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Війська РФ сповільнили наступ під Бахмутом, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Швидкість просування російських військ у районі Бахмута сповільнилася останніми днями. Військори з РФ визнали, що ЗСУ відтіснили частини угруповання "Вагнера" на позиції, які вони обіймали кілька днів тому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики підрахували, що у листопаді та грудні російські війська зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем.

Російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу, вважають експерти.

Росіяни нині не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.

Повідомлення про важкі втрати найманців "Вагнера" в районі Бахмута останніми тижнями також, ймовірно, вплинули на нинішні оперативні можливості російських сил у цьому районі, пишуть аналітики.

Нестача особового складу та боєприпасів російської армії, ймовірно, не дозволить їй підтримувати нинішній високий темп наступальних операцій у районі Бахмута у найближчій перспективі. Російські війська раніше виділяли значні ресурси для захоплення Сєверодонецька та Лисичанська навесні та влітку 2022 року. Кульмінацією російських військ стало захоплення Лисичанська на початку липня, але вони не змогли захопити сусідній Сіверськ та Слов'янськ.

Зацикленість російських військових на проведенні кампанії з великим виснаженням для досягнення тактичних цілей із захоплення Сєверодонецька та Лисичанська зрештою підірвала здатність російських збройних сил досягти своєї більшої оперативної мети — оточити українські сили вздовж траси E40 і зрештою вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Дорогий наступ Росії на Бахмут також може підірвати її здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі, зазначають в ISW.

Читайте також: Під Бахмутом за добу ліквідовано 90 росіян, ще 100 поранені, - ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Спілкувався якось з знайомим рабсійським перевертнем родом з України, як воно в істериці скиглило, мы вас всё одно захватим и пастроим новую вяликую рабсею вместе с Киевом и ******... Ну рейх - рейхом. Не дивно, що вони лізуть до нас не рахуючись з втратами. Це вихований смисл їхнього життя.
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25.12.2022 08:28
+17
Куда вы лезете, дебилы рабсейские, вы же не можете обустроить по людски свою гигантскую помойку или вы опять рассчитываете, что украинский народ будет для вашей тоталитарной кровавой власти и рабами и щитом. XXI век на дворе, ущербные вы из угрюмого прошлого.
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25.12.2022 10:50
+14
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.12.2022 09:26
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Предтеча ***** и пох.... изма А.Гитлер также убеждал свою "паству"- военная крепость всему голова и всегда провозглашал любой город крепостью. Но солдаты вермахта знали что только ноги, именно ноги всему голова. В первую мировую целы год штурмовали крепость возле Львова, Перемышль, и целый год австрияки отбивались крупным калибром от трёхдюймовок. Это потом немцы жахнули, что даже их теперешний идол Лавр Корнилов трусливо бежал вместе с донцами.
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25.12.2022 07:12 Відповісти
Бобик по кличке Вагнер сдох.
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25.12.2022 07:16 Відповісти
Оно не бобик, оно педи
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25.12.2022 19:11 Відповісти
Переглянув архів цензора - москвопідари вже кілька разів " сповільнювали наступ. Не треба з тимчасовоі тактичноі куйні робити ура. В нас недурні генерали і зуміють належно скористатися цим "сповільненням"
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25.12.2022 07:32 Відповісти
Спілкувався якось з знайомим рабсійським перевертнем родом з України, як воно в істериці скиглило, мы вас всё одно захватим и пастроим новую вяликую рабсею вместе с Киевом и ******... Ну рейх - рейхом. Не дивно, що вони лізуть до нас не рахуючись з втратами. Це вихований смисл їхнього життя.
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25.12.2022 08:28 Відповісти
орда,як і їх предки
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25.12.2022 10:25 Відповісти
Валька півсклянки також народилася в Україні. Але її папаня приперся з мокшандії після 45, а мамані шиють східноукраїнські корені.
Після 45 року минуло 77 років, вже народилося принаймні три покоління українлненависників з місцем народження Україна
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25.12.2022 11:33 Відповісти
Цей з давніми коріннями з центру України, де наші з ним предки вважають себе етнічними українцями, розмовляли і розмовляють зараз українською, а воно зараз окацаплене на рабсії навіть каже, що не українець, а поляк.
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25.12.2022 12:12 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.12.2022 09:26 Відповісти
Армия России это нонсенс. Состоящая из наемников, уголовников в поздразделенимях, это структура не может долго противостоять регулярной армии. Тем более, армии государства, которое борется за независимость. Также как пираты не могли противостоять регулярным флотам.
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25.12.2022 09:49 Відповісти
Невдалий приклад: пірати Тортуги десятиліттями протистояли регулярним флотам Європи, а їх азійським колегам британці навіть платили, що убезпечити судноплавство.
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25.12.2022 09:57 Відповісти
Краще згадати цахал часів війни Судного Дня
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25.12.2022 09:59 Відповісти
Что ты хотел бы вспомнить?
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25.12.2022 10:05 Відповісти
Імпотенти сруські остаточно втратили наступальний потенціал, навіть пітушина армія коханця тупіна не висосала перемоги
А взагалі: захисники Бахмута та Авдіївки заслуговують на шану і повагу рівня їх маріупольских колег.
Слава ЗСУ!
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25.12.2022 09:54 Відповісти
зараз чмобіків наженуть...
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25.12.2022 10:10 Відповісти
Снарядів не вистачає у цих сук расейських тому, що витрачають на Херсон, Запоріжжя і інші цивільні об"єкти. Вдавляться.
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25.12.2022 10:18 Відповісти
Куда вы лезете, дебилы рабсейские, вы же не можете обустроить по людски свою гигантскую помойку или вы опять рассчитываете, что украинский народ будет для вашей тоталитарной кровавой власти и рабами и щитом. XXI век на дворе, ущербные вы из угрюмого прошлого.
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25.12.2022 10:50 Відповісти
Если к власти в той помойке или что там от нее останется, прийдут более адекватные люди, возможно они и займутся обустройством, перестав лезть к другим.
Нынешние кремлевские бонзы по большому счету своей "вотчиной" серьезно никогда не занимались. Как только уселись в кресла "правителей", сразу стали ковать реваншизм и имперский ревизионизм. Этим вертухаям крепко подфартило с высокими ценами на энергоносители. От обилия свалившегося на них дармового нефтегазового бабла , безнаказанности и безответственности, у них снесло крышу.
Оказавшись в моральных и стратегических банкротах, перессорившись со всеми по периметру, решили скрыть свое фиаско в пыли крупной войны. К слову, для многих тоталитарных режимов война всегда была решением как раз внутренних проблем.
Но не в этот раз.
В этот раз они круто просчитались. В сто раз круче чем с Афганистаном.
Вторжение в Украину - смерть не только режима. Это еще и растянутая во времени смерть той РФ которую все знали.
Просто многие из них этого еще не осознали.
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25.12.2022 18:17 Відповісти
В оркостані ще дуже багато зеків, так що вони просто взяли оперативну паузу, наберуть в зонах різного людського мотлоху, підвезуть боезапаси і знову попруть.
Нажаль, на швидку перемогу розраховувати не стоїть.
Тим паче, що так гучно розрекламований візит Боневтіка до США бажаних результатів не приніс - Байден так і не змінив свою позицію щодо поставок зброї для України.
І далі будуть поставляти зброю таку і таким чином щоб дуже не засмучувати путлера.
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25.12.2022 18:39 Відповісти
Березовый сок
Прочитав, що сказав Голова СБУ. Ой, так інформація про ДБР була не вигадкою? А чому ж ДБР казало, що ніяких справ по цьому немає? Так "злі язики з Банкової" були праві? Тож виходить і все інше правда і ціль саме дискредитація Залужного, а реалізацію плану ми можемо побачити вже взимку? А я ще сумнівався в "злих язиках". Хочете пригадати про що ще казали "злі язики з Банкової"? Бо інформованості СБУ я довіряю. Тоді от вам той пост https://t.me/BerezaJuice/24625

Друзі, що думаєте з цього приводу? Співпадіння чи злі язики не збрехали?
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25.12.2022 23:52 Відповісти
Фигасе замедлили,вы карту смотрели?? Наоборот - усилили!
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26.12.2022 01:53 Відповісти
 
 