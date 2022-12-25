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По всій Україні повітряна тривога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога

Зранку 25 грудня по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Що стало причиною оголошення тривоги - наразі не зазначається. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє про активність ворожої авіації.

Також читайте: У Чорному морі перебувають 11 кораблів РФ, серед яких 3 ракетоносії із загальним залпом до 20 одиниць, - Сили оборони Півдня

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Кончєні білоруси і кончєна Білорусь !
Такі ж кончєні там всі як в оркостані!
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25.12.2022 09:36
+18
Христос народився! Славімо Христа!
Світло завжди перемагає пітьму!
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25.12.2022 09:38
+15
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25.12.2022 09:51
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Падло ботоксне мусить свято зіпсувати! Щоб його дідько вхопив!
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25.12.2022 09:34 Відповісти
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25.12.2022 09:51 Відповісти
Много чести. Обычное *****.
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25.12.2022 10:00 Відповісти
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25.12.2022 11:47 Відповісти
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25.12.2022 13:38 Відповісти
Саме тому Озеро і отримало владу від нащадків НКВС...
Весь цей театр абсурду тільки заради геноциду слов'янства... Чи ви іншу причину знаєте розкуркулювання, зроблення "кріпосних" та інші криваві грання з слов'янами...
Стадо перед Телекранами просто набиває свої мізки продукцією паразитів. І думає що щось розуміє... Але... від ситуації до ситуації загальньої картини миру так і не віднайшли...
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25.12.2022 18:31 Відповісти
Москолота хоче пересрати людям свято.
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25.12.2022 09:34 Відповісти
Кончєні білоруси і кончєна Білорусь !
Такі ж кончєні там всі як в оркостані!
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25.12.2022 09:36 Відповісти
я думаю білоруська вата і місцева пропаганда ще похлеще і токсичніше за оркостан судя по новинах і ведучих як Азаренок та по діях місцвого омона
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25.12.2022 09:40 Відповісти
По-перше, Білорусь зараз окупована. По-друге, білоруси ризикуючи власним життям, проводять і проводили диверсії проти парашиї, воюють у ЗСУ. По-третє, у куйла зараз ключовий план - замарати білорусів кров'ю українців аби назавжди посварити наші народи. Тому продовжуй писати свою хєрню і далі, кремль тобою дуже задоволений.
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25.12.2022 09:52 Відповісти
Звичайно,білоруси нам друзі.З такими друзями ворогів не треба
99,9%,що аби не ці «друзі»,не було б трагедії Бучі,спаленої Мрії і танків майже на околицях Києва.В ніч на 22 червня 1941 р було кілька перебіжчиків з німецького боку з попередженням про вторгнення.Білоруси попередили?Виходили на масові протести проти розміщення іноземних військ?
Ні,в перші дні війни вони приймали пряму участь у вторгненні,хотілося теж шматок ласого пирога захопити.Та й зараз від них горя чимало.
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25.12.2022 10:49 Відповісти
питання-вони массово виходили,на протести в 2020 році а зараз не виходять,війна їх не стосується?
кажете партизани? скільки? 10 людей? Ось скрін з так званих партизан,далеко за містом ,десь в лісі зробили фото і повтікали по домівках,ви мали на увазіці партизани? Знайдіть партиназа
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25.12.2022 10:51 Відповісти
ничем беларусы не рискуют так как они ничего не делают (где диварсии на аеродромах?) а та кучка которая воюет за Украину ничего не решает
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25.12.2022 14:30 Відповісти
Бійці полку Кастуся Калиновського, тобі недалекому, могли б вправити мізки, але зайняті більш прагматичними справами...
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25.12.2022 11:06 Відповісти
Йдеться про основну масу,а не невеликий відсоток.На боці українців вою також підрозділ росіян.
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25.12.2022 11:38 Відповісти
Христос народився! Славімо Христа!
Світло завжди перемагає пітьму!
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25.12.2022 09:38 Відповісти
Причиною тривоги став зліт трьох мігів 31 , з аеродромів білорашки .
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25.12.2022 09:38 Відповісти
Значит пятидесятый кацапоавакс взлетит, 31-е его защищают кинжалами , которые нам пока шо не достать... А это значит , шо продолжат вычислять нашу противооборонку , при массированном ракетном обстреле.если это не отмашка на наступление с нескольких направлений.
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25.12.2022 10:38 Відповісти
ATACMS би дістали і знищили ті Міги і інші літаки в бульбозаврів,але нам не дають ці ракети.
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25.12.2022 09:45 Відповісти
Бо треба мати свои.
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25.12.2022 10:40 Відповісти
Ну то їх немає в нас і вже зараз не буде.То що нехай нас нищать?
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25.12.2022 10:44 Відповісти
так ты выбрал клоунов во власть во время войны а требуешь ракеты у американцев ну ты и наглый дятел
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25.12.2022 14:32 Відповісти
Я особисто не обирав.А ти веди себе нормально,бо зараз схожий на бидло.
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25.12.2022 15:27 Відповісти
ты не обирав а кто обирав ? папа римский? ты кому претензии предьяволяешь бот?
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25.12.2022 17:02 Відповісти
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25.12.2022 17:33 Відповісти
Ну і скільки українське командування буде терпіти удари по Україні з Бульбостану?? Давно настав час стерти в бульбостані (як мінімум) пару - трійку військових баз, аеродромів. Це просто ганьба якась.
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25.12.2022 09:46 Відповісти
Клоун щось там нахвалявся давати відповідь та і замовк. Тільки язиком ляпає.
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25.12.2022 09:51 Відповісти
Він казав, що відповідь буде, коли звідти щось прилетить, хоча мало віриться стосовно першого
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25.12.2022 09:55 Відповісти
д'єрмак не дозволяє!
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25.12.2022 10:11 Відповісти
Шоблуд'Ерьмака татарова Смирнова и всех остальных ГНИД давно пора изолировать
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25.12.2022 10:36 Відповісти
Та він тільки вміє язиком працювати. Решту роботи роблять інші серйозні дяді
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25.12.2022 10:54 Відповісти
готуються зпаскудити Свята...

На данный момент в Чёрном море 14 кораблей, суммарный залп «Калибров» составляет 24 ракеты.
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25.12.2022 10:02 Відповісти
Лапотные сатанисты пытаются испортить людям Рождество.
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25.12.2022 10:23 Відповісти
31 на 1 залп «Калибров»
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25.12.2022 10:25 Відповісти
Диявол кремлівській буде нам мститися за те, що святкуємо Різдво з усім світом, а не з сектою сатаністів.
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25.12.2022 11:22 Відповісти
НЕ бздите, всё нормально будет, отобьёмся, не первый раз, а десятый епрст... можно уже привыкнуть
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25.12.2022 11:35 Відповісти
Досить нити! Світові - *****! Бога - нема! Життя - несправедливе! Оркам - нічого не буде!
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25.12.2022 13:43 Відповісти
а тебе не ***** на Украину? выбрал кремлевское кодло во власть а обвиняешь свiт ?
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25.12.2022 14:36 Відповісти
 
 