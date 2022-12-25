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У Херсоні чути вибухи, - місцеві телеграм-канали

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,обстріл

З самісінького ранку 25 грудня у Херсоні звучать звуки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

Містян просять без нагальної потреби не виходити із дому.

Також читайте: Наслідки сьогоднішнього масованого російського обстрілу центру Херсону. ВIДЕО 18+

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
А мерзкая свинья Эрдоган всё равно считает, что с кацапскими нацистами нужно переговоры вести вместо поддержки Украины.

Можно вспомнить и дебила Макрона с его бреднями о "гарантиях безопасности для россии". Кто вдруг скажет, что "Франция передала вооружения" - призывы о гарантиях для кацапов приносят вреда гораздо больше, чем тот десяток переданных САУ - пользы, потому что оправдывает рашистское нападение 24 февраля, дескать, НАТО посягнуло на безопасность страны х.у.й.л.а и потому х.у.й.л.о напало, а теперь ему надо дать гарантии.
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25.12.2022 09:00
+4
На нас напали не нацисты, на нас напали большевики.
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25.12.2022 09:04
+1
красные - это зеркальное отражение нацистов. Черчилль говорил, что фашисты будущего, это антифашисты - то бишь коммуняки.
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25.12.2022 09:21
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А мерзкая свинья Эрдоган всё равно считает, что с кацапскими нацистами нужно переговоры вести вместо поддержки Украины.

Можно вспомнить и дебила Макрона с его бреднями о "гарантиях безопасности для россии". Кто вдруг скажет, что "Франция передала вооружения" - призывы о гарантиях для кацапов приносят вреда гораздо больше, чем тот десяток переданных САУ - пользы, потому что оправдывает рашистское нападение 24 февраля, дескать, НАТО посягнуло на безопасность страны х.у.й.л.а и потому х.у.й.л.о напало, а теперь ему надо дать гарантии.
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25.12.2022 09:00 Відповісти
На нас напали не нацисты, на нас напали большевики.
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25.12.2022 09:04 Відповісти
красные - это зеркальное отражение нацистов. Черчилль говорил, что фашисты будущего, это антифашисты - то бишь коммуняки.
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25.12.2022 09:21 Відповісти
Смотрите, коммунизм, с самого начала был одним из самых ярких видов фашизма. Национал-социализм как фашизм, появился позже и не может быть зеркальным отображением коммунизма. Объясню почему. Нацисты не уничтожали церкви и не расстреливали духовенство, это раз, во вторых, нацисты считали дворянство (буржуазию), одним из важнейших слоёв общества, в-третьих, нацисты не расстреляли своего свергнутого императора - Кайзера Вильгельма. И ещё... Нацисты не додумались раскулачивать крестьян. Так о каком же зеркальном отражении может идти речь?
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25.12.2022 22:41 Відповісти
Германия и СССР были союзниками и разделали общий опыт. У немцев было Гестапо, у СССР - НКВД - зеркальные органы. и так по всем структурам. русские просто копировали немцев, если Гестапо создали в 1933 году, то русские скопировали и уже в 1934 году появился - НКВД. и так по всему копировали. Только немцы были нацией, а СССР были много наций. Немцы свою расу берегли и другие ставили ниже и низшие должны быть колониями и обеспечивать Германию истинную всем, чем надо было и отношение к колониям было, как к тем, кто низшей расы и только в рабы годился, а русские к своему народу так относились. То бишь СССР в свою систему интегрировала аналоги органов нацистской Германии, только тупы русские и государство другое по своим предикатам. Они зло творили против своих из за жажды власти и всех уничтожали, кто угрозу мог нести. та это долгий разговор. нет сил все раскладывать по полочкам. Быстрее бы рабочие нейролинк появились, чтобы люди могли телепатически сразу в секунду передать информацию другим.
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26.12.2022 01:55 Відповісти
До НКВД в СССР был ЧК, красные ведь не копировали ЧК из Веймарской республики? Вы говорите - Гестапо и НКВД. Эти два органа нельзя сравнивать. НКВД можно сравнить с СС, но никак не с Гестапо. Гестапо это военная полиция. А СС и НКВД - спецслужбы. Ниже германской расы нацисты ставили только цыган, евреев и коммунистов (часть славян, преданных Третьему Интернационалу). Что касается аннексии территорий, то Третий Рейх присоединил только Судеты и Австрию, часть Польши. Все остальные оккупированные государства должны были представлять собой содружества независимых государств. Для управления такими государствами в перспективе, Рейхом были собраны националистические армии России (РОА, ККВ), Украины (дивизия СС "Галичина") и т.д. Беда в том, что Мир, испугавшись, победил не того агрессора. И вот теперь, летят - летят наши бестолковые головы.
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26.12.2022 13:25 Відповісти
раний СС, когда они ходили по улицам и гасили политических конкурентов разве что, а потом СС были штурмовыми отрядами на войне и они были самые жесткие по обучению пройдя Гитлер югент - это были хорошо вышколенные и они идейно были так промыты, что шли на смерть и не просто на смерть, а их еще хер убьешь - потому что 1 ССовец убивал 10 русских или других армий. А вот Гестапо стало тайной палицей и они выполняли функции внутри страны, как орган, который зачищал страну от Еврейских СМИ, евреев щемили, всех, кто был противником Гитлера и Третьего Рейха. НКВД и Гестапо - это зеркальные органы находящиеся в разных режимах государственных. Но по фикциям они занимались охраной личной режима.
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26.12.2022 20:26 Відповісти
СС-овцы никогда не убивали русских, тем более десятками. СС-овцы убивали советских партийных граждан, ничего общего с русскими не имеющими. Присягнув коммунизму, человек теряет национальность. Есть такое убеждение. Наоборот, русские люди тысячами входили в состав освободительной армии Германии, РОА, казачьи подразделения. Что же касается сравнивания методов работы спецслужб, в частности НКВД, СС, и т.д., то нужно понимать самое главное. Методы спецслужб всегда одинаковы, при любом правительстве и во все времена. Вопрос в том, на пресечение чего их силы направлены. Вот и вся разница. Одни уничтожают церкви и духовенство, грабят население, а кто-то уничтожает тех, кто виновен в революционной деятельности в пособничестве большевикам.
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26.12.2022 21:06 Відповісти
СС тоже была охрана любимая Гитлера ибо он в них вложил много сил и это были его дети - он был отец штурмовых отрядов. Суть не в том, а в том, что у двух стран были органы занимающимися схожими функциями. А так, как до войны они были союзниками и они брали у друг-друга опыт. Различие только в том, что в Германии был национал социализм, а в СССР был тоталитаризм и Вождь и партия не любили свой народ, так, как любил Гитлер свой народ. СССР жестче был по репрессиям ибо Гитлер немцев любил, а Сталин своих в гулаге гноил. СССР - это Империя чистого Зла!
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26.12.2022 20:36 Відповісти
русские готовятся наступать на Херсон и Николаев и Днепр снизу, а сверху с Сум пойдут - клещи и плюс язык клещей с Донбасса. Это не точно, но нужно быть и к такому быть готовыми!
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25.12.2022 09:19 Відповісти
наступати вони тепер можуть лише собі на ху@....
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25.12.2022 09:25 Відповісти
нельзя недооценивать врага. Они будут закидывать Украину мясом и вооружений у них очень много - ржавого, но оно стреляет и убивает наших людей. Потому нужно готовиться ко всем вариантам, чтобы враг не застал врасплох. Путин мобилизует 25 миллионов человек. Это много людей и даже если их АК вооружат даже, то они будут убивать наших людей. Потому Украине нужны все инженерные войска НАТО. Нужно границу всю укреплять так, чтобы она была неприступна!!!
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25.12.2022 10:12 Відповісти
мобилизует 25 миллионов людей на утилизацию
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25.12.2022 10:47 Відповісти
60000 тысь зулусов тожа хатели пабедить 1000 англичан с пулеметами, поссе абеда те шо выжили разбижались и исчё 50 лет дергались апосся этава.
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25.12.2022 13:56 Відповісти
Блін. Вже гуде! Неможе *уйло щоб десь не нас***ти і щось не зіпсувати!
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25.12.2022 09:32 Відповісти
При том до сих пор местная вата славит путина
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25.12.2022 09:48 Відповісти
где??? сдавай их!!! Всех по гос измене на нары и на обмен!
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25.12.2022 10:13 Відповісти
 
 