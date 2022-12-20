ООН вивчає інформацію щодо постачання Іраном безпілотників до РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретаріат ООН вивчає інформацію від низки країн про постачання іранських безпілотників до Росії для їх застосування в Україні.
Про це повідомила заступник генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми отримали листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США щодо передбачуваної передачі Іраном БПЛА Росії. П'ять країн у листах просили провести інспекцію. Секретаріат вивчає наявну інформацію, і будь-які висновки буде доведено до відома Ради Безпеки у належний час", - сказала Ді Карло під час засідання Ради Безпеки.
Заступник генсекретаря ООН наголосила, що постійний представник Ірану заперечував постачання безпілотників для використання у війні в Україні.
Крім того, секретаріат ООН також "вивчає інформацію від п'яти країн про те, що деякі з БПЛА, переданих Іраном Росії, були зроблені організацією, внесеною до списку санкцій резолюції Ради Безпеки ООН 2231".
Будь ласка, зачекайте...
"Эти беспочвенные утверждения - часть пропагандистской войны, которую ведут США против нашей страны. В вопросах внешней политики Тегеран действует независимо, ему не требуется ничьих разрешений", - заявил пресс-секретарь дипломатического ведомства Насер Канани
Он также сообщил, что российско-иранское сотрудничество, касающееся не только оборонной сферы, основано на общности интересов и не направлено против третьих стран."
https://www.newsru.co.il/mideast/18dec2022/iran_202.html
Т.е. пора с Ираном разрывать дипотношения
"Ну всім зрозуміло, що далі усе буде похєрє..о завдяки вєто агрессора
Відповідаючи на питання про тиск, з яким він зіткнувся, генсек ООН сказав журналістам, що звинувачення Заходу в тому, що Іран поставив Росії безпілотники, які використовуються в Україні, розглядаються "у ширшій картині всього, що ми робимо в контексті війни, щоб визначити, чи маємо ми відправити чиновників до Києва". Гутерреш піддався російському тиску: США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання іранських дронів в Україні