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Новини Політика України Боротьба з корупцією
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корупція (4072) Єрмак Андрій (1230)

Єрмак закликав до боротьби з корупцією

Новини Цензор.НЕТ Політика України

єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що для побудови успішної України необхідно продовжувати системно викорінювати корупцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Попереду - надзвичайно важка боротьба. Та ми обов’язково виженемо війська окупанта з нашої землі. Після цього нам доведеться відновлювати зруйноване. Щоб побудувати успішну Україну, необхідно продовжувати рішучо й системно викорінювати корупцію. Відкриті й прозорі процеси відбудови, рівні, чесні та комфортні правила для інвесторів - це базові умови для успіху", - зазначив він на заході "Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного: відповідальність юридичних осіб".

Успіхом у цьому контексті Єрмак назвав масштабне надходження інвестицій в Україну для прискореного економічного зростання.

За словами глави ОП, членство України в Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях сприятиме цьому процесу.

Він подякував голові Робочої групи ОЕСР Драго Косу та всім її членам за рішення щодо надання Україні статусу учасника: "Це голосування мало історичне значення й продемонструвало нам та всьому світові, що ми рухаємось у правильному напрямку в цій галузі. Наголошую: це рішення - не подарунок Україні. Це результат нашої наполегливої роботи на шляху до найвищих антикорупційних стандарті".

Також читайте: Єрмак, Резніков та Залужний обговорили з Салліваном, Остіном та Міллі продовження підтримки України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
Бджоли проти меду.
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20.12.2022 08:58
+48

Кого !? Себе??
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20.12.2022 08:56
+44
Оце сказанув Єрмак! Оце так! Боротися з корупцією буде! Напевно, разом з Татаровим та Шулікою ( в "миру" Шуляк).
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20.12.2022 08:59
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Кого !? Себе??
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20.12.2022 08:56 Відповісти
єрмак ледь не прострелив собі ногу, на його щастя парабелум був зарядженний холостими, як і його пустопорожня заява
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20.12.2022 09:37 Відповісти
Андрюша, харакири для тебя, самое то.
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20.12.2022 10:29 Відповісти
Конкурентів знищує.
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20.12.2022 09:57 Відповісти
Нема ні совісті, ні честі лише цинічна і огидна брехня. З іншого боку незріле, щоб не сказати тупоголове, суспільство у більшості своїй попри спохаблене виборче законодавство обирає саме отаких от хитрови...их Дєрмаків, зелепуків, ригоблюдків та їм подібних пройдисвітів і покидьків. так і буде продовжуватись поки свідомість

громадян не зміниться заяви цього поца свідчать саме про те що вони контролюють ситуацію в країні і готовлять мудрій нарід до наступних виборів за своїм сценарієм.
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20.12.2022 10:03 Відповісти
I ZEY MUDRIY NARID ZNOVU BUDE GOLOSUVATY ZA ZEBILA!
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20.12.2022 11:33 Відповісти
Очолив, завдяки мудрому наріду курупцію а тепер закликає той самий мудрий нарід боротися з корупцією
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20.12.2022 10:50 Відповісти
i svogo brata , ze golovni !
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20.12.2022 11:29 Відповісти
Цирк. Я аж посміхнувся про себе. Нагадує часи "президента" яника, який боровся з корупцією, будучи, за сумісництвом, головою антикорупційного комітету..................................
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20.12.2022 14:52 Відповісти
дЕрьмак видай жида Коломойшу штатам, тоді трішки повірю
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20.12.2022 08:57 Відповісти
Ермака самого будут выдавать США, вместе с Коломойским и Деркачем.
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20.12.2022 09:17 Відповісти
Бджоли проти меду.
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20.12.2022 08:58 Відповісти
З мови зняли.
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21.12.2022 02:57 Відповісти
Єрмаку-тому почни з самого себе...
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20.12.2022 08:58 Відповісти
С дуба что-ли рухнул или перепил? Порядок для начала в своём охфисе Прэжыдэнта наведи и избавься от любителей Порше в военное время и 3-х этажных "пунктов незламности", одновременно пользующихся американскими авто, пока народ на войну донатит. Хотя в принципе о чём я? Страну восстанавливать всё-таки другие будут, а иначе точно доиграемся
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20.12.2022 08:59 Відповісти
не будет никакого восстановления.
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20.12.2022 09:40 Відповісти
Оце сказанув Єрмак! Оце так! Боротися з корупцією буде! Напевно, разом з Татаровим та Шулікою ( в "миру" Шуляк).
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20.12.2022 08:59 Відповісти
Що воно верзе.
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20.12.2022 09:05 Відповісти
Він не верзе а піариться
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20.12.2022 09:11 Відповісти
На словах у владі завжди була боротьба з корупцією, а на ділі?
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії більше 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих багатіїв: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "газова принцеса" Ю.Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались, хто як міг.
Законодавча гілка влади у своєму збагаченні за лобіювання приватних інтересів не відставала.
Корумпованість депутата: отримання персональної вигоди за проведення законодавчого рішення при розподілі бюджетів різних рівнів -державного або місцевого (суспільних інтересів, за рахунок платників податків).
Є числені приклади коррупційного збагачення депутатів за продаж народних інтересів.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж.
А прості люди в країні виживали, як могли. Досить багато поїхали шукати кращої долі та заробляти в інші країни.
І якби не пасіонарність наших героїв (захисників майданів, захисників Батьківщини), які жертвували в тому числі і життям - раша б мала змогу знищити Україну як самостійну країну.
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20.12.2022 09:07 Відповісти
Він тепер застрелиться?
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20.12.2022 09:08 Відповісти
Має.
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20.12.2022 09:27 Відповісти
Готовьте, зебобики, кошельки. Борьба стоит денег, и немалых
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20.12.2022 09:09 Відповісти
Як на мене в нас до влади идуть шоб контролювати грошові потічки .
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20.12.2022 09:11 Відповісти
как говорится, Ермачок, напейся и застрелись))
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20.12.2022 09:12 Відповісти
Відволікаючий маневр..?
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20.12.2022 09:12 Відповісти
Алкаш закликав до боротьби з горілкою
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20.12.2022 09:14 Відповісти
"Громче всех кричит - ДЕРЖИ ВОРА - сам вор" (кацапська народна приказка)⁠⁠
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20.12.2022 09:15 Відповісти
Є краща українська приказка:
На злодієві шапка горить!
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20.12.2022 13:29 Відповісти
Бджьоли протів мньода! 😉😏
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20.12.2022 09:18 Відповісти
Держи вора!!!!!!!
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20.12.2022 09:19 Відповісти
Ніхєра сє...Якщо вже Єрмак закликає, то, очевидно, ніхто з нею не буде боротись... Янукович теж закликав.
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20.12.2022 09:20 Відповісти
Немає з ким боротися ,,корупціонери виїхали закордон,,
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20.12.2022 09:20 Відповісти
А справді, звідки в нас корупція?
Сам Зе-генералісімус сказав місяць тому , що в Україні корупції нема
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20.12.2022 10:16 Відповісти
Передвиборчі порулістичні наберають обертів. А я думав що корупцію вже поборено в травні 2019 року.
Оскільки це сказав смердючий "завгосп", то ціна такого заклику дорівнює нулю.
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20.12.2022 09:21 Відповісти
Сам з собою....
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20.12.2022 09:23 Відповісти
Сьогодні день клоуна? 😲 Це не смішно! Для початку Єрмак мав би розігнати очолювану ним же ОПУ, як центр цієї самої корупції. Потім, з почуттям виконаного перед Україною обов'язку застрелитися!
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20.12.2022 09:26 Відповісти
Пи.Си. "Попереду - надзвичайно важка боротьба" Джерело: https://censor.net/ua/n3388070
Показово, що у Єрмака боротьба з корупцією завжди попереду. Простіше кажучи самі влни з нею не воюють. "Після нас хоч потоп!" - кредо єрмачні.
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20.12.2022 09:31 Відповісти
А США закликали до боротьби з дерьмаков....Круговерть закликів в природі
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20.12.2022 09:29 Відповісти
Він точно сам себе замкне до в'язничної камери. От побачите
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20.12.2022 09:29 Відповісти
Это типа, как алкаш борется с алкоголем. Он его утилизирует методом вливания в себя.
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20.12.2022 09:32 Відповісти
Це той хто організував розкрадання гуманітарки в Запоріжжі?
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20.12.2022 09:50 Відповісти
А ще забув написали "вальцманбратаубив"..Шото вас сьогоднi жополиз януковоща подоляк раненько на роботу вигнав..Грошi на НГ- корпоратив потрiбнi?
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20.12.2022 10:19 Відповісти
А твій висер чим арґументований?
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20.12.2022 10:38 Відповісти
Куплений рф завгосп ОП - святий борець проти корупції. Оригінально.
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20.12.2022 10:01 Відповісти
"1980"
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20.12.2022 10:02 Відповісти
Як там.. "корпупцію побороти неможливо.. її можна.."
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20.12.2022 10:07 Відповісти
​​ Встреча главы Офиса президента Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и послом США Бриджит Бринк (https://www.president.gov.ua/ru/news/andrij-yermak-zustrivsya-z-viktoriyeyu-nuland-yaka-pribula-d-79621) широкого внимания у себе не привлекла. Офису президента пришлось постараться, чтобы новость прошла лишь строкой в лентах новостей. 🇺🇸А случай ведь уникальный. Ранее посол США Ермака просто игнорировала. Встречалась она только с президентом Зеленским лично. Отношение к Ермаку со стороны посольства всегда было как к офис-менеджеру, говорить с которым не о чем. А тут госпожа посол не просто нанесла визит, а еще и привела с собой топ-чиновника США. Что случилось? ☠️Случилось то, что госпожа Нуланд привезла Ермаку черную метку. О том что американцы затеяли проект "Украина без Ермака" мы уже писали (https://t.me/pecherhill/815). Суть ситуации такова. Ожидаются гигантские инвестиции в востановление инфраструктуры Украины после войны. Однако. После всех махинаций структур Ермака с направленными США гуманитарными грузами (ЦРУ о них прекрасно осведомлено) Госдеп США категорически не хочет чтобы деньгами восстановления распоряжались личности типа Ермака, Татарова, Тимошенко и подобные. Именно по-этому, неподконтрольное Офису президента НАБУ в последнее время крайне заинтересовалось личностями из орбиты Ермака. 🤗Ермаку тонко намекают, что в Офисе президента он засиделся и что пора ему на покой. Однако Ермак дал понять западным партнерам что уходить он никуда не собирается (https://t.me/pecherhill/818). В иной ситуации на Ермака спустили бы свору независимых расследователей и общественных активистов. Однако. Единственной площадкой где все эти прекрасные люди могли бы поведать правду о Ермаке остались три телеканала из пула Петра Порошенко. По-факту на территории Украины установленна жесткая телецензура, сопротивляться которой удается одному лишь Порошенко. Сие так же бесит коллективный Запад. От Офиса президента давно требуют свернуть "единый телемарафон" и вернуться к форме вещания "один телеканал - одно мнение". 🤷🏻‍♂️Естественно, США имеют широкий выбор способов для "де-ермакизации Украины". Но есть проблема. Украина воюет. Серьезное сопротивление Ермака давлению США может дезорганизовать ситуацию внутри воюющего государства. Кроме того. В Госдепе США серьезно боятся, что Ермак может развязать язык и начать вещать о деталях украинского бизнеса сына президента Байдена. Острота ситуации вынуждает Госдеп играть по крупному. 🤕Источники сообщают, что после встречи с Викторией Нуланд и Бриджит Бринк, Ермак ходил чернее тучи. Заперся в кабинете и несколько часов ни с кем не общался. Визит к нему госпожи Нуланд это что то вроде визита римского прокуратора к не в меру своенравному вождю германского племени. Мол, посмотри на меня, и осознай насколько все серьезно. И каковы будут последствия. 😡Ермаку четко дали понять, если он сейчас просто уйдет на покой, США согласны закрыть глаза на ряд его прегрешений. Но не на все. Если же Ермак будет упираться, им займутся сразу Минюст США, ЦРУ и ряд других американских служб, из тех которые шутить не любят. 🕟По законам жанра с черной меткой адресату был предоставлен срок для размышлений. Ответ Ермака мы скоро увидим.
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20.12.2022 10:10 Відповісти
Три телеканала из пула Порошенко, имеют настолько малую аудиторию и настолько отстали в своем развитии от современной подачи информационного материала, что реально ни на что повлиять не могут.
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20.12.2022 11:00 Відповісти
Немає цих каналів у ефірному ТБ, тому і мала аудиторія, а подача не гірша від телемарафону.
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20.12.2022 11:05 Відповісти
Ви легко можете загуглити який був охват аудіторії у цих каналів до війни. 10% аудіторії - це все про що треба знати. Якщо б ці канали були єфективними, Порошенко вдалося би реальні досягнення, яких на справді була купа, перетворити у свій рейтінг на виборах, але ми знаємо як воно сталося. З того часу нічого не змінилось. Тому не варто сподіватись, що якась чергова "правда" зруйнує існючу владу, яка в інформаційоному просторі почуває себе як риба у воді. Я пропоную вам подивитись серіал "Пацани", там досить гарно показано як треба працювати (маніпупулювати) з широкими масами населення.
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20.12.2022 11:31 Відповісти
У цій новині прекрасно все
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20.12.2022 10:11 Відповісти
Голова Офісу шахраїв Єрмак вчергове бреше.

ЦПК | Центр протидії корупції

@zer0corruption_

Венеційська комісія оновила висновок щодо реформи Конституційного Суду!

Ухвалюючи закон минулого тижня, ДЕПУТАТИ ЗМАНІПУЛЮВАЛИ рекомендаціями Венеційської комісії, висловленими у попердньому висновку.

Тому Комісії довелося його уточнити:

https://antac.org.ua/news/venetsiyka-onovyla-vysnovok-shchodo-pzu-pro-ksu-tse-vdruhe-v-istorii-komisiia-ne-pidtrymala-terminovyy-vysnovok-shchodo-ukrainy/
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20.12.2022 10:12 Відповісти
Тепер українська влада повинна змінити закон, якщо хоче позитивного сигналу щодо руху до ЄС.

Адже саме на висновки Венеційки зважатимуть Єврокомісія та Європейська рада, коли прийматимуть рішення про наше майбутнє як члена ЄС.
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20.12.2022 10:28 Відповісти
Продолжать,она типа ведется?комедианты.Страной управляют помощники валуева,сивковича,пшонки,тедеева,под такими деятеля коррупция и казнокрадство может только процветать,когда у нас там выборы?
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20.12.2022 10:17 Відповісти
Видимо в 95й квартал записался, сказочник) в
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20.12.2022 10:24 Відповісти
То бишь с самим собою.Мерзотная парашинская паскуда.Действует по схеме еэсвоего босса Путлера.Тот тоже все время "боролся с коррупцией ".Вор кричит: "Держите вора"
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20.12.2022 10:25 Відповісти
Невже кірюшу з ОПУ вижене?😂
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20.12.2022 10:28 Відповісти
Там усіх треба вигоняти !
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20.12.2022 12:09 Відповісти
Ні сорому, ні совісті… це мабуть рекетир Беззубенко (екс-сбуушник, помічник Єрмака) буде «боротися» з корупцією? Так методи Семочко і компанії вже давно і добре відомі - рекет, кримінальні провадження, відкати, відкупні….
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20.12.2022 10:30 Відповісти
Пив каву, прочитав заголовок, мало не захлинувся. Ну не можна ж так людей лякати панове редактори. Треба якось м'якше підводити. Ну, наприклад: хтось інкогнето під псевдонімом "Е" вирішив зранку затьмарити сонце та заразом корупцію.
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20.12.2022 10:33 Відповісти
А він в зеркало дивився?? Я памятаю як зловили із записом його брата що він говорив як міняли митників, в зараз процвітає контрабас...
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20.12.2022 10:34 Відповісти
Для тих, хто досі не знає що таке оксюморон. Оце воно.
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20.12.2022 10:36 Відповісти
Азохенвей! Бджоли проти меду
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20.12.2022 10:41 Відповісти
АХАХАХАХАХААААААА!!!!!! Я ПАДСТАЛОМ !!!!! Организатор теневых схем вывода отмытых бюджетных денег борется с коррупцией !!!!! ****** ПРОСТО !!!! Узаконить строительную мафию , а потом объявить о борьбе с этой же мафией........АХАХАХАААААААА!!!!!!! БРАВО !!! Лохторат схавает , они так мивину на ушах хавали , когда вы им по 4000 баксов зарплаты обещали , когда обещали машины по нулевой ставке растормаживать , когда на шашлыки звали , и тд ...........
100% какую-то ***** в раде проталкивают или договорняк , так всегда было у клоунов , это называется - ,, ширма ,, , ***** какую-то сморозить , что бы лохторат начал это обсуждать и не обращал внимание на реальную хрень .
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20.12.2022 11:03 Відповісти
Так, бджоли проти меду. Він сам і є корупція. Голова корупційної Банди країни.
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20.12.2022 11:06 Відповісти
За е бал !
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20.12.2022 11:13 Відповісти
10.07.2001 | Кучма: Украина 'серьезно' борется с коррупцией
01.07.2011 | Янукович рассказал, как в свое время ему удалось победить рэкет Президент Украины Виктор Янукович заявил, что в Украине не будет пощады коррупционерам. | (3489 id = 95) | www.62.ua

09.09.2010 | Янукович - чиновникам: Поотбиваю руки. Не будете ничего уже ими брать
Президент Украины Виктор Янукович обещает «поотбивать руки» бывшим и нынешним чиновникам, причастным к разворовыванию средств государственного бюджета.
02.04.2015 | Мы как страна не имеем будущего, если не победим коррупцию, - Порошенко
16.09.2020 | Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко
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20.12.2022 11:20 Відповісти
15.04.2008 | Ющенко велел Луценко срочно бороться с коррупцией
Президент Украины Виктор Ющенко обязал правоохранительные органы, СБУ и прокуратуру в ближайшие три недели... (3489 id = 108911)
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20.12.2022 11:26 Відповісти
Всупереч Постанов Уряду, які прямо забороняють відключати споживачів комунальних послуг від постачання газу, води, електроенергії, тощо в період дії карантину та військового стану наші доблесні ЖЕКи\Управляючі компаніїї продовжують злісну практику відключення споживачів від цих послуг. В таку ж халепу вскочили і ми, власники квартири в одному з селищ Київської обл., де Дмитрвська управляюча компанія (бувший ЖЕК) Дмитрівської ОТГ просто відключила квартиру від електропостачання під час відсутності власника у квартирі і під час дії карантину з настанням опалювального періоду БЕЗ БОРГІВ ЗА ВИКОРИСТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ! нехтуючи Законами, Постановами та Правилами. Звернення до поліціїї, прокуратури, НКРЄКП, Держпродспоживслужби, Офісу по Правам Людини нічого не дали. Квартира вже два роки знаходиться відключеною від електроенергії, в кватирі проживати неможливо, такі дії спричинили фактично до виселення її власників. Навіть після того як русоорки покинули межі Дмитрівської ОТГ квартира залишається відключеною від електропостачання і власники не можуть повернутись у власну домівку.
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80
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20.12.2022 11:53 Відповісти
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20.12.2022 11:57 Відповісти
Злодій кричить: 'Держить злодія !"
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20.12.2022 12:07 Відповісти
казалось, невозможно быть более конченой мразью. но зелесосам любая подлость по плечу
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20.12.2022 12:10 Відповісти
Клоун. В офису президента корупция. Это смешно. Борцы с коррупцией , которые сами по уши в ней
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20.12.2022 12:19 Відповісти
Боротьба нанайських хлопчиків самих з собою? ОПа і "СН" - головні джерела корупції в Україні, вона тримається саме на них.
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20.12.2022 12:43 Відповісти
Сьогодні 1 квітня?
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20.12.2022 14:14 Відповісти
Печерский холм
​​🏛️Интервью генерала Валерия Залужного наделало много шума. Среди украинцев оно вызвало массовое разочарование. Ничего удивительного. Наслушавшись прогнозов руководителя ГУР генерала Буданова, украинцы решили что нужно потерпеть максимум до лета. Залужный же рассказал что война протянется дольше, а насколько - непонятно.

😮Выходит, что Буданов соврал? В чем дело?

📝Эксперты, к которым мы обратились за разъяснениями, пояснили, что интервью Залужного имело несколько смысловых посылов, расчитанных на разные группы слушателей. Именно с этих позиций его и нужно оценивать.

🤓Аудитория журнала "The Economist", совершенно не Украина. Аудитория журнала это коллективный Запад. Именно для западной деловой и политической элиты предназначались месседжи Залужного. Отдельно нужно учесть, что назначение Залужного в свое время лоббировали британцы (назначением Залужного Ермак "купил" спуск на тормозах "вагнергейта"), а "The Economist" - британское издание. Очевидно, что детали своего интервью Залужный обсудил с британскими и американскими коллегами.

💰О чем же сказал Залужный Западу? Да все о том же. Украине нужно оружие и боеприпасы. Украине нужно много оружия и боеприпасов. Даже если этого оружия Украина не получит, украинские солдаты продолжат сопротивление и война станет затяжной. Нужно это деловым кругам Запада? Очевидно, нет. Им то как раз нужно завершение войны и как можно скорее. Значит нужно раскошеливаться для Украины.

🤷🏻‍♂️Залужный сообщил, что скорого наступления Украинской армии ждать не следует, что ожидаются новые оборонительные сражения. Причин Залужный не пояснил, они понятны любому эксперту. Темп российского наступления сорвала погода. Длительный период слякоти дал возможность россиянам подтянуть резервы и приготовить оборону. И изготовиться к новым наступлениям. Кроме того постоянные удары России по объектам инфраструктуры Украины уже ей наносят чувствительный урон. Это так же срывает планы украинского генштаба.

🤭Россияне постоянно пытаются атаковать и это не случайно. Им тоже нужно заканчивать войну. Кроме того, постоянные атаки, это единственный шанс удержать в повиновении всю ту бесформенную массу мобилизованных, именуемую "российской армией". Иначе эта армия взбунтуется из-за отвратительного снабжения. Когда лезеш на пулеметы, становится не до протекающих сапог.

📉Темп наступления ВСУ потерян из-за погоды, это значит что россияне подтянут резервы и полезут в новое наступление. Украинцев это вполне устраивает, наступающая сторона всегда теряет больше. Понятно экспертам еще и то, что призыв еще 300 тысяч российских мужиков, это гроб для российской экономики. Из промышленности изымают 300 тысяч рабочих рук. 300 тысяч душ (не считая их семей) из производителей превращаются в потребителей. Путин во имя победы над Украиной гарантированно хоронит будущее России. Западу нужно быть к этому готовым.

😡Ну и момент, который вызвал открытое раздражение Офиса президента. Залужный кругом говорит: "Я могу", "Я способен", "Я..." Ермак и команда были сильно недовольны.

🇺🇦Собственно все. Для украинцев предназначался только один месседж. "Война затягивается. Будьте готовы". Не попишеш. Погодой Генштаб Украины не руководит, а числом командование ВСУ не воюет. Украина вынуждена беречь своих солдат, их у нее не так много.

😎Вот собственно и все. Запад заинтересован в скором окончании войны - Запад должен дать оружие и боеприпасы. А украинцам нужно держаться. Ничего иного им не остается.
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20.12.2022 14:22 Відповісти
Ці підори до останнього опиралися, щоб не включати Драго Косу до складу комісії на обрання директора НАБУ. Мабуть до сіх пір не можуть забути його участь у виборі суддів ВАКСу. А тепер, бач, дякують) Що сталося?
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20.12.2022 15:32 Відповісти
Спеціально зайшов, щоб написати "Бджоли проти меду", коли бачу - тут усі вже в курсі))).
Закінчиться війна - наступить черга внутрішніх гнид.
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20.12.2022 22:03 Відповісти
Ага, щассс... д'Єрьмак по-звірячому закатрупить свого меншого братика (як один Вальцман: правда, зебіли?), а потім власноручно вчинить харакірі. І жодних сумнівів!
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21.12.2022 03:03 Відповісти
 
 