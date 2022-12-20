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Рашисти в окупованому Сєверодонецьку грабують квартири, прикриваючись "заміною системи опалення", - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина,сєверодонецьк

Російські загарбники у тимчасово окупованому Сєверодонецьку грабують квартири містян, прикриваючись "ремонтними роботами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Жителі окупованого Сєвєродонецька повідомляють, що під видом ремонтних робіт росіяни вскривають їхні квартири - як порожні, так і заселені.  В одному із відомих випадків людина, що залишилася в окупації, зранку пішла по справах, а по обіді виявила вирізані двері.

Разом із елементами системи опалення, подекуди зовсім новими, в людей зникають особисті речі. Радіатори ріжуть разом із трубами під стелю. Обіцяють до кінця лютого встановити сучасні. В деяких будинках, де відбуваються ці диво-ремонти, потребує відновлення дах, відсутні вікна у багатьох квартирах тощо. Але батареї - найцінніше", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Якби я прочитав "Рашисти не грабують" - ото б була усім новинам новина!
А ця - з розряду: "Ти ба! З дупи гімно лізе!!
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20.12.2022 08:40 Відповісти
Смотрел видео пару недель назад на кацапском канале.Их ходит банда,все типа официальные,но рыла у всех замыленные.
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20.12.2022 09:00 Відповісти
 
 