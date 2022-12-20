В РФ саджатимуть на 5 років за "осквернення" георгіївської стрічки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держдума РФ ухвалила закон про штрафи до 5 млн рублів або до 5 років колонії за осквернення георгіївських стрічок.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
За осквернення стрічки передбачено штраф в сумі від 3 до 5 млн рублів з конфіскацією або без такої. Для фізичних осіб покарання становитиме штраф до 3 млн рублів або позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.
Окреме покарання передбачено за осквернення георгіївської стрічки в інтернеті - штраф на суму від 2 до 5 років або позбавлення волі терміном до 5 років.
Використовувати стрічку, згідно законом, можна використовувати лише в цілях, пов’язаних з історичною пам’яттю.
В Росії чорно-помаранчеву стрічку з 2005 року використовують як символ перемоги в Другій світовій війні.
В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів (зокрема і георгіївської стрічки). Їхнє використання передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність.
Будь ласка, зачекайте...
насекоживотным-как в Индии корова.😉
а комусь треба на рашистів пахати....за "трудодні та аблігації...."
нічого НОВОГО кремлівські Злодії не придумали...