Минулої доби росіяни поранили 7 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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За 24 грудня росіяни поранили 7 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 24 грудня росіяни поранили 7 мирних жителів Донеччини: 5 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Предтечиному", - йдеться в повідомленні.
Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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