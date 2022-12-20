УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6185 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
3 165 6
санкції (6858) Євросоюз (7058) Кулеба Дмитро (3182)

9-й пакет санкції ЄС проти РФ має низку недоліків, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україна вітає ухвалення Євросоюзом нового пакета санкцій, але тиск на Росію можливо посилювати ще більше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ухвалений 16 грудня 9 пакет санкцій ЄС проти Росії має низку недоліків, і ми відверто про них говорили. Зокрема, ми продовжуємо категорично виступати проти будь-яких винятків із санкційного режиму", - сказав міністр.

Глава МЗС зазначив, що, попри це, у новому пакеті є справді відчутні для Росії обмеження - відзначивши нові обмеження на експорт товарів подвійного призначення, заборону інвестицій у російський гірничо-видобувний сектор, відключення від SWIFT ще кількох банків і замороження активів; санкції проти пропагандистських телеканалів; заборону європейцям обіймати посади у керівних органах російських держкомпаній; персональні санкції проти ще біля 200 осіб.

"На банках і каналах ми давно наполягали, ці санкції мали статися раніше. Добре, що сталися. Але це знов порушує питання про своєчасність тих чи інших санкцій проти Росії. Не можна місяцями зволікати, "жувати жуйку" і вести розмови замість того, щоб швидко й ефективно ухвалювати рішення, які захищають свідомість європейців від руйнівного впливу російської пропаганди і гальмують російську воєнну машину… Ми вітаємо ці санкційні кроки ЄС, але продовжуємо працювати з партнерами над посиленням і пришвидшенням санкційного тиску. Санкційна стеля далеко не досягнута, тиск можна і потрібно підвищувати", - наголосив Кулеба.

Також читайте: Чехія створює спеціальний відділ з антиросійських санкцій, - МЗС

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закон про відбір суддів також має низку недоліків та негативну оцінку венеційської комісії але презе підписав бо йому так хотса
показати весь коментар
20.12.2022 14:19 Відповісти
Ваша влада - це суцільний недолік.
показати весь коментар
20.12.2022 14:40 Відповісти
А протизаконна монополія на ТБ Кулебу влаштовує?
показати весь коментар
20.12.2022 16:28 Відповісти
ты, санкционник, где уголь из Роттердам+ для электростанций?
показати весь коментар
21.12.2022 01:55 Відповісти
Кулєба такий крітік як Белинський.
показати весь коментар
21.12.2022 09:06 Відповісти
 
 