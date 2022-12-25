У Росії затвердили план розвитку так званої "ЛНР" лише на рік
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Росії затвердили план соціально-економічного розвитку так званої "ЛНР" лише на рік. А у Троїцькому перейшли на дистанційну роботу, бо загарбники бояться прильотів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію
"Нещодавньою постановою уряду РФ встановлено, що прогнози соціально-економічного розвитку окупованих територій розроблятимуться терміном на один рік. Тобто, не робиться ніяких виключень стосовно моделей середньострокового та довгострокового планування. Знають, що все це скоро скінчиться. Та чи розуміють це колаборанти?", - йдеться в повідомленні.
Через ймовірні прильоти усі відповідні установи у Троїцькому перевели на дистанційну роботу.
Топ коментарі
+16 Яр Холодний
показати весь коментар25.12.2022 09:55
+9 Евгений Пэ
показати весь коментар25.12.2022 09:54
+9 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.12.2022 10:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Навсегда!
- А зачем же вывозите технику, зерно, металл?
- А мы не знаем - надолго-ли это продлится
За один рік ЛНР_ДНР відбудують і все буде добре?
Бо рашисти знають що їх виженуть з ЛНР -ДНР тому і не збираються багато грошей вкладати
тоже верят.... в ВСУ !!!
Лугандони,ну як воно там з расіюшкай?Коштувало того?