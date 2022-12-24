Король Бельгії Філіп присвятив Україні частину різдвяної промови
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Король Бельгії Філіп присвятив війні в Україні значну частину традиційного різдвяного звернення до нації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Монарх нагадав бельгійцям, що війна забрала багато невинних життів українців і подякував своїм співгромадянам за допомогу біженцям.
"Жорстока і безглузда війна, яка претендує на заміну сили закону законом сили. Цей конфлікт нагадує нам про минуле, яке, як ми думали, пішло назавжди", – сказав Філіп.
На думку короля, сьогодні українці борються за ті ж самі ідеали "свободи і безпеки", за які в минулому боролися і самі бельгійці.
"Ми будемо продовжувати підтримувати їх. (...) Навколо нас ми бачимо багато зобов'язань і жестів солідарності. По всій країні наші співгромадяни стихійно відкрили свої будинки для українських біженців", - заявив Філіп.
Будь ласка, зачекайте...
За упокій))))
а в принципі на№№й згадувати!!!!