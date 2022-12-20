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На Івано-Франківщині можуть лунати вибухи. Це навчання

Новини Цензор.НЕТ Події

зсу

Мешканців Івано-Франківської області попередили про можливі звуки вибухів та закликали зберігати спокій.

Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала вона у телеграмі.

Нагадаємо, раніше навчальні стрільби провели на Полтавщині.

Також Міноборони Британії показало кадри з навчань українських воїнів.

Також читайте: Росія та Білорусь будуть проводити регулярні військові навчання, - Путін

Автор: Ольга Лузан
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20.12.2022 10:15 Відповісти
 
 