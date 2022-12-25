ОАЕ передадуть Україні 2500 побутових генераторів

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України.

Про це повідомило офіційне інформаційне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів WAM, передає Цензор.НЕТ.

"Ці генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя постраждалих від кризи сімей", - йдеться в повідомленні.

Ідеться про 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат.

Приблизно 1200 побутових генераторів доставили у Варшаву 24 грудня, а решту генераторів країна передасть у січні.

Емірати надають генератори в межах гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів США, яку ОАЕ виділили для України.

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