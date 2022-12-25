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У Києві та області екстрені відключення світла, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

25 грудня у Києві та Київській області продовжують діяти екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - йдеться у повідомленні ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Також читайте: У Києві енергетики перерозподілили навантаження на мережу, але її стан досі критичний, – Yasno

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Марахвон ЗЕ не відключить палюбому. Де ж його ще вихвалятимуть цілодобово на усіх каналах.
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25.12.2022 09:42
+7
Главное, меньше тарахтите об успехах в ремонте повреждённой энергетики и о том, что стало меньше отключений.
Потребители и так знают, реже ли у них отключают свет, зачем об этом ещё и публично пиз деть?
Кацапам не нужны коллаборанты и разведка, достаточно почитать соцсети и комментарии, а там - всё, как на ладони, где пропал свет, где не пропал, на сколько пропал. Скоро будет уже год, как идёт война, а тупое поколение интернета всё никак не поумнеет.
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25.12.2022 10:26
+6
СБУ вже час зайнятися ахметовськими посіпаками, бо працюють вони явно не на Україну, як і сам ахмєтов.
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25.12.2022 10:06
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Марахвон ЗЕ не відключить палюбому. Де ж його ще вихвалятимуть цілодобово на усіх каналах.
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25.12.2022 09:42 Відповісти
Тринадцять каналів на Т2 співають дифірамби "найвеличнішому".А скільки енергії вони тягнуть! І ще один канал з'явився "lCTV2'' і там теж дифірамби.То яка тут економія енергії!
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25.12.2022 10:25 Відповісти
СБУ вже час зайнятися ахметовськими посіпаками, бо працюють вони явно не на Україну, як і сам ахмєтов.
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25.12.2022 10:06 Відповісти
И заняться всеми этими попередниками которые продали Ахметову все облэнерго и создали монополиста.
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25.12.2022 10:22 Відповісти
а ты всё по папэрэдныках размазываешь вину. факт сдачи произошёл в зе-время.
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25.12.2022 10:40 Відповісти
Облэнерго? Последние два облэнерго ушли Ахметову в день принятия мовного закона в 2019-ом,под шумок.
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25.12.2022 10:42 Відповісти
факт разрушения энергетической безопасности Украины произошел при зе-управлении
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25.12.2022 10:52 Відповісти
ты идиот ватный ахметов получил энерго потому что у него были прикормленные депутаты которые моги влиять на любые законы
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25.12.2022 14:38 Відповісти
Главное, меньше тарахтите об успехах в ремонте повреждённой энергетики и о том, что стало меньше отключений.
Потребители и так знают, реже ли у них отключают свет, зачем об этом ещё и публично пиз деть?
Кацапам не нужны коллаборанты и разведка, достаточно почитать соцсети и комментарии, а там - всё, как на ладони, где пропал свет, где не пропал, на сколько пропал. Скоро будет уже год, как идёт война, а тупое поколение интернета всё никак не поумнеет.
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25.12.2022 10:26 Відповісти
Так само Укрэнерго радостно рапортует какой энергоблок запустили.Особого отдела на них нет.
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25.12.2022 10:44 Відповісти
Не треба радувати орков іх успіхами . Треба мовчати об успіхах і своє роботи.
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25.12.2022 11:57 Відповісти
Соблюдайте светомаскировку...свет в окне являтися наводкой для ворогів и их ракетов и прочих дронов...
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25.12.2022 13:10 Відповісти
https://youtube.com/shorts/rA2bBWl3Lk4?feature=share..

Горить палає Бавовна на помойке путлерской.ґ💥🔥
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25.12.2022 13:37 Відповісти
 
 