ЄС виділив 7,25 млн євро Офісу прокурора МКС на обробку великих масивів доказів
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Європейський Союз виділяє 7,25 млн євро Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для ефективнішої обробки цифрових доказів злочинів.
Про це повідомила пресслужба Європейської служби зовнішніх дій, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Завдяки підтримці ЄС Офіс прокурора МКС може розширити свою інфраструктуру зберігання та обробки даних, а також створити додаткові аналітичні та криміналістичні можливості.
Це включає програмне забезпечення для автоматичної транскрипції відеодоказів, що дозволить слідчим систематично проводити пошуки у великих обсягах доказів.
Крім того, штучний інтелект може бути використаний для значного посилення здатності аналітиків фільтрувати та здійснювати пошук у відео- та аудіоматеріалах.
Розширені можливості МКС у сфері цифрових доказів сприятимуть слідчій роботі суду в усіх ситуаціях, включаючи розслідування, пов'язані з агресивною війною Росії проти України, заявили у пресслужбі.
Нагадаємо, 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні.
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