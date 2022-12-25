У Києві та області екстрені відключення світла, - ДТЕК
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25 грудня у Києві та Київській області продовжують діяти екстрені відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - повідомляє ДТЕК Київські електромережі.
"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - йдеться у повідомленні ДТЕК Київські регіональні електромережі.
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Потребители и так знают, реже ли у них отключают свет, зачем об этом ещё и публично пиз деть?
Кацапам не нужны коллаборанты и разведка, достаточно почитать соцсети и комментарии, а там - всё, как на ладони, где пропал свет, где не пропал, на сколько пропал. Скоро будет уже год, как идёт война, а тупое поколение интернета всё никак не поумнеет.
Горить палає Бавовна на помойке путлерской.ґ💥🔥