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Забезпечення нормального функціонування енергоринку дозволить побудувати сучасну енергосистему, - Центр економічного відновлення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергосистема

Енергетичним компаніям необхідна ліквідність та нормальне функціонування енергоринку, щоб вони мали змогу побудувати нову і сучасну енергосистему.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра, керівник "Центру економічного відновлення" Кирило Криволап, передає Цензор.НЕТ.

"Ми недавно бачили повідомлення, що енергокомпанії не збираються відбудовувати старі об'єкти, які було зруйновано, вони збираються будувати нові сучасні системи, і це, дійсно, займе напевно до 2 років. Їм для цього потрібна ліквідність та нормально функціонуючий енергоринок", - сказав він.

Криволап зазначив, що багато обладнання купляють саме енергетичні компанії, тому дуже важливо слідкувати за їх "фінансовим здоров’ям". Він підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення вони більшою мірою вичерпали свої фінансові резерви.

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"Потрібно переглядати прайс-кепи, потрібно робити ліквідацію старих боргів і робити все, щоб наші енергетики працювали", - наголосив Криволап.

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Також директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що для подальшого відновлення енергосистеми необхідно переглянути правила функціонування енергетичного сектору та збалансувати ринок електроенергії.

Автор: Анна Судак
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Підняти ціни в п'ять раз.А чому за 32 роки невкладали гроші в систему,а тільки з неї викачувати,а коли потрібно знову вкладати,давайте,повісимо на громадян і споживачів.Ось так ми і живемо.
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20.12.2022 18:49 Відповісти
Готуйтесь до чергового покращення .
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20.12.2022 19:00 Відповісти
Дайош таріф!
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20.12.2022 19:01 Відповісти
А коли західні партнери, замість спалених старих совкових трансформаторів, безкоштовно надають ******* новенький трансформатори, це якось дає взнаки на вашу "ліквідність"?
А конфіскація (також безкоштовна) у рашистськіх олігархів ОблЕнерго?
А гуманітарне постачання палива?
У вас зі всіх боків прибуток та "ліквідність", а ви ще плачете і скаржитесь!
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20.12.2022 19:06 Відповісти
А зеленожопые ублюдки не боятся повиснуть на деревьях, вверх ногами?
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20.12.2022 19:12 Відповісти
Ліквідність?!!! А якої біди вимикаєте електрику в тих місцях де немає проблем з доставкою-нехай би люди користувалися і платили. І була би вам "ліквідність"!
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20.12.2022 19:13 Відповісти
О боги!!!
Яка глибина думки! Яке відкриття!!!
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20.12.2022 21:55 Відповісти
Тобто, ми ще 2 роки будемо мати світло 2 години на добу, а держава весь цей час буде турбуватись про "фінансове здоров"я" Рінатіка? Зашибісь...
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20.12.2022 22:08 Відповісти
Теоретически всё это звучит прекрасно! Но что мы имеем по факту? - Вся энергоэффективность промышленности https://news.uaportal.com/section-news/news-pavel-prisyazhnyuk-raskryil-problemu-energoneeffektivnoj-promyishlennosti-ukrainyi-06-12-2021.html на очень низком уровне сейчас находится. Нам дико не хватает инвестиций, новейших технологий и ресурсов, чтобы сделать энергетическую систему Украины действительно сильной и современной.
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14.01.2023 17:45 Відповісти
 
 