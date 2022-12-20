Окупанти продовжують обстріли Харківщини, виникли пожежі, обійшлося без постраждалих, - ОВА

Російські загарбники продовжують обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстріли мирного населення Харківщини у наших прикордонних населених пунктах Харківського, Чугуївського, Куп‘янського районів. Крім того, ворог наносив ракетні удари по Ізюмщині.



Минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: с. Стариця, с. Готище, с. Вовчанські хутори. Попередньо – без постраждалих.



Окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах Куп‘янського району, в тому числі і по м. Куп’янськ. У смт Дворічна горів житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Синєгубова, сьогодні близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. На місцях працюють рятувальники.

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