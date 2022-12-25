Війська РФ сповільнили наступ під Бахмутом, - ISW
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Швидкість просування російських військ у районі Бахмута сповільнилася останніми днями. Військори з РФ визнали, що ЗСУ відтіснили частини угруповання "Вагнера" на позиції, які вони обіймали кілька днів тому.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики підрахували, що у листопаді та грудні російські війська зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем.
Російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу, вважають експерти.
Росіяни нині не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.
Повідомлення про важкі втрати найманців "Вагнера" в районі Бахмута останніми тижнями також, ймовірно, вплинули на нинішні оперативні можливості російських сил у цьому районі, пишуть аналітики.
Нестача особового складу та боєприпасів російської армії, ймовірно, не дозволить їй підтримувати нинішній високий темп наступальних операцій у районі Бахмута у найближчій перспективі. Російські війська раніше виділяли значні ресурси для захоплення Сєверодонецька та Лисичанська навесні та влітку 2022 року. Кульмінацією російських військ стало захоплення Лисичанська на початку липня, але вони не змогли захопити сусідній Сіверськ та Слов'янськ.
Зацикленість російських військових на проведенні кампанії з великим виснаженням для досягнення тактичних цілей із захоплення Сєверодонецька та Лисичанська зрештою підірвала здатність російських збройних сил досягти своєї більшої оперативної мети — оточити українські сили вздовж траси E40 і зрештою вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Дорогий наступ Росії на Бахмут також може підірвати її здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі, зазначають в ISW.
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Після 45 року минуло 77 років, вже народилося принаймні три покоління українлненависників з місцем народження Україна
А взагалі: захисники Бахмута та Авдіївки заслуговують на шану і повагу рівня їх маріупольских колег.
Слава ЗСУ!
Нынешние кремлевские бонзы по большому счету своей "вотчиной" серьезно никогда не занимались. Как только уселись в кресла "правителей", сразу стали ковать реваншизм и имперский ревизионизм. Этим вертухаям крепко подфартило с высокими ценами на энергоносители. От обилия свалившегося на них дармового нефтегазового бабла , безнаказанности и безответственности, у них снесло крышу.
Оказавшись в моральных и стратегических банкротах, перессорившись со всеми по периметру, решили скрыть свое фиаско в пыли крупной войны. К слову, для многих тоталитарных режимов война всегда была решением как раз внутренних проблем.
Но не в этот раз.
В этот раз они круто просчитались. В сто раз круче чем с Афганистаном.
Вторжение в Украину - смерть не только режима. Это еще и растянутая во времени смерть той РФ которую все знали.
Просто многие из них этого еще не осознали.
Нажаль, на швидку перемогу розраховувати не стоїть.
Тим паче, що так гучно розрекламований візит Боневтіка до США бажаних результатів не приніс - Байден так і не змінив свою позицію щодо поставок зброї для України.
І далі будуть поставляти зброю таку і таким чином щоб дуже не засмучувати путлера.
Прочитав, що сказав Голова СБУ. Ой, так інформація про ДБР була не вигадкою? А чому ж ДБР казало, що ніяких справ по цьому немає? Так "злі язики з Банкової" були праві? Тож виходить і все інше правда і ціль саме дискредитація Залужного, а реалізацію плану ми можемо побачити вже взимку? А я ще сумнівався в "злих язиках". Хочете пригадати про що ще казали "злі язики з Банкової"? Бо інформованості СБУ я довіряю. Тоді от вам той пост https://t.me/BerezaJuice/24625
Друзі, що думаєте з цього приводу? Співпадіння чи злі язики не збрехали?