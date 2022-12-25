"Пункти незламності" можуть з’явитися у храмах на Київщині, - Кулеба
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Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба напередодні різдвяних свят зустрівся з очільником ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
Про це повідомив Кулеба у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні різдвяних свят мав честь зустрітися із Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.
Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним із таких є Пункти Незламності, що будуть створені на базі храмів", - йдеться в повідомленні.
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