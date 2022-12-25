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"Пункти незламності" можуть з’явитися у храмах на Київщині, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пункт,незламності

Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба напередодні різдвяних свят зустрівся з очільником ПЦУ митрополитом Епіфанієм.

Про це повідомив Кулеба у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні різдвяних свят мав честь зустрітися із Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.

Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним із таких є Пункти Незламності, що будуть створені на базі храмів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж тижня "Пунктами незламності" скористалися понад 62 тис. громадян, - ОП

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Без всяких зелених "пунктіків" храми УГКЦ і ПЦУ вже місяць як облаштовують місця прихистку, обладнані всім необхідним.
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25.12.2022 07:25
+14
вони там, в храмах, соборах ПЦУ, УГКЦ завжди були, ще з часів початку Майдану (з осені 2013 року) ... навіщо зе-влада до того примазуєтьсмя і пхає своє вонюче рило, не зрозуміло !!!
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25.12.2022 07:38
+6
Не забудьте табличку нацепить, чтобы народ понимал, что он не в церкви. А то перепутают не дай Б-г
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25.12.2022 07:40
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Без всяких зелених "пунктіків" храми УГКЦ і ПЦУ вже місяць як облаштовують місця прихистку, обладнані всім необхідним.
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25.12.2022 07:25 Відповісти
вони там, в храмах, соборах ПЦУ, УГКЦ завжди були, ще з часів початку Майдану (з осені 2013 року) ... навіщо зе-влада до того примазуєтьсмя і пхає своє вонюче рило, не зрозуміло !!!
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25.12.2022 07:38 Відповісти
Ярослав Іванович,а ви своє рило нюхали?Все що робиться в Києві-робить Київська влада.Ви скільки пунктів ім. Кличка відкрили,чи організували?
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25.12.2022 10:55 Відповісти
Не забудьте табличку нацепить, чтобы народ понимал, что он не в церкви. А то перепутают не дай Б-г
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25.12.2022 07:40 Відповісти
Дурний якийсь допис.
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25.12.2022 07:42 Відповісти
Тебя не смущает дурь идеи "пунктов несокрушимости". Но тебя смущает высмеивание глупостей. Почему?
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25.12.2022 07:45 Відповісти
Тому, що написане Вами незрозуміло. Ці прихистки стоять біля церков. А стандартно друковані таблички на свої пунктікі нехай начіплюють зелені.
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25.12.2022 08:12 Відповісти
неважно где оно расположено. важна сама дурь, от которой нужно избавляться.
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25.12.2022 08:15 Відповісти
Пункти незламності - це об'єкти електроенергетики: станції, трансформатори, ЛЕП і т.п. Все інше - від лукавого.
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25.12.2022 08:17 Відповісти
Десятий раз пишу, що "Пункти незламності" на передовій і в містах Херсоні, Запоріжжі і Нікополі, а решта пункти обіргіву і недбалості влади, а також місце розкрадання бюджетних грошей владою.
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25.12.2022 09:22 Відповісти
Вони організовують ці пункти по 17 000євро,потім поршаки незламності в тих організаторів появляються
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25.12.2022 11:50 Відповісти
 
 