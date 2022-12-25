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ОАЕ передадуть Україні 2500 побутових генераторів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генератор

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України.

Про це повідомило офіційне інформаційне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів WAM, передає Цензор.НЕТ.

"Ці генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя постраждалих від кризи сімей", - йдеться в повідомленні.

Ідеться про 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат.

Приблизно 1200 побутових генераторів доставили у Варшаву 24 грудня, а решту генераторів країна передасть у січні.

Емірати надають генератори в межах гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів США, яку ОАЕ виділили для України.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
А у декого генератор крутитимуть 2 раба. Без шума и пьіли.
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25.12.2022 07:41
+9
Генератори це дуже добре, головне щоб вони потрапили тим кому вони потрібні.
А не спикулянтам!!!
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25.12.2022 08:29
+7
лапоть. думай кому гавкаеш щеня..вім довольний вийми з рота те що тобі всунули туда
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25.12.2022 08:41
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25.12.2022 07:14 Відповісти
А у декого генератор крутитимуть 2 раба. Без шума и пьіли.
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25.12.2022 07:41 Відповісти
зараз в тренді інвертори. 5 квт 12 тис. світло, холодильник, нет, ноут, телек. аккум 40 а\год тягне 2 доби.
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25.12.2022 14:26 Відповісти
весь мир передаёт ,а их потом продают по цене автомобиля!
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25.12.2022 08:28 Відповісти
Генератори це дуже добре, головне щоб вони потрапили тим кому вони потрібні.
А не спикулянтам!!!
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25.12.2022 08:29 Відповісти
Все недовольные закройте свои черные рты, а свой язык засуньте себе в жопу!
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25.12.2022 08:36 Відповісти
лапоть. думай кому гавкаеш щеня..вім довольний вийми з рота те що тобі всунули туда
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25.12.2022 08:41 Відповісти
Чуєш, опудало кончене, недавно Японія передала для Бучі чотири потужних генератора. Буча отримала тільки три.
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25.12.2022 09:46 Відповісти
я вот тіки думаю а скікі вже тих генераторів у тімошенка і тіщенка
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25.12.2022 08:43 Відповісти
До Бучі один з чотирьох японських не доїхав. Враховуючи його габарити, вкрасти його міг лише хтось з влади.
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25.12.2022 09:30 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
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25.12.2022 09:27 Відповісти
Весь світ допомагає,все дають.І де контроль?Хтось воює,волонтерать а ділки наживаються, і від нашої влади ніяких покарань.Краще б дронів на ЗСУ.
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25.12.2022 09:30 Відповісти
шукайте його на дачі прислужніків зеленського.
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25.12.2022 09:32 Відповісти
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25.12.2022 10:35 Відповісти
Стефанчук-Зеленський, як гаранти ПРАВА⚖️, особисто, мабуть, пильнують, щоб олігархічна челядь🙈🐷 не крала ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ, бо тоді вони не з УКРАЇНЦЯМИ❤️ ….
Слава Захисникам України та команді Залужного і волонтерам‼️❤️🇺🇦⚔️💯🇬🇧🇺🇸🇪🇺👏✊💪👍🫡
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25.12.2022 10:54 Відповісти
эта страна закрыла нам безвиз на 2ой день войны и 2жды проголосовала проти нас в оон, и не ввела ни 1 санкции против кацапии.
я бы им взад засунул эти генераторы
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25.12.2022 17:29 Відповісти
 
 