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Новини За кордоном
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Німеччина (4542) Казахстан (499) нафта (711) Росія (47279)

Німеччина з наступного року купуватиме нафту в Казахстані замість РФ, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

Німеччина заперечила намір купувати російську нафту в наступному році. Натомість вона обіцяє імпортувати її з Казахстану.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Німеччина обіцяла припинити закупівлю нафти у РФ до кінця року. Але така можливість була поставлена під сумнів через заяву головного виконавчого директора російського оператора нафтопроводу - він сказав, що отримав запити на поставки російської нафти в першому кварталі 2023 року. Російські ЗМІ писали, що "Транснефть" нібито отримала заявки на постачання нафти не лише від ФРН, а й від Польщі.

Німецькі нафтопереробні заводи Leuna і Schwedt історично сильно залежали від імпорту російської нафти по трубах. Тепер потоки нафтопроводом "Дружба" – найбільшого трубопроводу сирої нафти в Європі - будуть здійснюватися з Казахстану, хоча ця угода ще не завершена.

"Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими", - заявила речниця міністерства економіки.

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Вона додала, що нафтові компанії на нафтопереробних заводах Leuna і Schwedt більше не будуть замовляти російську сиру нафту в новому році.

Нагадаємо, в липні цього року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав вказівку уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти, аби робити це в обхід РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Це чисто казахська нафта?
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20.12.2022 14:49
+2
А не будуть нiмцi купляти нафту в тих самих росiян в обхiд санкцiй?
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20.12.2022 14:49
+1
Будуть купувати у казахів їхню нафту,не пишіть дурні,німці не ті люди щоб займалися хернею,там є репутація і правила
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20.12.2022 15:30
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А не будуть нiмцi купляти нафту в тих самих росiян в обхiд санкцiй?
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20.12.2022 14:49 Відповісти
По реверсу, схема проверенная годами.
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20.12.2022 14:58 Відповісти
По какому "реверсу"? ты же лепишь слова, значения которых тупо не догоняешь)
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20.12.2022 15:13 Відповісти
Расскажи коль знаток.
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20.12.2022 15:15 Відповісти
Реверс, это между двумя странами. Здесь в уравнении три страны, дюндель)
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20.12.2022 15:17 Відповісти
Это как покупаешь авто у перекупов, а не напрямую у хозяина авто? Но авто он этого другим не станет, просто дороже, но тоже)
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20.12.2022 15:24 Відповісти
Перекуп и есть хозяин авто для покупателя. В данном случае, никаких перекупов нет - есть казахи, производящие своё авто и москали, у которых никто не берёт больше их ведро с гвоздями: казахам и в хрен не впилось, продавать своим клиентам чужие ведра с гвоздями за копейку, когда они могут продать этим же клиентам своё авто и оставить всю уплаченную сумму себе, не делясь с москалями. Заодно, отбив затраты на свою добычу.

А реверс здесь вообще не причем, так как реверс, это технический термин, означающий смену направления перекачки газа по газопроводу, технически оборудованному для такой двунаправленной прокачки между покупателем и продавцом.
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20.12.2022 16:49 Відповісти
Гарно відповіли
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20.12.2022 18:01 Відповісти
Може й будуть, але вочевидь не через казахів, які зацікавлені більше в продажу своєї нафти якомога більшоі кількості покупців.
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20.12.2022 15:15 Відповісти
Це чисто казахська нафта?
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20.12.2022 14:49 Відповісти
Та де там...
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20.12.2022 14:55 Відповісти
Що де там? В казахів своя нафта є і вони не ідіоти, щоб з експорту нафти ділитися с москалями.
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20.12.2022 15:12 Відповісти
А тепер буде казахською на 100%.
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20.12.2022 18:44 Відповісти
Ми повинні бути щасливі,чи що?
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20.12.2022 15:04 Відповісти
А може то буде транзит рашенфашиської нафти через казахів??.
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20.12.2022 15:07 Відповісти
Навряд чи, казахи свою продаватимуть, в них її дофіга, їм треба видобування окупати.
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20.12.2022 15:10 Відповісти
Будуть купувати у казахів їхню нафту,не пишіть дурні,німці не ті люди щоб займалися хернею,там є репутація і правила
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20.12.2022 15:30 Відповісти
Тут навіть не в репутаціі справа, а в тому, що існуючий попит казахам набагато вигідніше закривати власною нафтою.
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20.12.2022 18:49 Відповісти
Та воно то так, але вони ж під каблуком у путлера. Змушені робити те, що він скаже
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20.12.2022 21:41 Відповісти
якщо подивитися на правління завербованої меркель,то в німців репутація і правила такі ж як в куйла
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20.12.2022 19:21 Відповісти
Мене ця новина справді порадувала))
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20.12.2022 15:31 Відповісти
***** всех переиграл))
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20.12.2022 15:32 Відповісти
А в Туркменістані дуже багато газу!
Майже як в рф!
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20.12.2022 16:27 Відповісти
 
 