Єрмак закликав до боротьби з корупцією
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що для побудови успішної України необхідно продовжувати системно викорінювати корупцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Попереду - надзвичайно важка боротьба. Та ми обов’язково виженемо війська окупанта з нашої землі. Після цього нам доведеться відновлювати зруйноване. Щоб побудувати успішну Україну, необхідно продовжувати рішучо й системно викорінювати корупцію. Відкриті й прозорі процеси відбудови, рівні, чесні та комфортні правила для інвесторів - це базові умови для успіху", - зазначив він на заході "Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного: відповідальність юридичних осіб".
Успіхом у цьому контексті Єрмак назвав масштабне надходження інвестицій в Україну для прискореного економічного зростання.
За словами глави ОП, членство України в Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях сприятиме цьому процесу.
Він подякував голові Робочої групи ОЕСР Драго Косу та всім її членам за рішення щодо надання Україні статусу учасника: "Це голосування мало історичне значення й продемонструвало нам та всьому світові, що ми рухаємось у правильному напрямку в цій галузі. Наголошую: це рішення - не подарунок Україні. Це результат нашої наполегливої роботи на шляху до найвищих антикорупційних стандарті".
Будь ласка, зачекайте...
Кого !? Себе??
громадян не зміниться заяви цього поца свідчать саме про те що вони контролюють ситуацію в країні і готовлять мудрій нарід до наступних виборів за своїм сценарієм.
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії більше 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих багатіїв: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "газова принцеса" Ю.Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались, хто як міг.
Законодавча гілка влади у своєму збагаченні за лобіювання приватних інтересів не відставала.
Корумпованість депутата: отримання персональної вигоди за проведення законодавчого рішення при розподілі бюджетів різних рівнів -державного або місцевого (суспільних інтересів, за рахунок платників податків).
Є числені приклади коррупційного збагачення депутатів за продаж народних інтересів.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж.
А прості люди в країні виживали, як могли. Досить багато поїхали шукати кращої долі та заробляти в інші країни.
І якби не пасіонарність наших героїв (захисників майданів, захисників Батьківщини), які жертвували в тому числі і життям - раша б мала змогу знищити Україну як самостійну країну.
На злодієві шапка горить!
Сам Зе-генералісімус сказав місяць тому , що в Україні корупції нема
Оскільки це сказав смердючий "завгосп", то ціна такого заклику дорівнює нулю.
Показово, що у Єрмака боротьба з корупцією завжди попереду. Простіше кажучи самі влни з нею не воюють. "Після нас хоч потоп!" - кредо єрмачні.
маніпупулювати)з широкими масами населення.
ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_
Венеційська комісія оновила висновок щодо реформи Конституційного Суду!
Ухвалюючи закон минулого тижня, ДЕПУТАТИ ЗМАНІПУЛЮВАЛИ рекомендаціями Венеційської комісії, висловленими у попердньому висновку.
Тому Комісії довелося його уточнити:
https://antac.org.ua/news/venetsiyka-onovyla-vysnovok-shchodo-pzu-pro-ksu-tse-vdruhe-v-istorii-komisiia-ne-pidtrymala-terminovyy-vysnovok-shchodo-ukrainy/
Адже саме на висновки Венеційки зважатимуть Єврокомісія та Європейська рада, коли прийматимуть рішення про наше майбутнє як члена ЄС.
100% какую-то ***** в раде проталкивают или договорняк , так всегда было у клоунов , это называется - ,, ширма ,, , ***** какую-то сморозить , что бы лохторат начал это обсуждать и не обращал внимание на реальную хрень .
01.07.2011 | Янукович рассказал, как в свое время ему удалось победить рэкет Президент Украины Виктор Янукович заявил, что в Украине не будет пощады коррупционерам. | (3489 id = 95) | www.62.ua
09.09.2010 | Янукович - чиновникам: Поотбиваю руки. Не будете ничего уже ими брать
Президент Украины Виктор Янукович обещает «поотбивать руки» бывшим и нынешним чиновникам, причастным к разворовыванию средств государственного бюджета.
02.04.2015 | Мы как страна не имеем будущего, если не победим коррупцию, - Порошенко
16.09.2020 | Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко
Президент Украины Виктор Ющенко обязал правоохранительные органы, СБУ и прокуратуру в ближайшие три недели... (3489 id = 108911)
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80
🏛️Интервью генерала Валерия Залужного наделало много шума. Среди украинцев оно вызвало массовое разочарование. Ничего удивительного. Наслушавшись прогнозов руководителя ГУР генерала Буданова, украинцы решили что нужно потерпеть максимум до лета. Залужный же рассказал что война протянется дольше, а насколько - непонятно.
😮Выходит, что Буданов соврал? В чем дело?
📝Эксперты, к которым мы обратились за разъяснениями, пояснили, что интервью Залужного имело несколько смысловых посылов, расчитанных на разные группы слушателей. Именно с этих позиций его и нужно оценивать.
🤓Аудитория журнала "The Economist", совершенно не Украина. Аудитория журнала это коллективный Запад. Именно для западной деловой и политической элиты предназначались месседжи Залужного. Отдельно нужно учесть, что назначение Залужного в свое время лоббировали британцы (назначением Залужного Ермак "купил" спуск на тормозах "вагнергейта"), а "The Economist" - британское издание. Очевидно, что детали своего интервью Залужный обсудил с британскими и американскими коллегами.
💰О чем же сказал Залужный Западу? Да все о том же. Украине нужно оружие и боеприпасы. Украине нужно много оружия и боеприпасов. Даже если этого оружия Украина не получит, украинские солдаты продолжат сопротивление и война станет затяжной. Нужно это деловым кругам Запада? Очевидно, нет. Им то как раз нужно завершение войны и как можно скорее. Значит нужно раскошеливаться для Украины.
🤷🏻♂️Залужный сообщил, что скорого наступления Украинской армии ждать не следует, что ожидаются новые оборонительные сражения. Причин Залужный не пояснил, они понятны любому эксперту. Темп российского наступления сорвала погода. Длительный период слякоти дал возможность россиянам подтянуть резервы и приготовить оборону. И изготовиться к новым наступлениям. Кроме того постоянные удары России по объектам инфраструктуры Украины уже ей наносят чувствительный урон. Это так же срывает планы украинского генштаба.
🤭Россияне постоянно пытаются атаковать и это не случайно. Им тоже нужно заканчивать войну. Кроме того, постоянные атаки, это единственный шанс удержать в повиновении всю ту бесформенную массу мобилизованных, именуемую "российской армией". Иначе эта армия взбунтуется из-за отвратительного снабжения. Когда лезеш на пулеметы, становится не до протекающих сапог.
📉Темп наступления ВСУ потерян из-за погоды, это значит что россияне подтянут резервы и полезут в новое наступление. Украинцев это вполне устраивает, наступающая сторона всегда теряет больше. Понятно экспертам еще и то, что призыв еще 300 тысяч российских мужиков, это гроб для российской экономики. Из промышленности изымают 300 тысяч рабочих рук. 300 тысяч душ (не считая их семей) из производителей превращаются в потребителей. Путин во имя победы над Украиной гарантированно хоронит будущее России. Западу нужно быть к этому готовым.
😡Ну и момент, который вызвал открытое раздражение Офиса президента. Залужный кругом говорит: "Я могу", "Я способен", "Я..." Ермак и команда были сильно недовольны.
🇺🇦Собственно все. Для украинцев предназначался только один месседж. "Война затягивается. Будьте готовы". Не попишеш. Погодой Генштаб Украины не руководит, а числом командование ВСУ не воюет. Украина вынуждена беречь своих солдат, их у нее не так много.
😎Вот собственно и все. Запад заинтересован в скором окончании войны - Запад должен дать оружие и боеприпасы. А украинцам нужно держаться. Ничего иного им не остается.
Закінчиться війна - наступить черга внутрішніх гнид.