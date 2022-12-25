3 309 17
У Херсоні чути вибухи, - місцеві телеграм-канали
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З самісінького ранку 25 грудня у Херсоні звучать звуки вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.
Містян просять без нагальної потреби не виходити із дому.
Топ коментарі
+4 26c97767
показати весь коментар25.12.2022 09:00
+4 Denis Apoltsev
показати весь коментар25.12.2022 09:04
+1 DmitrySviridon ad49c275
показати весь коментар25.12.2022 09:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Можно вспомнить и дебила Макрона с его бреднями о "гарантиях безопасности для россии". Кто вдруг скажет, что "Франция передала вооружения" - призывы о гарантиях для кацапов приносят вреда гораздо больше, чем тот десяток переданных САУ - пользы, потому что оправдывает рашистское нападение 24 февраля, дескать, НАТО посягнуло на безопасность страны х.у.й.л.а и потому х.у.й.л.о напало, а теперь ему надо дать гарантии.