71% громадян РФ підтримує війну з Україною, – опитування

Військові дії РФ в Україні підтримують 71% росіян. 21% жителів РФ не підтримують агресію проти України.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного "Левада-центром", інформує Цензор.НЕТ.

Найбільший рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні характерний для тих, хто довіряє ТБ як основному джерелу новин (86%) та хто схвалює діяльність президента (82%), а також для опитаних 55 років і більше і становить близько 79%.

За проведення переговорів щодо миру висловилися 50% респондентів, проти них – 40%. Причому кількість прихильників мирних переговорів зменшується впродовж останніх двох місяців. Різке зростання їх числа було зафіксовано у вересні-жовтні, коли влада РФоголосила про проведення часткової мобілізації. Ті, хто підтримують переговори про мир, пояснили свою думку бажанням зупинити загибель людей. Прихильники війни вважають, що необхідно "довести розпочате до кінця".

Трохи більше третини (34%) респондентів вважають, що такі як вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні. 59% дотримуються зворотної позиції. Це співвідношення не змінилося із серпня.

Також читайте: 78% громадян вважають, що Україна не має йти на компроміси з РФ заради припинення війни, - опитування