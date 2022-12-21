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У окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Маріуполі в обід пролунав вибух, який було чутно в декількох районах міста. Після цього ж в бік Бердянська вилетіли декілька верьольотів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, вибух стався о 14:00 з епіцентром в районі вулиці Купріна.
"Одразу після вибуху над містом з’явились гвинтокрили, що рушали в бік Бердянська на великій висоті. Дехто з них випускали теплові пастки", - відзначив радник мера Маріуполя.
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Ярослав Іванович a5a348c4
показати весь коментар21.12.2022 18:24 Відповісти Мені подобається 7
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