА Мелитополь" із посиланням на підписників повідомляє, що звуки вибухів було добре чути на Мікрорайоні – нібито це "пряме попадання в базування рашистів".
"Повідомляють, що в Мелітополі зі сторони Василівки на блокпосту кіпіш. Полетіли "швидкі", орки своїх накрили", - додало пізніше видання.
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«Вітаннячка, шановна Громадо! Миколайчик сьогодні приніс шо? Звістно ж Жмурок! Нормально так жмурок! Про це і про частково обдарованих звірят у Жмурінформбюро.
Запоріжжя. Тут ще з ночі було відвалено мішок подарунків пітушні коло Токмаку, де К х..м згоріли і техніка, і жмурки. Ну це тим, де ракетки пускають. Ще сьогодні прийшла біда на полігон під Бердянськом, де красіва і вправна виучка перейшла у пакетовану форму. Та ще і масовій формі, судячи з кількості швидких і іншої рятівної х…і. Ну і в районі прикаховському була зачистка. Одразу по декількох місцях», - написав Кирило Недря.