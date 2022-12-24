71% громадян РФ підтримує війну з Україною, – опитування
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військові дії РФ в Україні підтримують 71% росіян. 21% жителів РФ не підтримують агресію проти України.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного "Левада-центром", інформує Цензор.НЕТ.
Найбільший рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні характерний для тих, хто довіряє ТБ як основному джерелу новин (86%) та хто схвалює діяльність президента (82%), а також для опитаних 55 років і більше і становить близько 79%.
За проведення переговорів щодо миру висловилися 50% респондентів, проти них – 40%. Причому кількість прихильників мирних переговорів зменшується впродовж останніх двох місяців. Різке зростання їх числа було зафіксовано у вересні-жовтні, коли влада РФоголосила про проведення часткової мобілізації. Ті, хто підтримують переговори про мир, пояснили свою думку бажанням зупинити загибель людей. Прихильники війни вважають, що необхідно "довести розпочате до кінця".
Трохи більше третини (34%) респондентів вважають, що такі як вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні. 59% дотримуються зворотної позиції. Це співвідношення не змінилося із серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Люди боятся и просто не хотят участвовать в опросов. Те кто отказались, вряд ли за Войну.
Даже Из тех кто согласился -25 % сказано нет войне.
Поэтому эти цифры опроса ничего не стоят.
Реальных цифр мы не знаем.
они все мрази по своей никчёмной жизни
Вы же не пытаетесь договориться с тараканами или саранчой. Просто МОЛЧА уничтожать.
И планета станет чище.
Так "норот жи ж невінават".
Значить, "нєщітово"!
Хотят ли русские войны
Спросить нельзя у тишины.
Они взорвали тишину,
Затеяв "русскую весну",
Подняв брехливый дикий вой,
Назвав нас «украми» с тобой,
Сбив мирный Боинг из ракет.
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их ответ!
Они умеют воевать.
Им воевать - не привыкать,
И через райвоенкомат
Тупое быдло вербовать.
Вам нагло скажет эта мразь
И не стыдясь, и не таясь:
«Мы - русский мир, нам все должны!»
Хотят ли русские,
Хотя ли русские войны?
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у той страны,
Где миллионы алкашей,
И беспризорных малышей,
Курящих будущих мамаш
Тех, что скандируют «крымнаш».
И вам ответит полстраны
Хотят ли русские,,
Хотят ли русские войны.
Хотят ли русские войны,
Спроси у Пражской у весны!
А вспомнит престарелый финн,
Расскажет молодой грузин,
Литва, эстонцы, латыши
Чечня, Молдова, ингуши
И гражданин любой страны!
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны?
Ответит вам и стар и млад,
И почтальон, и адвокат,
И беден кто, и кто богат,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские...
ХОТЯТ!!!
Війну в Україні підтримують навіть ті кацапи, які з Інтернету не вилазять, а ТБ навіть не дивляться. Війну проти України підтримують навіть московські хохли, які народились в Україні , у яких батьки та брати живуть в Україні.
Вони ненавидять всіх, хто не такий, як вони самі. Ненавидять всіх, хто хто хоч чимось кращий за них.
Тому вони намагаються знищити "не таких". Америку і інші країни Заходу вони просто бояться, а з Україною у них "промашка палучілась". І це їх ще більше бісить.
Ми вистоїмо! Слава Україні!
Тут кожен "окуклюєьтся" дуже швидко в своїй приємній тільки йому, інформаційній "бульбашці".
По перше, алгоритми (штучний інтелект) у всіх системах постійно вдосконалюються щоб підсовувати кожному тільки те, що йому повинно сподобатись. Ви, напевне, ніколи не побачите, те що читаю я ))
Якщо, випадково, якась умовна самка рашиста і надибає умовний "цензор" , то сплюне, і скаже що то "нацисті врут" і піде туди "где не врут"
По друге, люди схильні більше довіряти "простим" людям з всіляких фейсбуків і тіктоків, ніж офіціозу на ТБ.
По третє (і далеко не останнє) соціальні мережі по своїй природі, і відповідно до людської природи
швидко і неухильно призводять до "дебілізації" контенту, спрощення до найпростіших (зоологічних) вподобань. Гляньте на англомовний тік-ток і жахніться. Схоже на розумове виродження людства
"Матриця" вже існує. Просто вона в іншому вигляді, певно ще більш жахливому.
Програму було прийнято країнами антигітлерівської коаліції на Потсдамській конференції у серпні 1945 року. Денацифікація втілювалася в життя Контрольною радою[ru] та місцевими комісіями. 11 травня 1951 року було прийнято відповідний закон.
Денацифікація проводилась разом з демілітаризацією та демократизацією суспільства і державних інститутів.
Виконання програми денацифікації у сфері усунення колишніх функціонерів нацистського режиму з державних, політичних та керівних посад Німеччини було поступово уповільнено у зв'язку з початком Холодної війни та військового протистояння Західної Європи та комуністичного СРСР.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
Від голоду скоро будете жерти своїх "юнармейцев" Мразі російські. Ніякого миру і перемовин зі скотами кацапськими не повинно бути.
Тільки повна перемога,над кацапськими гедолюдьми.
Да,кацапи,здохніть,мразі російські. Всі. Ми вам в цьому допоможемо.
Виродки єрзянська 🤮🤮🤮🤮
"русскій" - це такий що ненавидить все "нерусске"
це їхня ідеологія
Боязнь КГБ - чтоб пришли и расстреляли за разговоры шепотом у себя на кухне - у русни зашита на подкорке.
При чому ця їх смерть має бути страшною та болючою для них в назідання іншим.
Лиш так через силу можна добитись цивілізації.
Що вже там казати за інші ординські племена.
Тільки денацифікація зможе вберегти Світ від цієї зарази.
24 грудня 2022, 13:26
У Верховній Раді триває збір підписів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука про включення до порядку денного законопроекту щодо позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ.
Про це повідомив нардеп Олег Дунда.
Дунда розповів, що свої підписи надали Олександр Качура, Аліна Загоруйко, Олена Мошенець, Ярослав Юрчишин та Віктор Балога.
«До речі, частина колег готові підписати лист, коли будуть у Києві, є і такі, які підписати відмовились, але готові голосувати за проекти законів у сесійній залі. Мушу їх запевнити, що не голосувати вони не зможуть - суспільство просто не зрозуміє!», - написав нардеп.
Дунда зазначив, що «Батьківщина» у повному складі відмовилась.
Він також опублікував список нардепів, хто відмовився підписати:
Лада Булах
Олена Шуляк
Вікторія Подгорна
Андрій Герус
Юрій Мисягін
Анастасія Радіна
Микита Потураєв
Євгенія Кравчук
Сергій Мандзій
Юрій Здебський
Ігор Фріс
Микола Тищенко
Галина Третьякова
Олександр Корнієнко
Данило Гетманцев
Давид Арахамія
Олександр Літвінов
Олексій Жмеренецький
Євгеній Брагар
Богдан Торохтій
Сергій Гривко
Андрій Мотовиловець.
Проект ухвали ВР №7694 передбачає позбавлення мандатів 42 нардепів, обраних від ОПЗЖ. Ще навесні всі вони вийшли з фракції ОПЗЖ, що припинила своє існування, і створили дві депутатські групи «Платформа за життя і мир» та «Відновлення України».
жодних ілюзій щодо компромісів з кацапами
Портніков каже, що єдиний спосіб відбити бажання у кацапів воювати проти України - це дати їм таких піздюлєй аби в майбутньому вони обсиралися тільки від однієї згадки про Україну.
До речі, кацапи ніколи не зупиняться воювати і окупувати. Якщо сьогодні вони відгрібуть від українців, то завтра вони полізуть до казахів, Азербайджану, Грузії і тд.
Лучше спросите, считают ли они, что Украина должна была выполнить требования путлера, "да" ответят под 90% любых опрошенных.
Можно также заценить комментарии под видео Максима Каца о возврате Крыма - даже его российская аудитория в принципе не считает, что аннексия 2014 года была чем-то плохим, а ведь его аудитория оппозиционна путлеру.
Реєстрація: 25 грудня 2022