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71% громадян РФ підтримує війну з Україною, – опитування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові дії РФ в Україні підтримують 71% росіян. 21% жителів РФ не підтримують агресію проти України.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного "Левада-центром", інформує Цензор.НЕТ.

71% громадян РФ підтримує війну з Україною, – опитування 01

Найбільший рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні характерний для тих, хто довіряє ТБ як основному джерелу новин (86%) та хто схвалює діяльність президента (82%), а також для опитаних 55 років і більше і становить близько 79%.

71% громадян РФ підтримує війну з Україною, – опитування 02

За проведення переговорів щодо миру висловилися 50% респондентів, проти них – 40%. Причому кількість прихильників мирних переговорів зменшується впродовж останніх двох місяців. Різке зростання їх числа було зафіксовано у вересні-жовтні, коли влада РФоголосила про проведення часткової мобілізації. Ті, хто підтримують переговори про мир, пояснили свою думку бажанням зупинити загибель людей. Прихильники війни вважають, що необхідно "довести розпочате до кінця".

Трохи більше третини (34%) респондентів вважають, що такі як вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні. 59% дотримуються зворотної позиції. Це співвідношення не змінилося із серпня.

Також читайте: 78% громадян вважають, що Україна не має йти на компроміси з РФ заради припинення війни, - опитування

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+43
До чого тут ТБ ?

Війну в Україні підтримують навіть ті кацапи, які з Інтернету не вилазять, а ТБ навіть не дивляться. Війну проти України підтримують навіть московські хохли, які народились в Україні , у яких батьки та брати живуть в Україні.
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24.12.2022 23:15
+41
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24.12.2022 23:15
+35
71% хворих на голову нелюдей на РФ.... жах.
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24.12.2022 23:11
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71% хворих на голову нелюдей на РФ.... жах.
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24.12.2022 23:11 Відповісти
жах что за год ничего не изменилось.....
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24.12.2022 23:21 Відповісти
Боюсь не хворые а азартные это как в лотерею играть казино карты нарды букмекерские ставки азарт только игра на наши жизни территории инфраструктуру..это никак не смягчает вину россиян ..это ублюдки с интеллектом табурете...
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25.12.2022 00:08 Відповісти
Вся статистика в авторитарном режиме- брехня!

Люди боятся и просто не хотят участвовать в опросов. Те кто отказались, вряд ли за Войну.

Даже Из тех кто согласился -25 % сказано нет войне.

Поэтому эти цифры опроса ничего не стоят.

Реальных цифр мы не знаем.
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25.12.2022 01:18 Відповісти
сі росіяни котрих я особисто знаю раділи захопленню Крима. За єдиним виключенням.
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25.12.2022 04:30 Відповісти
Да все они больные. У нас 25% сбросили пырдуковича, а в каазламордии 29% терпил, но хороших. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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25.12.2022 07:07 Відповісти
это не болезнь - это их естественное состояние
они все мрази по своей никчёмной жизни
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25.12.2022 07:23 Відповісти
На кацапії здох керівник великої верфі де будували підводні човни.
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24.12.2022 23:14 Відповісти
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24.12.2022 23:15 Відповісти
С кацапами не о чем разговаривать. Где руський там всегда кровь и гниль. Нодо просто молча их убивать.
Вы же не пытаетесь договориться с тараканами или саранчой. Просто МОЛЧА уничтожать.
И планета станет чище.
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25.12.2022 00:21 Відповісти
71% громадян РФ підтримує війну

Так "норот жи ж невінават".
Значить, "нєщітово"!
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24.12.2022 23:15 Відповісти
***
Хотят ли русские войны
Спросить нельзя у тишины.
Они взорвали тишину,
Затеяв "русскую весну",
Подняв брехливый дикий вой,
Назвав нас «украми» с тобой,
Сбив мирный Боинг из ракет.
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их ответ!

Они умеют воевать.
Им воевать - не привыкать,
И через райвоенкомат
Тупое быдло вербовать.
Вам нагло скажет эта мразь
И не стыдясь, и не таясь:
«Мы - русский мир, нам все должны!»
Хотят ли русские,
Хотя ли русские войны?

Хотят ли русские войны,
Спросите вы у той страны,
Где миллионы алкашей,
И беспризорных малышей,
Курящих будущих мамаш
Тех, что скандируют «крымнаш».
И вам ответит полстраны
Хотят ли русские,,
Хотят ли русские войны.

Хотят ли русские войны,
Спроси у Пражской у весны!
А вспомнит престарелый финн,
Расскажет молодой грузин,
Литва, эстонцы, латыши
Чечня, Молдова, ингуши
И гражданин любой страны!
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны?

Ответит вам и стар и млад,
И почтальон, и адвокат,
И беден кто, и кто богат,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские...
ХОТЯТ!!!
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24.12.2022 23:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s14O5wi63to
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25.12.2022 10:10 Відповісти
👍👍
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25.12.2022 10:16 Відповісти
До чого тут ТБ ?

Війну в Україні підтримують навіть ті кацапи, які з Інтернету не вилазять, а ТБ навіть не дивляться. Війну проти України підтримують навіть московські хохли, які народились в Україні , у яких батьки та брати живуть в Україні.
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24.12.2022 23:15 Відповісти
Згодна. Вони прекрасно все розумiють,що то е загарбницька вiйна й далi брешуть "как партiя сказала",що бороться з мiфiчним фашизмом. Дуже сумно, але вони просто хочуть земель,прикриваючись гарними лозунгами про "визволення". Таких цинiчних брехунiв ше треба пошукати
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25.12.2022 00:23 Відповісти
Вони не земель хочуть.
Вони ненавидять всіх, хто не такий, як вони самі. Ненавидять всіх, хто хто хоч чимось кращий за них.
Тому вони намагаються знищити "не таких". Америку і інші країни Заходу вони просто бояться, а з Україною у них "промашка палучілась". І це їх ще більше бісить.
Ми вистоїмо! Слава Україні!
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25.12.2022 10:18 Відповісти
Інтернет, насправді, ще гірший за ТБ. В рази гірше. Тільки люди з критичним мисленням здатні відшукувать альтернативну думку.

Тут кожен "окуклюєьтся" дуже швидко в своїй приємній тільки йому, інформаційній "бульбашці".

По перше, алгоритми (штучний інтелект) у всіх системах постійно вдосконалюються щоб підсовувати кожному тільки те, що йому повинно сподобатись. Ви, напевне, ніколи не побачите, те що читаю я ))

Якщо, випадково, якась умовна самка рашиста і надибає умовний "цензор" , то сплюне, і скаже що то "нацисті врут" і піде туди "где не врут"

По друге, люди схильні більше довіряти "простим" людям з всіляких фейсбуків і тіктоків, ніж офіціозу на ТБ.

По третє (і далеко не останнє) соціальні мережі по своїй природі, і відповідно до людської природи

швидко і неухильно призводять до "дебілізації" контенту, спрощення до найпростіших (зоологічних) вподобань. Гляньте на англомовний тік-ток і жахніться. Схоже на розумове виродження людства
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25.12.2022 00:48 Відповісти
100%
"Матриця" вже існує. Просто вона в іншому вигляді, певно ще більш жахливому.
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25.12.2022 10:13 Відповісти
Денацифікація - система заходів зі звільнення економіки, політики, культури, ЗМІ та юриспруденції колишнього Третього Рейху (Німеччини та Австрії) від впливу та наслідків націонал-соціалізму після Другої світової війни.

Програму було прийнято країнами антигітлерівської коаліції на Потсдамській конференції у серпні 1945 року. Денацифікація втілювалася в життя Контрольною радою[ru] та місцевими комісіями. 11 травня 1951 року було прийнято відповідний закон.

Денацифікація проводилась разом з демілітаризацією та демократизацією суспільства і державних інститутів.

Виконання програми денацифікації у сфері усунення колишніх функціонерів нацистського режиму з державних, політичних та керівних посад Німеччини було поступово уповільнено у зв'язку з початком Холодної війни та військового протистояння Західної Європи та комуністичного СРСР.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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24.12.2022 23:15 Відповісти
Ну і як до цього зомбібидла ми маємо відноситись ? подалі від всього кацапського від рус . язика ," великой рус. культури" і вусього що повязує з цими варварами і не тягнути в наш інформ . простір "хороших русских" .
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24.12.2022 23:16 Відповісти
Все верно, не тянуты. Пусть терпилы(хорошие сруцкие) наводят лад в своих епенях... Тока ров с аллигаторами, "таукитайская стена, аж до Центавры высотой+ через каждый метр вышка с крупнокалиберным пулеметом, в автоматическом режиме на движуху.
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25.12.2022 07:13 Відповісти
Я ж говорил.Плешивое чмо не начинало бы войну, не будучи уверен, что быдло зомбировано и подготовлено.Даже те, что бегут от могилизации, готовы поддержать войну, но не хотят сдыхать сами. Это и есть вся суть нации-гноя.
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24.12.2022 23:16 Відповісти
Да никто их не зомбировал, кацапня сама по себе такая и есть и всегда такая была, то вы их просто плохо знаете.
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24.12.2022 23:58 Відповісти
Служив з ними на початку 90-х, вони тоді вже нас ненавиділи за те, що ми "хорошо живьом", а вони сидять в злиднях. Дивлячись на посилки з України люто скреготіли зубами.
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25.12.2022 00:11 Відповісти
В крайнем случае с 1949 году, по заверению самого кацапа в 1996 году, кацапы уничижительно называли наш язык телячою мовою... Карл, и это в Одессе... На вопрос , мол , а почему тэляча? Ответ , шо потому что украинцы должны жить в хлеву, где мычат коровы.
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25.12.2022 07:19 Відповісти
71%плюс один х.й.
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24.12.2022 23:18 Відповісти
Вывод только один - хороший руцький это мертвый руцький.
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24.12.2022 23:18 Відповісти
Лікувати таких треба грибами, ядерними.
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24.12.2022 23:19 Відповісти
больные ублюдки. их надо лечить, как гитлеровцев. рашисты поймали волну дебилизма как фашисты
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24.12.2022 23:19 Відповісти
не лечится их состояние
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24.12.2022 23:31 Відповісти
Скоро будете полову жрать дегенераты из большой помойки.
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24.12.2022 23:20 Відповісти
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24.12.2022 23:20 Відповісти
Ах ви ж суки пагані. Всі до одного тварі вонючі. Щоб ви там всі здохли за колючим дротом в своєму оркостані
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24.12.2022 23:21 Відповісти
Это как же у себя порядок в дыре навести, легче пойти учить жизни соседей.
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24.12.2022 23:24 Відповісти
Якщо кацапа дохлий,я його люблю.Якщо ні, вб'ю...
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24.12.2022 23:26 Відповісти
Вони підтримують доки їх не мобілізовують, а потім підтримку як вітром здує.
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24.12.2022 23:26 Відповісти
Їпучі кацапо-монголоїдні тварини.
Від голоду скоро будете жерти своїх "юнармейцев" Мразі російські. Ніякого миру і перемовин зі скотами кацапськими не повинно бути.
Тільки повна перемога,над кацапськими гедолюдьми.
Да,кацапи,здохніть,мразі російські. Всі. Ми вам в цьому допоможемо.
Виродки єрзянська 🤮🤮🤮🤮
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24.12.2022 23:27 Відповісти
спитали б про можливу війну росії з НАТО: відсоток був би ще вищий
"русскій" - це такий що ненавидить все "нерусске"
це їхня ідеологія
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24.12.2022 23:29 Відповісти
они вседа были такие ипанутые на всю голову
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24.12.2022 23:34 Відповісти
Если с детства внушать шизоидное победобесие и геноцидный милитаризм, то удивительно, что целых 29% этому воспротивились
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24.12.2022 23:30 Відповісти
Прихильники війни вважають, що необхідно "довести розпочате до кінця". Вони праві. Карфаген (кацапія) повинен бути зруйнований. Щоб ця війна не лягла на плечі нших нащадків.
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24.12.2022 23:32 Відповісти
Исследовательская организация "Путин - центр" провело опрос и оказалось, что 71% поддерживают войну. КАКАЯ неожиданность! Впрочем, ну что же, значит развал "россии" это достойное наказание для этих фашистов. Ибо они все заболели.
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24.12.2022 23:34 Відповісти
Вони хворі від самого зачаття.
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25.12.2022 00:13 Відповісти
Мене це не дивує. Кацапи вороги.
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24.12.2022 23:36 Відповісти
Отвечая "Нет" на вопрос "Вы лично поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил в Украине?" среднестатистический россиянин вполне себе может лично получить статью за "Клевету на вооруженные силы раиси" (или как там называется такая статья у этих душевнобольных).

Боязнь КГБ - чтоб пришли и расстреляли за разговоры шепотом у себя на кухне - у русни зашита на подкорке.
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24.12.2022 23:36 Відповісти
позвоніть Макрону
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24.12.2022 23:37 Відповісти
покажите єто тем, кто заявляет, что єто война только путина
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24.12.2022 23:38 Відповісти
«Русский» - самостоятельная и самодостаточна категория ультимативной мрази, которая даже не требует пояснения того, почему это именно так.
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24.12.2022 23:48 Відповісти
Для досягнення 100 % результату підтримки,феесбешникам залишилось підірвати кілька автобусів з ізбєратєлями або поїзд метро в сталіце(((
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24.12.2022 23:52 Відповісти
Значить мінімум 71% громадян рф має померти найближчим часом.

При чому ця їх смерть має бути страшною та болючою для них в назідання іншим.

Лиш так через силу можна добитись цивілізації.
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24.12.2022 23:54 Відповісти
ох, вы - и толераст, со своим 71 процентами
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25.12.2022 07:30 Відповісти
Це не народ а атавізм, який буде знищений самою еволюцією за допомогою України.
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25.12.2022 00:13 Відповісти
Це не народ а атавізм, який буде знищений самою еволюцією за допомогою України.
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25.12.2022 00:15 Відповісти
Бувші українці-а зараз манкурти з Белгорода також підтримують смерть своїх рідних в Україні. І навіть самі йдуть вбивати сестер, онуків та племінників.
Що вже там казати за інші ординські племена.
Тільки денацифікація зможе вберегти Світ від цієї зарази.
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25.12.2022 00:46 Відповісти
И только рабсейским долбоепам до сих пор непонятно, что неадекватной агрессией и террористическими обстрелами мирных жителей, они сеют к себе ещё больше ненависти, сопротивления, увеличивают военную помощь со стороны прогрессивного мира. Как результат 100 000 зажмуреных zомбироvаных мародеров и приближается скорое позорное поражение человеконенавистнического **********. Моль наполеочика с маниакальными идеями, как сохранить вечную власть упыря над людьми, надо было присекать самому российскому народу, но они предпочли стать рабами, убивать и грабить мирных жителей Украины.
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25.12.2022 00:58 Відповісти
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25.12.2022 01:34 Відповісти
Надо показать эти даные Президенту Эстонии. А то он утверждает, что виновато одно пуйло. А глубинный народ типо заложник ситуации.
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25.12.2022 02:10 Відповісти
Опубліковано список нардепів, які блокують вигнання депутатів від ОПЗЖ з Ради

24 грудня 2022, 13:26

У Верховній Раді триває збір підписів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука про включення до порядку денного законопроекту щодо позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ.

Про це повідомив нардеп Олег Дунда.

Дунда розповів, що свої підписи надали Олександр Качура, Аліна Загоруйко, Олена Мошенець, Ярослав Юрчишин та Віктор Балога.

«До речі, частина колег готові підписати лист, коли будуть у Києві, є і такі, які підписати відмовились, але готові голосувати за проекти законів у сесійній залі. Мушу їх запевнити, що не голосувати вони не зможуть - суспільство просто не зрозуміє!», - написав нардеп.

Дунда зазначив, що «Батьківщина» у повному складі відмовилась.

Він також опублікував список нардепів, хто відмовився підписати:

Лада Булах
Олена Шуляк
Вікторія Подгорна
Андрій Герус
Юрій Мисягін
Анастасія Радіна
Микита Потураєв
Євгенія Кравчук
Сергій Мандзій
Юрій Здебський
Ігор Фріс
Микола Тищенко
Галина Третьякова
Олександр Корнієнко
Данило Гетманцев
Давид Арахамія
Олександр Літвінов
Олексій Жмеренецький
Євгеній Брагар
Богдан Торохтій
Сергій Гривко
Андрій Мотовиловець.

Проект ухвали ВР №7694 передбачає позбавлення мандатів 42 нардепів, обраних від ОПЗЖ. Ще навесні всі вони вийшли з фракції ОПЗЖ, що припинила своє існування, і створили дві депутатські групи «Платформа за життя і мир» та «Відновлення України».
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25.12.2022 02:52 Відповісти
вся шушера позбиралась на чолі із шуляк-шмуляк і третьякова-безтолкова і гєтьманцєв-шельманцев і всі-всі-всі заслані козачки
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25.12.2022 07:17 Відповісти
У свіжому розслідуванні "української правди", ****** чорносрака мавпа - хламідія, проводить бізнес зустрічі з одіозними зажопниками у київському ресторані. Невже ти віриш, що Zелене падло позбудеться своїх бізнес партнерів у раді?! Я не вірю.
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25.12.2022 08:16 Відповісти
Згадую відосики Зеленського - "россияне, выходите на протесты, вы ведь не хотите войны!" Мені тоді було соромно за те,як русня ржала з цього.
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25.12.2022 03:09 Відповісти
Що взяти з тупої бидлоти? Але 20% адекватних не так і мало.
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25.12.2022 03:44 Відповісти
Як це число 71% точно перегукується з нашими 73% зєлєбобіками
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25.12.2022 04:00 Відповісти
Левада отдел Радио Свободы с сомнительными опросами, но процент похож на правду.
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25.12.2022 04:28 Відповісти
Это на тему хороших руских, ***** это совместный продукт , так же и хороших руских , это социальный, заказ, на сильную руку , и можем повторить . Результат отрицательного отбора ,поколений .
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25.12.2022 05:57 Відповісти
самый лучший кацап - мертвый кацап... каждый первый... кацапы - это мусор... а с мусором ждить нельзя... смерть кацапам... каждому первому...
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25.12.2022 06:37 Відповісти
Только развалины Москвы и других оркских городов заставит ватников задуматься.
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25.12.2022 06:55 Відповісти
71% громадян РФ підтримує війну з Україною - ось все що потрібно знати всім цивілізованим державам про моральних виродків що населяють московію
жодних ілюзій щодо компромісів з кацапами
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25.12.2022 07:11 Відповісти
Представляете рашка была бы прозападной и процветающей. Это был бы сущий кошмар для Украины.
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25.12.2022 07:26 Відповісти
Кацапа, нам пофиг какая бы была напарашия, главное на границе с вами- мур до неба, ров с аллигаторами и пулеметные вышки по периметру, шобы вы не совали к нам свое свиное рыло... Процветающая, нерукодупая и не водкапей-грязиваляйся... Да это даже в кошмарном сне не увидит кацап. Прiсь ейбочки, шо в лужу пер.нул, мол процветающая... Бу-га-га-га...
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25.12.2022 07:37 Відповісти
демократична рашка дуже швидко розпалася на десятки нових держав. навіть правільниє руцкіє, ніколи не дадуть регіонам такі права, які є у американських штатах, бо знають, що це буде загибель бальшой страни.
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25.12.2022 08:07 Відповісти
Ща для мацквабада шара кончилась... дешевые заробитчане больше туда не ездят... Пусть теперь арбайтен шульцен ледацюги кацапськi. Для поляков ключевое слово - некоторые, в своем архи меншинстве... Узнать мнение большинства поляков, советую сунуть свой пятак в Польшу...
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25.12.2022 07:41 Відповісти
Мало хто розуміє, що це не тєлєвізор зробив з кацапів таке шовіністичне імперське лайно, вони по своїй суті є такими. По-іншому вони не можуть дивитися на оточуючий світ. Їм похєр як живуть їхні діти, їм похєр, що їхні діти підуть подихати заради царя. У них інші цінності, а ніж у нас європейців.
Портніков каже, що єдиний спосіб відбити бажання у кацапів воювати проти України - це дати їм таких піздюлєй аби в майбутньому вони обсиралися тільки від однієї згадки про Україну.
До речі, кацапи ніколи не зупиняться воювати і окупувати. Якщо сьогодні вони відгрібуть від українців, то завтра вони полізуть до казахів, Азербайджану, Грузії і тд.
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25.12.2022 08:02 Відповісти
Вопрос неправильно поставлен. Если кто-то из них "не поддерживает действия" - это может значить, что он/она считает эти действия недостаточно эффективными.
Лучше спросите, считают ли они, что Украина должна была выполнить требования путлера, "да" ответят под 90% любых опрошенных.

Можно также заценить комментарии под видео Максима Каца о возврате Крыма - даже его российская аудитория в принципе не считает, что аннексия 2014 года была чем-то плохим, а ведь его аудитория оппозиционна путлеру.
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25.12.2022 08:51 Відповісти
Опять сам себя рекламируешь Кац?😅
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25.12.2022 09:14 Відповісти
Новорожденный шутник
Реєстрація: 25 грудня 2022
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25.12.2022 09:18 Відповісти
З кацапами все і так зрозуміло - білошкірі індєйци.Що влада збирається робити з 95% лугандонців..Ой!Вибачте! "НАШИМІ ЛЮДЬМІ В ОКУПАЦІІ" які теж підтримуют війну та знищення України та українців?Зрозуміти, пробачити, далі слухати ту мерзоту та потакати їй?
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25.12.2022 09:00 Відповісти
Царь плохой, холопы харошие 😂😂😂
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25.12.2022 09:39 Відповісти
 
 