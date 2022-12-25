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Обстріли Херсону - це прояв безсилля та ненависті російських загарбників, - Гуменюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гуменюк,наталя

Обстріли Херсона російськими військами не є їх помстою. Окупанти просто ненавидять всіх, хто живе краще за них, а тому тероризують наших громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Речниця Сил оборони півдня, коментуючи вчорашній обстріл Херсона, зазначила що це не є помстою росіян за ті, чи інші дії українських захисників.

"Я взагалі не вважаю, що кожний обстріл (окупантів, - ред.) є помстою. Це розвиток війни й військові дії, які ворог нам, скажімо, "запропонував" ще з 24 лютого з початку повномасштабного вторгнення. Говорити, що вони конкретно помстилися за влучання по пункту управління, вони не настільки цінують своїх, щоб гатити по наших. Вони просто ненавидять всіх тих, хто живе краще за них", - пояснює Гуменюк.

За її словами, в такий спосіб російські окупанти намагаються довести своєму "цареві", що вони нібито на щось здатні.

"Це прояв їхнього безсилля, тому що не можуть вони зробити те, чого від них жадає їхній "вождь", - підсумувала Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій з "Калібрами", - Сили оборони півдня

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
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25.12.2022 12:12
+7
Це звичайна поведінка для нежиті. Не менше і не більше.
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25.12.2022 12:11
+5
Розповіла очевидні речі, які ніяк не допоможуть запобігти майбутнім обстрілам. А що далі?
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25.12.2022 12:13
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А не надання гідної відповіді це прояв зневаги до загиблих та відсутність справедливості
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25.12.2022 12:03 Відповісти
Ніззя ранять ліцо путєна. А то він нападе.
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25.12.2022 12:08 Відповісти
Це хто не відповідає? ЗСУ? Ви хоч новини читаєте,новенький?
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25.12.2022 12:15 Відповісти
Це про ракети 100+ та інше озброєння.
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25.12.2022 12:28 Відповісти
Мені цікаво як москва пояснює своїм подданим обстріли "сваєво рускагражданскаво насілєнія і сваіво горада Хєрсона "?
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25.12.2022 12:06 Відповісти
У москві всі обстріли здійснюють "нацисти із ВСУ"
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25.12.2022 12:09 Відповісти
Жартуєте? "Ні адін гражданскій нє пастрадал. Висакоточноє оружіє унічтожило штаб націоналістов". Ось і всі пояснення.
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25.12.2022 12:11 Відповісти
А если и пострадал, то все равно это был переодетый в бабушку или ребенка жидахвашистабендеравец из нацистскава полка Азов.
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25.12.2022 12:14 Відповісти
на московії не пояснюють-там наказують
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25.12.2022 12:24 Відповісти
"сваєво рускагражданскаво насілєнія із сваіво горада Хєрсона" анє фсьо вивєзлі на лєвий бєрєх в крим і в сочі на отдих і ані там счас снаряди асвабадітєлям падносят. А в ґорадє асталісь адні жидофошиздобіндєравци каторих апстоєліваєт ВСУ омєріканскімі ракєтамі".
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25.12.2022 12:45 Відповісти
Це звичайна поведінка для нежиті. Не менше і не більше.
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25.12.2022 12:11 Відповісти
їх "вождь" вимагає крові..культ мертвих...навіть на радіо Свобода це обговорювали..а я доповню,що кремлівці вдарились в містику -жертвоприношення ,обряди,культ війни,..Шоугу...Тайга ..шамани...на кшалт ,як було в третьому рейху --Тулє,Аненербе. шукали якісь артифакти по світу -Тібет.Індія,Египет..спис Лонгіна. та ін.
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25.12.2022 12:11 Відповісти
Ще приперли до себе крісло Сатани.
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25.12.2022 12:26 Відповісти
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25.12.2022 12:12 Відповісти
Розповіла очевидні речі, які ніяк не допоможуть запобігти майбутнім обстрілам. А що далі?
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25.12.2022 12:13 Відповісти
Ще раніше вона розповіла про встановлення вогневого контролю над ворогом на лівому березі Дніпра на Херсонщині
Ситуація на Півдні: ЗСУ встановлює вогневий контроль над ворогом (21.12.22 23:52) « Війна в Україні | Цензор.НЕТ.
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25.12.2022 13:00 Відповісти
Та, ми це знаємо.
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25.12.2022 12:17 Відповісти
На фіга тут цитувати Зелемарафон?
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25.12.2022 12:19 Відповісти
Слухати можна і телемарахвон. Чим більше джерел інформації - тим більше "їжи" для розумової діяльності.
Все впирається в рівень IQ того, хто слухає чи читає.
1. Було зрозуміло, що 1 хаймарс не подавить 10-20 "блукаючих" градів чи 120-мм мінометів. Час на серію вистрилів з граду - 10-15 хв. Вистрілили через р.Дніпро і звалили...
2. "Херсонський наступ" треба було вести від Запоріжжня на Василівку - Енергодар - Каховки - Олешки - Чаплинку.
Було ж зрозуміло, що кацапи будуть валити по Херсону з лівого берега Дніпра.
Але тут було докуя "недиванних експертів", які розповідали про контрбатарейну боротьбу з "високого правого берега Дніпра"...
То де боротьба?
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25.12.2022 13:56 Відповісти
Сьогодні Фейсбук запросив на мою сторінку усіх,хто має запис з села моєї мами. Захисники, однокласники, просто односельчани. Бачити,що живі,що тримаються,що вірять в Перемогу України це самий цінний подарунок на Різдво. Україна понад усе
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25.12.2022 12:19 Відповісти
Парашный скот понимает только полное его уничтожение. Даже раненый парашный скот остаётся скотом, пока не сдохнет. А потом он становится хорошим русским.
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25.12.2022 12:20 Відповісти
Це все їхня зайва хромосома...
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25.12.2022 12:35 Відповісти
Кляті окупанти здатні вбивати тільки мирних громадян , гвалтувати ,
красти наше майно і руйнувати украінські міста і села !

Ця бидлота , як і їхній , психічнохворий ублюдок , не можуть усвідомити, що нашу націю вони не зламають і не поставлять на коліна ,
НІКОЛИ 😠!!
!
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25.12.2022 12:35 Відповісти
А здача Херсону (Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Генічеська, Приморська, Токмака...) - це прояв чого?
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25.12.2022 12:48 Відповісти
"На телеграм-каналі Миколаїв-Україна опубліковано прізвища зрадників та прихильників «руського миру», які покривають колаборантів, через яких гинуть наші громадяни та руйнуються українські міста:
Аркатов Дмитро - депутат від «ОПЗЖ»
Губа В'ячеслав - депутат від «Європейська солідарність»
Жебет Олександр - депутат від «Європейська солідарність»
Москаленко Андрій - депутат від «ОПЗЖ»
Кривіцька Жанна - депутат від «Пропозиції»
Савастру Анжела - депутат від «ОПЗЖ»
Шикерська Віра - депутат від «ОПЗЖ».
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25.12.2022 13:26 Відповісти
Тем не менее они вынудили нас отвечать по ним. А им это и надо, чтобы мы тратили боеприпасы по невыгодным целям, а просто заградительный огонь вели. Значит, террор работает. Притом ответить пропорционально мы не можем, т.к. всем плевать на Белгород и другие города, надо бить только по Москве. Вот если бы сегодня взорвалась фура с гексогеном около элитной частной школы, куда ходят дети чиновников из крупного жилого комплекса с особняками рядом, вот тогда бы они поняли урок. А все остальное бесполезно, только цели в Москве имеют значение на россии.
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25.12.2022 15:10 Відповісти
Чергове пердіння в калюжу від зелених дегенератів і дегенераток
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25.12.2022 15:17 Відповісти
 
 