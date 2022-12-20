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безпілотник (2102) ППО (1836) Харківщина (4289)

У Харківській області спрацювала ППО, збито ворожі безпілотники

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги у Харківській області було чутно звуки вибухів. Окупанти намагалися атакувати безпілотниками інфраструктуру, працювала ППО.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник ("Марсель"), інформує Цензор.НЕТ

"Багато запитань про гучні звуки у Харкові. Повідомляю, що так звані вибухи у місті - робота нашої ППО по ворожих безпілотниках, якими окупант намагається завдати удар по нашій інфраструктурі", - повідомив Мельник.

Ворог також продовжує обстрілювати Харківщину з РСЗВ з території Бєлгородської області.

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Автор: Марина Макєєва
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Молодцы ПВОшники! А бахало действительно серьезно!
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20.12.2022 17:48 Відповісти
 
 