Минулої доби росіяни обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини, - ОВА

19 грудня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громад. Під російським вогнем також опинилися населені пункти Куцурубської громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вчора, 19 грудня, об 11:50, 12:55, 14:05, 14:40, 20:05 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора о 20:00 та 20:12 ворожі удари були завдані по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає. Наслідки пошкоджень уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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