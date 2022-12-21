Голова СБУ Малюк розповів, як "кротоферма" Сівковича-Клюєва у РФ допомагає ФСБ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Очільник СБУ Василь Малюк обіцяє, що "бавовна" на Росії палала й буде палати в майбутньому. Такі сюрпризи ворогу влаштовує і українська спецслужба, проводячи свої спецоперації на передовій і в тилу ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюк розповів в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "1+1".
Він привідкрив завісу над деякими із цих спецоперацій. "Бавовна палала і буде палати, повірте мені!" – пообіцяв Василь Малюк.
Зокрема, коментуючи інцидент на Кримському мосту, він пояснив, що міжнародне право і воєнні традиції дозволяють перерізати логістику ворога.
Малюк розповів також, як особисто "розробляв" зрадника Кулініча, щоб затримати його на гарячому. "Я займався цим питанням лише з одним співробітником. Я це називаю інтелектуальною контррозвідкою. На це іноді йдуть роки. В ситуації з Кулінічем це було більше року", – повідомив Малюк.
Тож очищення СБУ від кротів досі вважає своїм першочерговим завданням.
Однак деякі топові зрадники працюють на фсб навіть у РФ, збираючи інформацію з України. "В Москві присутній офіс Сівковича-Клюєва. Це свого роду кротоферма. В тому офісі пропрацьовуються різні питання, але його основна задача – збір інформації по Україні. В тому числі в офісі присутні кадрові співробітники 5 служби ФСБ РФ", – зазначив Василь Малюк.
Вичищати зрадників і російських агентів СБУ доводиться і з церкви. Одному з таких священників-коригувальників вогню суд дав 12 років, а потім його обміняли на наших полонених.
А от прогнози щодо путіна у Малюка однозначні, адже спецслужба зібрала цілий масив доказів для міжнародних судів. "Загрався, закрався, зазнався. Це бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає 2 варіанти: або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь там в бункері на Алтаї", – зазначив Василь Малюк.
Повна версія інтерв'ю Малюка – bit.ly/3FKnTpk
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Гетманцев був помічником "регіонала" Сівковича
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 СЕНТЯБРЯ 2019
Сергій Марченко с Сергеем Марченко.
2 ч. ·
За що я люблю ******** корупціонерів, так це за те, що вони максимально відкриті і відверті.
Хочеш будувати архітектурних монстрів в центрі Києва та інших міст, щоб більше квадратних метрів і вища маржа - будь ласочка, ось вам Закон 5655!
Рускі добре платять і ти хочеш працювати на рускіх? Будь ласочка!
Сайт Наші Гроші повідомляє, що Тетяна Оксенюк, яка прописана на одному поверсі з головою партії Слуга Народу Оленою Шуляк і, з високою імовірністю, є сестрою Шуляк (її дівоче прізвище Оксенюк), працює фінансовим директором «Аурум транс» та «Насосхолдинг».
Ці компанії належать сім'ї колишнього міністра оборони Януковича, Павла Лєбєдєва, що розшукується за державну зраду на користь росії.
І тут дуже цікавий кейс. Бо коли пані Оксенюк, яка схожа на сестру голови партія Слуга Народу і прописана на одному поверсі з головою партії Слуга Народу, працює на державних зрадників, то це, безумовно кидає тінь на голову партії Слуга Народу.
Але, як я писав, ******* корупціонери і зрадники не надто переймаються, як виглядає їхня співпраця з окупантами. Тетяна Оксенчук прекрасно усвідомлювала, наскільки її робота може негативно вплинути на Олену Шуляк. Особливо, враховуючи, що продукцію заводи зрадників постачали окупантам. Але продовжувала працювати на державних зрадників. Копієчка до копієчки - Лєні подарунок на Новий рік.
Ось така цікава історія будівельної корупції, державної зради і тісного переплетіння бізнес-інтерсів Слуг Народу, ОПЗЖ і російської економіки