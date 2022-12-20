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Зранку 20 грудня росіяни обстріляли Новгород-Сіверську громаду Чернігівщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,чернігівщина

Сьогодні зранку, 20 грудня, російські війська обстріляли зі ствольної артилерії Новгород-Сіверську громаду Чернігівської області.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни з району населеного пункту Погар стріляли зі ствольної артилерії. Прикордонники зафіксували 12 вибухів артилерійських снарядів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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