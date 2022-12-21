УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5689 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
7 799 26
Клюєв Андрій (101) Сівкович (28) Малюк Василь (66)

Голова СБУ Малюк розповів, як "кротоферма" Сівковича-Клюєва у РФ допомагає ФСБ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,малюк

Очільник СБУ Василь Малюк обіцяє, що "бавовна" на Росії палала й буде палати в майбутньому. Такі сюрпризи ворогу влаштовує і українська спецслужба, проводячи свої спецоперації на передовій і в тилу ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюк розповів в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "1+1".

Він привідкрив завісу над деякими із цих спецоперацій. "Бавовна палала і буде палати, повірте мені!" – пообіцяв Василь Малюк.

Зокрема, коментуючи інцидент на Кримському мосту, він пояснив, що міжнародне право і воєнні традиції дозволяють перерізати логістику ворога.

Малюк розповів також, як особисто "розробляв" зрадника Кулініча, щоб затримати його на гарячому. "Я займався цим питанням лише з одним співробітником. Я це називаю інтелектуальною контррозвідкою. На це іноді йдуть роки. В ситуації з Кулінічем це було більше року", – повідомив Малюк.

Тож очищення СБУ від кротів досі вважає своїм першочерговим завданням.

Однак деякі топові зрадники працюють на фсб навіть у РФ, збираючи інформацію з України. "В Москві присутній офіс Сівковича-Клюєва. Це свого роду кротоферма. В тому офісі пропрацьовуються різні питання, але його основна задача – збір інформації по Україні. В тому числі в офісі присутні кадрові співробітники 5 служби ФСБ РФ", – зазначив Василь Малюк.

Вичищати зрадників і російських агентів СБУ доводиться і з церкви. Одному з таких священників-коригувальників вогню суд дав 12 років, а потім його обміняли на наших полонених.

А от прогнози щодо путіна у Малюка однозначні, адже спецслужба зібрала цілий масив доказів для міжнародних судів. "Загрався, закрався, зазнався. Це бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає 2 варіанти: або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь там в бункері на Алтаї", – зазначив Василь Малюк.

Повна версія інтерв'ю Малюка – bit.ly/3FKnTpk

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Малюк, в тебе кротоферма під боком в ОПі, а ти лошара замість того щоб працювати інтерв'ю роздаєш.
показати весь коментар
21.12.2022 17:28
+15
Гетьманцєву привєт!

Гетманцев був помічником "регіонала" Сівковича
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 СЕНТЯБРЯ 2019
показати весь коментар
21.12.2022 17:30
+14
Про гетьманцева - друга і соратника сівковича нічого не сказав?
показати весь коментар
21.12.2022 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Малюк, в тебе кротоферма під боком в ОПі, а ти лошара замість того щоб працювати інтерв'ю роздаєш.
показати весь коментар
21.12.2022 17:28 Відповісти
Так, більшої кротоферми в Україні, чим в ОПі немає, яка постійно на протязі 4-х років запудрює мізки українцям. За документування і затримання зрадника кулініча велика подяка, але воно зі своїми підручними встигли натворити багато поганих для України справ. За документування ворожості УПЦ(філіала РПЦ) також велика подяка. А що там з бакановим і його зв'язками? Чому, наприкалд заборонили працювати пекарні в Херсоні, яка знову переповнена ворогами України?Що з тими, що мародерили гуманітарку в Запоріжжі і з ОП Тимошенко, який привласнив чужий автомобіль?Це не мала справа, це постійна робота групи "слуг" на дискридитацію тих, хто допомагає людям.
показати весь коментар
21.12.2022 18:10 Відповісти
Сивкович-Меринов...
показати весь коментар
21.12.2022 17:30 Відповісти
Гетьманцєву привєт!

Гетманцев був помічником "регіонала" Сівковича
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 СЕНТЯБРЯ 2019
показати весь коментар
21.12.2022 17:30 Відповісти
І економіці тому і пі#здєц....Совпадєніє???
показати весь коментар
21.12.2022 17:41 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2022 17:57 Відповісти
Новий блогер з"явився.
показати весь коментар
21.12.2022 17:30 Відповісти
Про гетьманцева - друга і соратника сівковича нічого не сказав?
показати весь коментар
21.12.2022 17:30 Відповісти
"гетьманцев" -- кріт в окулярах. І мабуть це збиває з пантелику Малюка
показати весь коментар
21.12.2022 17:33 Відповісти
У Гєтьманцева інша задача, добити Україну економічно....Що він і робить успішно з 2019 року!
показати весь коментар
21.12.2022 17:44 Відповісти
шось Малюк сьогодні говірливий...
показати весь коментар
21.12.2022 17:31 Відповісти
А "гетьманцев" хіба не з гнізда "сівковича"? Чи Малюк цього факту не знає?
показати весь коментар
21.12.2022 17:31 Відповісти
Цікава інфа

Сергій Марченко с Сергеем Марченко.

2 ч. ·

За що я люблю ******** корупціонерів, так це за те, що вони максимально відкриті і відверті.

Хочеш будувати архітектурних монстрів в центрі Києва та інших міст, щоб більше квадратних метрів і вища маржа - будь ласочка, ось вам Закон 5655!

Рускі добре платять і ти хочеш працювати на рускіх? Будь ласочка!

Сайт Наші Гроші повідомляє, що Тетяна Оксенюк, яка прописана на одному поверсі з головою партії Слуга Народу Оленою Шуляк і, з високою імовірністю, є сестрою Шуляк (її дівоче прізвище Оксенюк), працює фінансовим директором «Аурум транс» та «Насосхолдинг».

Ці компанії належать сім'ї колишнього міністра оборони Януковича, Павла Лєбєдєва, що розшукується за державну зраду на користь росії.

І тут дуже цікавий кейс. Бо коли пані Оксенюк, яка схожа на сестру голови партія Слуга Народу і прописана на одному поверсі з головою партії Слуга Народу, працює на державних зрадників, то це, безумовно кидає тінь на голову партії Слуга Народу.

Але, як я писав, ******* корупціонери і зрадники не надто переймаються, як виглядає їхня співпраця з окупантами. Тетяна Оксенчук прекрасно усвідомлювала, наскільки її робота може негативно вплинути на Олену Шуляк. Особливо, враховуючи, що продукцію заводи зрадників постачали окупантам. Але продовжувала працювати на державних зрадників. Копієчка до копієчки - Лєні подарунок на Новий рік.

Ось така цікава історія будівельної корупції, державної зради і тісного переплетіння бізнес-інтерсів Слуг Народу, ОПЗЖ і російської економіки
показати весь коментар
21.12.2022 17:36 Відповісти
1+1 ? ну рассмешили , эксклюзивное интервью ? ахахахааааа , та на этой помойке ни чего эксклюзивного нет , от слова - АБСОЛЮТНО , они работают за тем же принципом что и ,, раша тудей, роисся 24 , и тд , там новости не передают , там новости делают , это филиал 95 квартала , каждое интервью записывают по десятку раз, пересматривают, урезают, добавляют , потом выдают на согласование и утверждение , и только после этого его выдают на гора , эта помойка финансируется коломойским и фирташем , о чем вы вообще , какой нормальный и вменяемый гражданин Украины будет их смотреть и им верить ????
показати весь коментар
21.12.2022 17:37 Відповісти
А як кротоферма подоляка-єрмака допомагає фсб г-н малюк не желают рассказать-с???
показати весь коментар
21.12.2022 17:42 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2022 17:42 Відповісти
а де ця пара засіла ?
показати весь коментар
21.12.2022 19:18 Відповісти
В якомусь засРашкинському містечку.
показати весь коментар
21.12.2022 19:19 Відповісти
Це вони так підозру-увагу від ОПи відвертають!
показати весь коментар
21.12.2022 17:46 Відповісти
Ніхто не забув, що його помічником був Гетьманцев, теперішній активний зельоний, близький до тіла Самого. Правда там у зельоних таких близьких майже вся Партія Ригів другого ешелону.
показати весь коментар
21.12.2022 17:47 Відповісти
Зі своїми кротами в ОПі спершу розберіться....
показати весь коментар
21.12.2022 17:52 Відповісти
плечи широкие, череп огромный... класс.... интересно, а соотношение черепной коробки с наличием головного мозга каково? а что там гетьманцев? ставленник сивковича, предложивший поставить GPS на каждую емкость с нефтепродуктами, по которым и был нанесен первый удар в феврале...
показати весь коментар
21.12.2022 20:19 Відповісти
А що, Ткаченко-Подоляк не так працюють ?
показати весь коментар
21.12.2022 21:03 Відповісти
а Малюк не хоче зайнятись своїм прямим ділом - розслідувати державну зраду - хто відкрив коридори на Півночі та Півдні?
показати весь коментар
21.12.2022 23:44 Відповісти
Такого крота как Дерьмак не разглядел.Что со зрением товарисч Малюк?
показати весь коментар
22.12.2022 00:55 Відповісти
Жаль, что у меня нет доказухи о кротах в ОП и не только. Я бы уже миллионером стал...
показати весь коментар
27.04.2023 17:39 Відповісти
 
 