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Зеленський відзначив нагородами 276 захисників України, з них 51 - посмертно
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 276 військовослужбовців, з них 51 - посмертно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Згідно указів президента, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі військових нагороджено орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", а також медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
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Саша Пончик
показати весь коментар24.12.2022 22:15 Відповісти Мені подобається 4
Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар24.12.2022 22:17 Відповісти Мені подобається 4
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