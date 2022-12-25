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По всій Україні повітряна тривога
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку 25 грудня по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Що стало причиною оголошення тривоги - наразі не зазначається. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє про активність ворожої авіації.
Топ коментарі
+19 Бандерівець
показати весь коментар25.12.2022 09:36
+18 Santa_Claus Ukrainskyy
показати весь коментар25.12.2022 09:38
+15 Владимир fd08a616
показати весь коментар25.12.2022 09:51
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Будь ласка, зачекайте...
Весь цей театр абсурду тільки заради геноциду слов'янства... Чи ви іншу причину знаєте розкуркулювання, зроблення "кріпосних" та інші криваві грання з слов'янами...
Стадо перед Телекранами просто набиває свої мізки продукцією паразитів. І думає що щось розуміє... Але... від ситуації до ситуації загальньої картини миру так і не віднайшли...
Такі ж кончєні там всі як в оркостані!
99,9%,що аби не ці «друзі»,не було б трагедії Бучі,спаленої Мрії і танків майже на околицях Києва.В ніч на 22 червня 1941 р було кілька перебіжчиків з німецького боку з попередженням про вторгнення.Білоруси попередили?Виходили на масові протести проти розміщення іноземних військ?
Ні,в перші дні війни вони приймали пряму участь у вторгненні,хотілося теж шматок ласого пирога захопити.Та й зараз від них горя чимало.
кажете партизани? скільки? 10 людей? Ось скрін з так званих партизан,далеко за містом ,десь в лісі зробили фото і повтікали по домівках,ви мали на увазіці партизани? Знайдіть партиназа
Світло завжди перемагає пітьму!
На данный момент в Чёрном море 14 кораблей, суммарный залп «Калибров» составляет 24 ракеты.