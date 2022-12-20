9-й пакет санкції ЄС проти РФ має низку недоліків, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україна вітає ухвалення Євросоюзом нового пакета санкцій, але тиск на Росію можливо посилювати ще більше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ухвалений 16 грудня 9 пакет санкцій ЄС проти Росії має низку недоліків, і ми відверто про них говорили. Зокрема, ми продовжуємо категорично виступати проти будь-яких винятків із санкційного режиму", - сказав міністр.

Глава МЗС зазначив, що, попри це, у новому пакеті є справді відчутні для Росії обмеження - відзначивши нові обмеження на експорт товарів подвійного призначення, заборону інвестицій у російський гірничо-видобувний сектор, відключення від SWIFT ще кількох банків і замороження активів; санкції проти пропагандистських телеканалів; заборону європейцям обіймати посади у керівних органах російських держкомпаній; персональні санкції проти ще біля 200 осіб.

"На банках і каналах ми давно наполягали, ці санкції мали статися раніше. Добре, що сталися. Але це знов порушує питання про своєчасність тих чи інших санкцій проти Росії. Не можна місяцями зволікати, "жувати жуйку" і вести розмови замість того, щоб швидко й ефективно ухвалювати рішення, які захищають свідомість європейців від руйнівного впливу російської пропаганди і гальмують російську воєнну машину… Ми вітаємо ці санкційні кроки ЄС, але продовжуємо працювати з партнерами над посиленням і пришвидшенням санкційного тиску. Санкційна стеля далеко не досягнута, тиск можна і потрібно підвищувати", - наголосив Кулеба.

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