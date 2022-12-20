ЄС виділив 7,25 млн євро Офісу прокурора МКС на обробку великих масивів доказів

Європейський Союз виділяє 7,25 млн євро Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для ефективнішої обробки цифрових доказів злочинів.

Про це повідомила пресслужба Європейської служби зовнішніх дій, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Завдяки підтримці ЄС Офіс прокурора МКС може розширити свою інфраструктуру зберігання та обробки даних, а також створити додаткові аналітичні та криміналістичні можливості.

Це включає програмне забезпечення для автоматичної транскрипції відеодоказів, що дозволить слідчим систематично проводити пошуки у великих обсягах доказів.

Крім того, штучний інтелект може бути використаний для значного посилення здатності аналітиків фільтрувати та здійснювати пошук у відео- та аудіоматеріалах.

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Розширені можливості МКС у сфері цифрових доказів сприятимуть слідчій роботі суду в усіх ситуаціях, включаючи розслідування, пов'язані з агресивною війною Росії проти України, заявили у пресслужбі.

Нагадаємо, 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні.