По всій Україні повітряна тривога

Зранку 25 грудня по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Що стало причиною оголошення тривоги - наразі не зазначається. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє про активність ворожої авіації.

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