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ООН вивчає інформацію щодо постачання Іраном безпілотників до РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,російський

Секретаріат ООН вивчає інформацію від низки країн про постачання іранських безпілотників до Росії для їх застосування в Україні.

Про це повідомила заступник генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми отримали листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США щодо передбачуваної передачі Іраном БПЛА Росії. П'ять країн у листах просили провести інспекцію. Секретаріат вивчає наявну інформацію, і будь-які висновки буде доведено до відома Ради Безпеки у належний час", - сказала Ді Карло під час засідання Ради Безпеки.

Заступник генсекретаря ООН наголосила, що постійний представник Ірану заперечував постачання безпілотників для використання у війні в Україні.

Крім того, секретаріат ООН також "вивчає інформацію від п'яти країн про те, що деякі з БПЛА, переданих Іраном Росії, були зроблені організацією, внесеною до списку санкцій резолюції Ради Безпеки ООН 2231".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Лига Наций 2.0
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20.12.2022 02:36
+4
Наступним кроком ООН буде вивчення питання з приводу стурбованості через вивчення питання постачання безпілотників. А московія тим часом нищить енергообладнання України.
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20.12.2022 02:01
+2
І пів року не пройшло а воно щось там вивчає
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20.12.2022 01:52
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І пів року не пройшло а воно щось там вивчає
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20.12.2022 01:52 Відповісти
Наступним кроком ООН буде вивчення питання з приводу стурбованості через вивчення питання постачання безпілотників. А московія тим часом нищить енергообладнання України.
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20.12.2022 02:01 Відповісти
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20.12.2022 02:16 Відповісти
вони кажуть: "вивчаєм", а я чую: "***** не робимо"
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20.12.2022 02:21 Відповісти
ВОТ тоже интересно , что означает фраза - ,, изучаем информацию ,, , это до какой степени дошло словоблудие международных инстанций , что бы вот такую ***** писать , по ходу они научились у коммунистической партии сссра этой ****** заниматся.
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20.12.2022 10:36 Відповісти
Лига Наций 2.0
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20.12.2022 02:36 Відповісти
Знущаються мразоти.
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20.12.2022 03:33 Відповісти
"Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса, согласно которому тесное взаимодействия Ирана и России в военной сфере представляет серьезную угрозу для союзников США в ближневосточном регионе.

"Эти беспочвенные утверждения - часть пропагандистской войны, которую ведут США против нашей страны. В вопросах внешней политики Тегеран действует независимо, ему не требуется ничьих разрешений", - заявил пресс-секретарь дипломатического ведомства Насер Канани

Он также сообщил, что российско-иранское сотрудничество, касающееся не только оборонной сферы, основано на общности интересов и не направлено против третьих стран."

https://www.newsru.co.il/mideast/18dec2022/iran_202.html

Т.е. пора с Ираном разрывать дипотношения
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20.12.2022 06:01 Відповісти
так уже!!!
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20.12.2022 07:23 Відповісти
Секретаріат вивчає наявну інформацію, і будь-які висновки буде доведено до відома Ради Безпеки у належний час", - сказала Ді Карло під час засідання Ради Безпеки. Джерело: https://censor.net/ua/n3388043
"Ну всім зрозуміло, що далі усе буде похєрє..о завдяки вєто агрессора
Відповідаючи на питання про тиск, з яким він зіткнувся, генсек ООН сказав журналістам, що звинувачення Заходу в тому, що Іран поставив Росії безпілотники, які використовуються в Україні, розглядаються "у ширшій картині всього, що ми робимо в контексті війни, щоб визначити, чи маємо ми відправити чиновників до Києва". Гутерреш піддався російському тиску: США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання іранських дронів в Україні
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20.12.2022 07:47 Відповісти
Ото ще нікчеми, які присмокталися до великих грошових потоків.
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20.12.2022 08:06 Відповісти
 
 