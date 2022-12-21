У окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух, - Андрющенко

В Маріуполі в обід пролунав вибух, який було чутно в декількох районах міста. Після цього ж в бік Бердянська вилетіли декілька верьольотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, вибух стався о 14:00 з епіцентром в районі вулиці Купріна.

"Одразу після вибуху над містом з’явились гвинтокрили, що рушали в бік Бердянська на великій висоті. Дехто з них випускали теплові пастки", - відзначив радник мера Маріуполя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі на території меткомбінату палає база росіян, - Андрющенко. ВIДЕО