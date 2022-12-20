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армія РФ (13510) війна (56641) Генштаб ЗС (4534) знищення (4144) техніка (1326) втрати (3826)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 99 230 осіб (+430 за добу), 266 гелікоптерів, 2995 танків, 1960 артсистем, 5974 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати російських окупантів станом на ранок 20 грудня становлять приблизно 99 230 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 99230 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 2995 (+7) од,

бойових броньованих машин - 5974 (+5) од,

артилерійських систем - 1960 (+7) од,

РСЗВ - 410 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 266 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23),

крилаті ракети -653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4599 (+7) од,

спеціальна техніка - 177 (+2).

Також читайте: Морпіхи за минулу добу ліквідували 19 окупантів, - ВМС ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 99 230 осіб (+430 за добу), 266 гелікоптерів, 2995 танків, 1960 артсистем, 5974 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
100 000
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20.12.2022 09:14
+15
Удачі ВАМ хлопці щоб сьогодні вирівняли показники
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20.12.2022 09:15
+13
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20.12.2022 10:44
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20.12.2022 09:14 Відповісти
там уже больше , данные о дохлых кацапах ведут с апреля месяца , и только подтвержденные , а сколько их собаки сожрали в марте ни кто не знает , а сколько их по пасадкам прикопаных , тогда морозы были , не воняли , а по весне волки голодные ...........))))) их крематории работать начали в конце марта ...........командиры спаливали в печах личный состав что бы скрыть потери , иначе им самим пришел бы ****** .
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20.12.2022 11:11 Відповісти
Удачі ВАМ хлопці щоб сьогодні вирівняли показники
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20.12.2022 09:15 Відповісти
вы раненые уже просто достали...\особенно вменяемые раненые...\
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20.12.2022 09:22 Відповісти
Хлопак читати не навчився, бо написано ліквідовано, а він прочитав як захотів, засланий козачок
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20.12.2022 09:33 Відповісти
А це вовошка,2 дні носа сував на Цензор,як конь пєдальниий.
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20.12.2022 09:45 Відповісти
"Вмєняємий", що тобі "понятно", і як ти це перевіряв?
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20.12.2022 09:24 Відповісти
Листопадний, статистика німців ще жорсткіша,там іде ще +30 тис убитими і то без пригожіна зеків. А чого таке здивування і занепокоєння? Зеків жалко?
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20.12.2022 09:25 Відповісти
це з лднр чи без? надіюсь що без
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20.12.2022 09:41 Відповісти
Сашу Барабулю поранило на колчаківських фронтах, тому він все знає
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20.12.2022 09:27 Відповісти
Потерь нєт, тому в вересні мобілізували понад 300к і ще майже таку ж кількість за скритою мобілізацією на протязі всієї війни. В січні планують нову хвилю чмобіків, це тому що лише 100к вбитих та поранених?
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20.12.2022 09:29 Відповісти
Шо убитые воскресают после того, как ВСУ считает их трупы по полям? Шок! Брекин ньюз!
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20.12.2022 09:33 Відповісти
Один з тих "раненых" - ти? В голову! Пояснюю для ідіотів - навіть якщо це так: згідно зі статистикою до ТРЕТИНИ поранених вмирає в госпіталях Основна маса поранень зараз - осколочні а не кульові А вони завжди важчі Тому при рівні сьогоднішнього медичного обслуговування в Росії - може буть і до половини померлих
Щодо "вмєняємості" - це тебе не стосується! Божевільні у психушках теж вважають себе "вмєняємими"
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20.12.2022 09:36 Відповісти
Свято наближається!
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20.12.2022 09:16 Відповісти
У танчиків і зомбаків вде ювілей....
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20.12.2022 09:18 Відповісти
та скоро і в ББМ та арти.
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20.12.2022 14:03 Відповісти
День чмобіків. Трохи танків, арти і ббм.
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20.12.2022 09:24 Відповісти
Кругом куда Россия только не всунется кругом только разрушения, убитые, покалеченные, ни какого величия, один только позор и презрение цивилизованного мира. Это было с Финляндией, Афганистаном. Теперь Украина при поддержке цивилизованного мира развенчала величие и могущество так называемой «второй» армии мира, каждый день уничтожает так называемую «вторую» армию мира. Скоро Россия с позором покинет и территорию Украины. Слава ВСУ!
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20.12.2022 09:34 Відповісти
Иеха, танчики будут сегодня 3к, а чмобики скорее всего послезавтра, два дня можно шампанское пить, хойда! Помним и чтим память тех, кто отдал свои жизни чтобы мы радовались этой статистике...
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20.12.2022 09:37 Відповісти
Якщо оркам-калікам(300 000+) видати костилі і інв. візки, то колона буде від Києва до мокші. До мокші!!!
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20.12.2022 09:37 Відповісти
арта радує. арта то вся їх сила. арту треба вибивати
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20.12.2022 09:42 Відповісти
3000 танків - то є великий плюс, без них ніяких наступів
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20.12.2022 10:15 Відповісти
100 000

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20.12.2022 10:27 Відповісти
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20.12.2022 10:44 Відповісти
Завтра буде гарна цифра,як по танках,так і по пацаках!!!
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20.12.2022 11:06 Відповісти
За сьогодні до соточки дотягнуть?
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20.12.2022 11:06 Відповісти
ЯКОЮ ЦІНОЮ "заплатила" Україна за ці 100 000 москалів усім відомо?!!
Це що, привід щоб постити дебільні картинки?
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20.12.2022 19:25 Відповісти
100 K tomorrow?
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21.12.2022 02:17 Відповісти
 
 