Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 99 230 осіб (+430 за добу), 266 гелікоптерів, 2995 танків, 1960 артсистем, 5974 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 20 грудня становлять приблизно 99 230 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 99230 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 2995 (+7) од,

бойових броньованих машин - 5974 (+5) од,

артилерійських систем - 1960 (+7) од,

РСЗВ - 410 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 266 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23),

крилаті ракети -653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4599 (+7) од,

спеціальна техніка - 177 (+2).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.