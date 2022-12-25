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Росіяни завозять силовиків на окупований південь, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

На окуповані південні території України росіяни звозять своїх силовиків, щоб контролювати ситуацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти не можуть приборкати захоплені землі й продовжують звозити туди своїх силовиків.

Підпілля продовжує діяти попри збільшення кількості репресивних заходів окупантами.

Зокрема 23 грудня пошкодили російські агітаційні білборди у тимчасово окупованому Мелітополі", - йдеться вповідомленні.

За даними ЦНС, лише до Бердянська завезли "500 поліцаїв з РФ".

У центрі нагадують, що саме в цьому місті останнім часом збільшилися випадки поширення української символіки та листівок для окупантів.

Також нещодавно у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.

Автор: Наталя Джума
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Орки сначала завозят силовиков автобусами и машинами а потом вывозят в пакетах и рефрижераторах
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25.12.2022 06:57 Відповісти
Какая-то Зеленая гнида по имени Кирилл по фамилии Тимошенко,запретил в Херсоне пункт обогрева.
Вы представляете что эти зеленые мрази делают, город находится в гуманитарной катастрофе,
а они запретили пункт обогрева,потому что,видите-ли Порошенко поставил за свои средства😠
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25.12.2022 07:16 Відповісти
Хай завозять! Воювать в окопах вони не вміють - так що реального спротиву чинить ЗСУ не зможуть За зручного випадку - стануть "мішенями" Бо ********** "кучкуваться"А в цей час бандотва прибирає владу на вулицях міст Росії у свої руки - контролювать-же її нікому!
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25.12.2022 07:22 Відповісти
Вони вже "сталкувалися" На Київщині та Харківщині у березні Аж "вивертні летіли" Де Кємєровський ОМОН? Лежить між Гостомелем і Києвом Те ж саме було під Харковом - там цілий полк рознесли
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25.12.2022 09:41 Відповісти
 
 