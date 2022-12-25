Окупанти знову били із артилерії по Очаківській громаді, - Кім

Вчора, 24 грудня, о 10:05 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Чорного моря.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, о 12:57 та 23:55 артобстріли були по території Очаківської громади. Постраждалих немає.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно", - додає Кім.

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