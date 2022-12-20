УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6576 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 409 18
закон (1327) Росія (47279) символіка (183)

В РФ саджатимуть на 5 років за "осквернення" георгіївської стрічки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

стрічка,георгіївська

Держдума РФ ухвалила закон про штрафи до 5 млн рублів або до 5 років колонії за осквернення георгіївських стрічок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

За осквернення стрічки передбачено штраф в сумі від 3 до 5 млн рублів з конфіскацією або без такої. Для фізичних осіб покарання становитиме штраф до 3 млн рублів або позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Окреме покарання передбачено за осквернення георгіївської стрічки в інтернеті - штраф на суму від 2 до 5 років або позбавлення волі терміном до 5 років.

Використовувати стрічку, згідно законом, можна використовувати лише в цілях, пов’язаних з історичною пам’яттю.

Дивіться: Український воїн розклав багаття з російських прапорів. ВIДЕО

В Росії чорно-помаранчеву стрічку з 2005 року використовують як символ перемоги в Другій світовій війні.

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів (зокрема і георгіївської стрічки). Їхнє використання передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Чим можна осквернити гівно? 🤔
показати весь коментар
20.12.2022 10:44
+7
показати весь коментар
20.12.2022 10:55
+6
колорадською стрічкою?
показати весь коментар
20.12.2022 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чим можна осквернити гівно? 🤔
показати весь коментар
20.12.2022 10:44 Відповісти
колорадською стрічкою?
показати весь коментар
20.12.2022 10:52 Відповісти
😁
показати весь коментар
20.12.2022 10:56 Відповісти
змішати з навозом.. свинячим
показати весь коментар
20.12.2022 11:35 Відповісти
Так вони ж аж верещали "можємпавтаріть".... от й ***** їм павтаріт.... 37й рік, заградотряди вже є, купа дохлих ванєк вже є (хоча ще замало), залишилось голод по всій Засрашці (що теж неодмінно буде). Мрії дурного рабокацапа здійснюються.
показати весь коментар
20.12.2022 10:47 Відповісти
И как теперь селянам жуков травить?
показати весь коментар
20.12.2022 10:50 Відповісти
На кацапии колорадский жук будет считаться священным насеко животным-как в Индии корова.😉
показати весь коментар
21.12.2022 10:55 Відповісти
на раSSії закінчуються безкоштовні раби....прігожини успішно могілізують кріпосних...

а комусь треба на рашистів пахати....за "трудодні та аблігації...."

нічого НОВОГО кремлівські Злодії не придумали...
показати весь коментар
20.12.2022 10:54 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2022 10:55 Відповісти
Таки праві, на копростані! Там переміг Гітлер, за допомогою "рва", власова!
показати весь коментар
20.12.2022 11:03 Відповісти
Случайно вступил и осквернил ?
показати весь коментар
20.12.2022 11:04 Відповісти
***** разошлось...
показати весь коментар
20.12.2022 11:07 Відповісти
Цікаво, тут на скільки?
показати весь коментар
20.12.2022 11:12 Відповісти
за асквирнение гейОргиевской ленточки 5 лет?!! ну-ну....
показати весь коментар
20.12.2022 11:51 Відповісти
тепер ясно в які кольори треба туалетний папір випускати
показати весь коментар
20.12.2022 11:56 Відповісти
Ну понятно что все к етому шло. Теперь на рашке все в лагерях будут сидеть. Против войны- в тюрьму. Не нравится власть- в тюрьму. Осквернил колорадскую ленту- в тюрьму. Не доволен жизнью на рашке- в тюрьму. Теперь бабы будут только в лагерях рожать и сразу отдавать своих детей нацисту пригожину на войну
показати весь коментар
20.12.2022 13:26 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2022 13:49 Відповісти
 
 