Рашисти в окупованому Сєверодонецьку грабують квартири, прикриваючись "заміною системи опалення", - ОВА

Російські загарбники у тимчасово окупованому Сєверодонецьку грабують квартири містян, прикриваючись "ремонтними роботами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Жителі окупованого Сєвєродонецька повідомляють, що під видом ремонтних робіт росіяни вскривають їхні квартири - як порожні, так і заселені. В одному із відомих випадків людина, що залишилася в окупації, зранку пішла по справах, а по обіді виявила вирізані двері.



Разом із елементами системи опалення, подекуди зовсім новими, в людей зникають особисті речі. Радіатори ріжуть разом із трубами під стелю. Обіцяють до кінця лютого встановити сучасні. В деяких будинках, де відбуваються ці диво-ремонти, потребує відновлення дах, відсутні вікна у багатьох квартирах тощо. Але батареї - найцінніше", - йдеться в повідомленні.

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