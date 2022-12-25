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Вночі росіяни обстріляли з мінометів прикордонну громаду Сумської області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумська

Вночі 25 грудня російські військові обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 1-ї години ночі росіяни із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Було 4 прильоти. Решта частина ночі на Сумщині була без обстрілів", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва
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25.12.2022 11:20 Відповісти
 
 