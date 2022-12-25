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Окупанти знову били із артилерії по Очаківській громаді, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Вчора, 24 грудня, о 10:05 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Чорного моря.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, о 12:57 та 23:55 артобстріли були по території Очаківської громади. Постраждалих немає.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно", - додає Кім.

Також читайте: Окупанти завдали артударів по акваторії Очаківської громади, - Кім

Автор: Ірина Дашківська
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По акваторії Чорного моря. Рибу глушили, шолі?
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25.12.2022 08:34 Відповісти
Обережніше . Я вже так само запитував .
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25.12.2022 09:59 Відповісти
І шо? Акваторія водна поверхня. Вчити їх нікому, а мені ніколи.
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25.12.2022 10:04 Відповісти
Я на це намагався вказати - видаляють коменти .
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25.12.2022 10:08 Відповісти
Вони так все в прибережній зоні на правому березі знищать.
Наш можливий наступ на півдні схоже стає все більш віддаленим. Прогноз погоди такий, що найближчим часом там плюсова температура і дощі. Кацапи отримують час для закріплення і навчання мобіків.
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25.12.2022 08:39 Відповісти
Не для того зелена влада "прой***а" щоб відбивати-повертати. "Оман'' відпрацьовують!
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25.12.2022 08:46 Відповісти
Останнім часом --- все гатять по акваторії. Так зрозумів, що наші відігнали їхню арту на Кінбурні, до Очакова вже не дістають, прицільно попадають в море..))
Правда, очаківські бички висловлюють протест !))
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25.12.2022 09:32 Відповісти
 
 