Росіяни завозять силовиків на окупований південь, - Центр національного спротиву
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На окуповані південні території України росіяни звозять своїх силовиків, щоб контролювати ситуацію.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти не можуть приборкати захоплені землі й продовжують звозити туди своїх силовиків.
Підпілля продовжує діяти попри збільшення кількості репресивних заходів окупантами.
Зокрема 23 грудня пошкодили російські агітаційні білборди у тимчасово окупованому Мелітополі", - йдеться вповідомленні.
За даними ЦНС, лише до Бердянська завезли "500 поліцаїв з РФ".
У центрі нагадують, що саме в цьому місті останнім часом збільшилися випадки поширення української символіки та листівок для окупантів.
Також нещодавно у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.
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Вы представляете что эти зеленые мрази делают, город находится в гуманитарной катастрофе,
а они запретили пункт обогрева,потому что,видите-ли Порошенко поставил за свои средства😠