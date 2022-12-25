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У Росії затвердили план розвитку так званої "ЛНР" лише на рік

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лнр

У Росії затвердили план соціально-економічного розвитку так званої "ЛНР" лише на рік. А у Троїцькому перейшли на дистанційну роботу, бо загарбники бояться прильотів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію

"Нещодавньою постановою уряду РФ встановлено, що прогнози соціально-економічного розвитку окупованих територій розроблятимуться терміном на один рік. Тобто, не робиться ніяких виключень стосовно моделей середньострокового та довгострокового планування. Знають, що все це скоро скінчиться. Та чи розуміють це колаборанти?", - йдеться в повідомленні. 

Через ймовірні прильоти усі відповідні установи у Троїцькому перевели на дистанційну роботу.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
- Вы к нам надолго?
- Навсегда!
- А зачем же вывозите технику, зерно, металл?
- А мы не знаем - надолго-ли это продлится
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25.12.2022 09:55
+9
Не,это быстрее будет))))
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25.12.2022 09:54
+9
шото знают? ))))
тоже верят.... в ВСУ !!!
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25.12.2022 10:00
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Не,это быстрее будет))))
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25.12.2022 09:54 Відповісти
- Вы к нам надолго?
- Навсегда!
- А зачем же вывозите технику, зерно, металл?
- А мы не знаем - надолго-ли это продлится
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25.12.2022 09:55 Відповісти
Ці "ДНР" і "ЛНР" мертвонароджені спочатку були.
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25.12.2022 11:16 Відповісти
Взагалі економічний план розвитку має затверджуватися на 5- 10 років але не на один рік
За один рік ЛНР_ДНР відбудують і все буде добре?
Бо рашисти знають що їх виженуть з ЛНР -ДНР тому і не збираються багато грошей вкладати
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25.12.2022 09:55 Відповісти
Так, але зараз навіть тупін розуміє, що у 2024 ніяких квазіутворень не буде. І велике питання, чи існуватиме через 5 років парашистан
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25.12.2022 10:04 Відповісти
А, ну да, це ж тепер територія ********* з чим і вітаю лугандонців.
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25.12.2022 10:00 Відповісти
шото знают? ))))
тоже верят.... в ВСУ !!!
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25.12.2022 10:00 Відповісти
Про який "розвиток" йде мова ?
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25.12.2022 10:03 Відповісти
Розвиток деградації-знідно сруспедії
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25.12.2022 10:05 Відповісти
Слишком оптимистичны эти кацапы. Через пару-тройку месяцев это будет Луганская обл. под нашим жовтоблакытным прапором.
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25.12.2022 10:07 Відповісти
лише на рік. тобто на тиждень, що лишився
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25.12.2022 10:17 Відповісти
Чєм би дітя нє тєшилось...😃
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25.12.2022 10:23 Відповісти
А чого їх "развівать"?Вони і так дуже розвинені- "фсю украину кармили",кармільцьі *****.
Лугандони,ну як воно там з расіюшкай?Коштувало того?
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25.12.2022 10:36 Відповісти
ASTRA: вернувшиеся из Украины российские военные взорвали гранату на парковке кафе в Воронежской области https://theins.ru/news/258143
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25.12.2022 10:50 Відповісти
Харошиє русскіє , харошиє...
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25.12.2022 11:16 Відповісти
Ще один рік деградації росії заклали.
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25.12.2022 11:17 Відповісти
Майбутнє лнр заплановано тільки на рік? Та вони оптимісти!
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25.12.2022 13:18 Відповісти
 
 