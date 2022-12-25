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Минулої доби росіяни поранили 7 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 24 грудня росіяни поранили 7 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 24 грудня росіяни поранили 7 мирних жителів Донеччини: 5 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Предтечиному", - йдеться в повідомленні.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни поранили 7 мирних мешканців Донеччини, - ОВА 01

Автор: Наталя Джума
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