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Король Бельгії Філіп присвятив Україні частину різдвяної промови

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

король,бельгія

Король Бельгії Філіп присвятив війні в Україні значну частину традиційного різдвяного звернення до нації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Монарх нагадав бельгійцям, що війна забрала багато невинних життів українців і подякував своїм співгромадянам за допомогу біженцям.

"Жорстока і безглузда війна, яка претендує на заміну сили закону законом сили. Цей конфлікт нагадує нам про минуле, яке, як ми думали, пішло назавжди", – сказав Філіп.

На думку короля, сьогодні українці борються за ті ж самі ідеали "свободи і безпеки", за які в минулому боролися і самі бельгійці.

"Ми будемо продовжувати підтримувати їх. (...) Навколо нас ми бачимо багато зобов'язань і жестів солідарності. По всій країні наші співгромадяни стихійно відкрили свої будинки для українських біженців", - заявив Філіп.

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Автор: Володимир Янченко
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24.12.2022 22:14 Відповісти
В Брюсселі є військовий музей. До речі дуже крутий за своїм наповненням. В одному із павільйонів 20 ст. є експозиція присвячена армії УНР. Сподіваюсь, після нашої перемоги, в експозиції 21ст там буде цілий павільйон присвячений ЗСУ 💪🇧🇪🇺🇦
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24.12.2022 22:17 Відповісти
а сегодня в Германии в Висбадене в кирхе на праздничной мессе шла проповедь про Украину
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24.12.2022 23:01 Відповісти
Коли вже в промові почнуть згадувати русню.
За упокій))))
а в принципі на№№й згадувати!!!!
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24.12.2022 23:28 Відповісти
 
 