Зранку 20 грудня росіяни обстріляли Новгород-Сіверську громаду Чернігівщини

Сьогодні зранку, 20 грудня, російські війська обстріляли зі ствольної артилерії Новгород-Сіверську громаду Чернігівської області.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни з району населеного пункту Погар стріляли зі ствольної артилерії. Прикордонники зафіксували 12 вибухів артилерійських снарядів", - йдеться в повідомленні.

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