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Новини Економіка
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законопроєкт (1774) будівництво (759) тендер (263) Шуляк Олена (104) Кубраков Олександр (250) Велике будівництво (718)

У ВР зареєстровано законопроєкт Шуляк, що передбачає здорожчання будівельних робіт у чинних договорах за рішенням експертної організації, - "Наші гроші"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

шуляк

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 8202 про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" авторства голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк та її семи колег (у тому числі нової голови бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Суть законопроєкту: дозволити державним замовникам змінювати істотні умови договорів про закупівлю робіт та послуг з поточного ремонту через шість місяців після укладення самої угоди. А саме дозволити підвищувати ціну будівельних договорів, якщо це підвищення документально підтвердить експертна організація, що має право на проведення експертизи проєкту будівництва відповідно до законодавства.

У пояснювальній записці вказано, що це необхідно для полегшення життя замовникам у ситуації, коли зростають ціни на будівельні матеріали: "За прогнозами Національного банку України, за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%. Так, за повідомленням Державної служби статистики України від 12.10.2022, у вересні 2022 року по відношенню до серпня 2022 року індекс споживчих цін становив 101,9%, за період січень-вересень 2022 року – 121,8%. […] Отже, ціни на матеріали продовжують зростати, але при цьому визначені закупівельним законодавством процедури не надають можливості сторонам договору змінити ціну договору".

"На практиці це означатиме наступне. Укравтодор отримає можливість без жодних обмежень підняти ціну в тендерних контрактах, укладених ще до вторгнення. Не пропадати ж добру, і не доведеться заново тендеритись під носом у міжнародників під час "Великої відбудови".

Також читайте: Шуляк жорстко підставила президента, - Черненко про "реформу містобудування" (проєкт №5655)

А в тих випадках, коли новий тендер все-таки доведеться проводити, то можна буде зробити так. "Зрозуміла" замовнику фірма приходить на торги і абсолютно чесно виграє аукціон у запеклій ціновій зарубі. Справді падає по ціні нижче всіх конкурентів. А потім проходить півроку і приносить довідку від експертної організації, що ціни у її тендерному контракті набагато нижчі від поточного ринку. І знову можна підняти без будь-яких обмежень. Хоч на 20%, хоч на 200%. Бо законопроєкт 8202 не містить жодної стелі", - зазначає видання.

Хоча навіть у пояснювальній записці автори законопроєкту посилаються лише на 22% зростання цін будівельних матеріалів за рік вторгнення. А деякі замовники прямо зараз знаходять можливості ЗМЕНШУВАТИ ціни будматеріалів (наприклад, "Доларові ціни на бетонні плити для "Укргазвидобування" стали менші, ніж до вторгнення").

Єдине, що потрібно для розгону цін по цій схемі – це наявність "зрозумілої" експертної організації. І треба ж такому було трапитись! Тиждень тому Верховна Рада проголосувала за законопроект Олени Шуляк по створенню нових правил гри для експертних організацій. Як повідомлялось, ці правила призведуть до встановлення контролю за будівельним ринком з боку організацій, чиє керівництво має спільні патенти на атестацію експертів разом з нардепом Дмитром Ісаєнком.

Більше того, токсичний законопроект вдалось провести через Верховну Раду саме завдяки підтримці віцепрем’єра з відновлення України Олександра Кубракова. Він разом з Оленою Шуляк до приходу на держслужбу працював у ГО "BRDO". Тому пам’ятає, які слова і аргументи треба говорити перед громадськими організаціями. Та днями використав цей вокабуляр для переконання коаліції "RISE Ukraine" та Офісу президента у відсутності корупційних загроз в законопроєкті Шуляк ( "Як віцепрем’єр Кубраков намагається вберегти містобудівну "реформу" від ветування" та "Forbes дізнався, як Зеленського вмовили не ветувати скандальний закон про містобудівну реформу").

Що робити? Пропонуємо державним замовникам вгамувати свої апетити по розгону кошторисів. Хоча б 50% від ціни первісної угоди як це нині передбачено для додаткових робіт. Бо жадібність занадто очевидно затьмарює мізки.

Також читайте: Рада цього тижня планує прийняти законопроєкт 5655, який дозволяє будувати будь-які хмарочоси будь-де, - ЗМІ

Наприклад в законопроєкті 8022 написано, що необхідні зміни треба внести в пункти 9 та 10 частини п’ятої статті 41 закону "Про публічні закупівлі".

У ВР зареєстровано законопроєкт Шуляк, що передбачає здорожчання будівельних робіт у чинних договорах за рішенням експертної організації, - Наші гроші 01

Але цих пунктів там банально не існує!

У ВР зареєстровано законопроєкт Шуляк, що передбачає здорожчання будівельних робіт у чинних договорах за рішенням експертної організації, - Наші гроші 02

Або ще один приклад. У фразі "яка повинна бути документально підтверджена замовником експертною організацією" між словами "замовник" та "експертною організацією" немає жодних розділових знаків. Так чиєю ж довідкою тоді треба бути прикривати розгон кошторису – експерта чи вистачить папірця від самого замовника?

У ВР зареєстровано законопроєкт Шуляк, що передбачає здорожчання будівельних робіт у чинних договорах за рішенням експертної організації, - Наші гроші 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+48
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25.12.2022 13:27
+44
Ненажерливі потвори!
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25.12.2022 13:26
+31
Курвота ця вже *******. Конченi слуги.
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25.12.2022 13:29
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Ненажерливі потвори!
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25.12.2022 13:26 Відповісти
терплячие лохи порождают -Ненажерливих потвор
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25.12.2022 13:29 Відповісти
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25.12.2022 13:27 Відповісти
Курвота ця вже *******. Конченi слуги.
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25.12.2022 13:29 Відповісти
шуляк - шмуляк
шуляк - шмурдяк
шуляк - шулєр
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25.12.2022 13:29 Відповісти
Просто Шулячиня безкорисливо любить гроші.
Та й інші, до грошей підласі...
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25.12.2022 13:30 Відповісти
Все будет ок. Учтут поправки и их погрешности партии ес и проголосуют, как с законом о медиа
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25.12.2022 13:32 Відповісти
Это чтоб деньги которые ЕС выделяет на восстановление Украины, не прошли мимо кармана слуг Зебени
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25.12.2022 13:32 Відповісти
вникни в то , что написано , это монополизация строительного рынка , так как западная компания не сможет конкурировать по самой простой причине - компания слуг будет держать самую низкую цену на торгах , получив тендер они получают финансирование их бюджета , 10-15 % на откат , и все равно дешевле , но , качество , качество, и еще раз - качество , ..........но и это все ***** , фишка в том , что когда все основные тендеры будут розданы ( естественно компаниям от слуг народа ) , и конкуренция фактически будет уничтожена , можно и поднимать цены , через месяц, два, три, или через пол года . Слуги не пустят сюда иностранные строительные компании , узурпация власти плюс монополизация , вот новый девиз от зеленского и его команды.
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25.12.2022 14:09 Відповісти
ВВ,що це за відкат 15%?Це з якого довідника такі цифри%? Ще з 2014 року відкат вже був-25%,а може й ще раніше.Але там був Яник-тому все зрозуміло-злочинна влада і т.ін..Те що ціни після виграного тендера підвищували-це для когось новина?Цікаво,під яким олігархом ця Шуляк?Невже за послуги,без реєстрації законів,так мало платять?Чи олігарх вже застарий?
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25.12.2022 14:58 Відповісти
Роздивився фото цієї .... і все зрозумів. Сидить на ній срібна жаба і (вірогідно) настільки потужно душить, що мадама без жодного докору сумлінь відпрацьовує гроші забудовників.
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25.12.2022 13:33 Відповісти
Шуляк - стерва!
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25.12.2022 14:32 Відповісти
узаконенный откат 100%
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25.12.2022 13:36 Відповісти
***** растрелятьсять *****.
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25.12.2022 13:38 Відповісти
Велику відбудову начнут после того, как освободят все, или до того как? Если второе, тогда нужна договоренность с кацапией, чтобы не стреляли. Да и первое не гарантирует сохранность відбудованого. Тоже нужна договоренность с кацапией. Деньги, выделяемые Западом тоже любят тишину, что также потребует договоренностей с кацапией. Все пути ведут к неким договоренностям. Очень интересно...
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25.12.2022 13:38 Відповісти
А Єрмак у нас для чого ?
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25.12.2022 19:05 Відповісти
Ніяк шваль вазелінська не угомониться.
Дмитро Чекалкин Найвеличніший юрист знов облажався...

Не дають вавасіку побудувати квартал замість України?
Роман Шрайк:
Європейська комісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону №7662 про Конституційний суд.
ЄК, зокрема, очікує, що кількість членів у Консультативній групі експертів (яка перевірятиме кандидатів у судді КСУ) збільшать до семи.
"Єврокомісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії, опубліковані після ухвалення закону 19 грудня, включаючи збільшення кількості членів КГЕ до семи. Додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання патовій ситуації у прийнятті рішень", - сказала речниця Єврокомісії Ана Пізонеро. Реформа КСУ є одним із семи пунктів, які Україна має виконати у процесі підготовки до початку переговорів про вступ до ЄС.
"Європейська комісія буде уважно стежити за цим процесом. Прогрес у судовій реформі залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України", - сказала речниця ЄК.
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25.12.2022 13:41 Відповісти
Та то фігня... "Головне" це негайно ввести техогляд і наповнити хабарями кишені поліцаїв на дорогах і "доходи в бюджет" - без цього в Європу ніяк!
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25.12.2022 13:53 Відповісти
Да уж полицаи на дорогах это супер, как и вся реформа. Сначала фоткались, сельфи каждый делал, чтоб не опоздать. А через пол года на дорогах уже карманы себе набивали, особенно на не габаритах. Смешно было за ними наблюдать
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25.12.2022 14:18 Відповісти
Буде ще смішніше коли легалізують проституцію. Власники борделів спустять такий план що жодна пи_да не витримає...
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25.12.2022 16:21 Відповісти
І що ніхто не пише,що іноземного "дармоїда" треба утримувати на кошти платників податків України?
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25.12.2022 15:01 Відповісти
ця тварина взагалі ******
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25.12.2022 13:41 Відповісти
Ясно. Клоуну потрібні більші відкати.
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25.12.2022 13:45 Відповісти
У цієї тварюки чоловік і син - призовного віку. Дбр не хоче дізнатися на якій підставі ці виродки виїхали з країни під час загальної мобілізації? Чи зараз не на часі, бо це не порошенко?!
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25.12.2022 13:45 Відповісти
А де його синульки?
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25.12.2022 14:16 Відповісти
Війна війною, а зелена гидота, маскуючись гучними заявами гундосу про перемогу над корупцією, займається звичною справою - створюя схематози для майбутнього дерибану бюджету своїми спонсорами, передбачаючи у цьому і особистий інтерес.
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25.12.2022 13:48 Відповісти
а експерди - виключно слуги народу.це тепер не договор а грязна бумажка.шо чудять.....
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25.12.2022 13:49 Відповісти
кручу-верчу нае*** хочу!!!
пока идет война и гибнут наилучшие...пока 90% интересует лишь Победа и выстоять...
крысы продолжают шарудеть по закромам и сами под себя придумывать поправки...
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25.12.2022 13:53 Відповісти
то есть , они уже войну закончили , и приступили к великому будивныцтву , закон ( по сути своей ) перечеркивает возможность участия иноземных компаний в процессе восстановления страны , ( в данном случае - строительстве дорог , так как фирма посредник ( а таких будет сотни , зеленые их уже регистрируют ) изначально начинает строительство дороги по 100 баксов за метр , ( самая минимальная цена , которая позволит выиграть тендер на электронных торгах ) , а через месяц они подают заявку на повышение стоимости до 200 баксов , а может и до 1000 , ( ведь иностранные компании готовы вкладываться именно по такой цене , ) и вот государство начинает финансировать украинскую компанию , потому что она поставила цену ( изначально ) просто смешную , ну или поставит цену ( в любом случае ) меньшую чем западные компании , вот и все , рынок монополизирован , заводов которые смогут обеспечить сырьем на 100% нет , технологий тоже нет ( все еще совковое ) , специалистов тоже нет ( пенсы и бродяги с лопатами ) , законов о перегрузах нет , грузовые авто которые колесят по дорогам Украины - мусор , который раздолбает любую дорогу , .................цепочка связующих в этом ряде очень длинная , закон имеет положительный эффект только для монополистов , антимонопольный комитет прикормлен слугами , ................короче , очередной высер необразованными дилетантами - временщиками , думающими только о своем кармане .
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25.12.2022 13:55 Відповісти
Схоже, що ця руда *** взагалі небезпечна для суспільства!
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25.12.2022 13:55 Відповісти
тобто уклали договір з одним кошторисом а через пів року треба заплатити ще раз..і так кожних пів року...в результаті збудують пластиково-шлакові мурашники за ціною цегляної хатини
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25.12.2022 13:58 Відповісти
Шуляк пробило на будівництво .
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25.12.2022 13:58 Відповісти
Не на часі.
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25.12.2022 14:00 Відповісти
Слідкуйте за руками: зелені гниди під шумок війни закрили декларування чиновників, при цьому зараз більша частина прокурорів, детективів САП/НАБУ на фронті, а депутати моносброду взагалі не планують звільняти від мобілізації борців з корупцією, отже розслідувати всі ці корупційні зашквари влади тупо немає кому. Тобто зараз ідеальні умови для Zeкоманли аби безнаказанно грабувати країну. Так що думайТЕ
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25.12.2022 14:04 Відповісти
Шуляк використовує державну посаду для лобіювання інтересів забудовників та власних, А в попередній закон, Шуляк взагалі заклала та намагалася протягнути корупційні ризики. Чому нею правоохоронні орнани не цікавляться?
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25.12.2022 14:08 Відповісти
Строительная мафия набирает обороты
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25.12.2022 14:55 Відповісти
зеленим 92% до ціни пороха виявилось мало
бо як що порох будував дорогу за 100 то моня за 192
а цю курву ще й забудовники купили
от і бачимо все нутро уйобішної зечмошної банди
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25.12.2022 14:34 Відповісти
Вінгорський,та ти шо?Святе не чіпай.Це хто дозволив,таког не було.Бруківку біля стадіону Динамо-за свій кошт відновив,та і решту доріг також...
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25.12.2022 15:05 Відповісти
Фигасе, это если застройщик взял деньги, протянул время и не построил, то вместо ответственности, он может еще попросить денег?
А, может лучше гнать таких застройщиков вместе с Шуляк??
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25.12.2022 14:36 Відповісти
И почему вопрос касается только застройщиков, не выполнять договорные обязтельства может кто угодно, им тоже надо доплачивать, дискриминация однако!..
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25.12.2022 14:42 Відповісти
зелена шваль чудово розуміє, на чому виросте нова олігархія... а зараз вродлива зелена шльондра під гуркіт гармат тихою сапою готує законодавче підґрунтя для майбунього свята життя зеленої шобли... але, чого дивуватися? зрештою, посполиті за це "в єдінам паривє" навесні 2019 року проголосували... так само проголосують іще раз, навіть не сумнівайтеся.
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25.12.2022 14:38 Відповісти
Так вона наче блондинка?У вас з сприйняттям кольорів все в порядку?В мене чомусь всі злочинні дії влади не асоціюються з зеленим кольором.Зелений-це весна,перехід дозволено,навіть зелений колір Ісламу.Віддати його якомусь непотрібу-велике марнотратство...
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25.12.2022 15:12 Відповісти
з кольорами все в нормі; а от завдяки зеленому виродку, у нас зелений буде безповоротно зкомпрометований; так що із зеленим кольором буде "нє всьо так адназначна"...
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25.12.2022 15:41 Відповісти
Но зелен1 точно не бариги! Тоже не кл1сторонами барижити, то ж зовс1м 1нше
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25.12.2022 14:42 Відповісти
А курва шуляк не боится повиснуть на киевском каштане? Отчаянная мразь!
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25.12.2022 14:47 Відповісти
Ясно, що буде далі
Створять фірми, які будуть збільшувати вартість будівельних робіт, держава буде доплачувати забудовникам, які будуть віддавати більшу частину різниці оцим шулякам у вигляді відкату.
Знов «розведуть як котят»(с).
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25.12.2022 14:59 Відповісти
Шуліка у всій красі! Ще й Підлису за собою тягне в політичне небуття...
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25.12.2022 15:15 Відповісти
"ПреЗЕдент зараз перед вибором: врахувати позицію міжнародних партнерів, підтримати звернення Асоціаціі міст України про застосування права вето до 5655 та петицію громадян України, яка набрала необхідних 25000 голосів за перші часи голосування

або

стати на бік авторів законопроекту та нової корупційної схеми мафії забудовників. Шуляк перед голосуванням заявила, що посли G7 підтримують цей законопроект, як виявилось зараз - збрехала."

Олексій Петрович Голобуцький
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25.12.2022 16:05 Відповісти
Приберіть цю курву!
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25.12.2022 16:32 Відповісти
От падло й@бане. Звичайно з продажними судами і мусорами виродкам зеленим нічого не буде, але ФБР вже повинні вивчати рахунки всієї зеленої кодли та їх родичів, вони там 100% знайдуть розікрані гроші американських платників податків.
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25.12.2022 16:37 Відповісти
А що хіба ФБР не знає що Маркарова та ії чоловік злодії? А що вони можуть поробити, коли в оточенні Зелі іншіх не бува.
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25.12.2022 19:08 Відповісти
Ніяк не уйметься ************.тьфу ***...
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25.12.2022 16:57 Відповісти
Зелёная пройдоха и очередная гнида в длинной верните зелёной плесени,которая опутывает Украину во главе с Арасрамиями и Дерьмаками
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25.12.2022 16:59 Відповісти
Це сучисько ніяк не нажереться !!!
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25.12.2022 17:02 Відповісти
У них в голові тільки доляри. 100 тисяч баксів, сама сказала. Де ще ці недоумки зможуть так заробити за одне натискання кнопочки?
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25.12.2022 17:02 Відповісти
Война войной, а обед по расписанию
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25.12.2022 17:59 Відповісти
Вони дуже поспішають запустити у дію "велике містокрадівництво ""(закон 5655) У Мінінфраструктури зазначили, що "нещодавнє прийняття законопроєкту №5655 про реформу містобудування викликало чимало дискусій", тому щоб напрацювати "механізми конструктивного діалогу та подальшої координації впровадження реформи" і було вирішено організувати таку зустріч. ..На цьому етапі маємо розробити та прийняти більше, ніж 50 підзаконних актів. У законі враховані всі зауваження НАЗК(😂😂😂😂)"
Мінінфраструктури запросило експертні громадські організації до обговорення реформи містобудування
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25.12.2022 18:02 Відповісти
немає в києві кому грохнути чекаєти захід
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25.12.2022 19:25 Відповісти
"Слуга народу" Олени Шуляк та її семи колег Джерело: https://censor.net/ua/n3389179

Фанати зеленського ви радієте ?


Слуга Народу = Партія Регіонів
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25.12.2022 19:25 Відповісти
Забудовники України не краще за кацапів, з них одиниці щось будують по європейські і поважають закони.
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25.12.2022 19:44 Відповісти
 
 