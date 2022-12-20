В окупованому Маріуполі наразі живуть понад 11 тис. школярів, - Андрющенко

За час російської окупації понад 2,8 тис. дітей побували у російських таборах "перевиховання".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день в Маріуполі 11 022 дітей шкільного віку. Це цілком відповідає оціночним даним щодо загальної кількості населення в місті до 120 тисяч людей станом на 01 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, легко побачити тенденції розселення людей, виходячи з наповнюваності шкіл. Найбільш щільне розселення у Східному мікрорайоні в Лівобережному районі та ЖМР (житловому мікрорайоні) №17-23 в Центральному районі, "всі інші - чорні плями війни".

"Цікаво, що в запиті на фінансування на наступний рік окупаційна адміністрація оперувала кількістю маріупольців на рівні 250 тис. людей. Що більше ніж в два рази перевищує реальність. Для чого? - питання риторичне. Це розмір апетитів гауляйтерів на "покласти гроші в кишеню". Однак, ще раз бачимо, наскільки окупанти забрехались заради пропаганди", - наголосив радник мера.

Наразі також відома кількість маріупольських дітей, які побували у російських таборах перевиховання під виглядом туризму.

"За весь період окупації 2804 або (за даними окупантів) 28 % від усіх (хоча дивним чином ці цифри не корелюються з даними дітей по школах на 282 дитини, але то вже таке - математика і окупанти не дуже дружать між собою)", - підсумував Андрющенко.

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