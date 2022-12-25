Вночі росіяни обстріляли з мінометів прикордонну громаду Сумської області, - ОВА
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Вночі 25 грудня російські військові обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Після 1-ї години ночі росіяни із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Було 4 прильоти. Решта частина ночі на Сумщині була без обстрілів", - йдеться в повідомленні.
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Muron
показати весь коментар25.12.2022 11:20 Відповісти Мені подобається 0
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