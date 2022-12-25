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Росія поставить Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Росія може незабаром поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє Israelinfo із посиланням на повідомлення 12-го каналу ізраїльського телебачення, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел ізраїльських ЗМІ, Росія незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. Йдеться про 24 винищувачі, які спочатку були призначені для Єгипту. США переконали Каїр відмовитися від угоди, після чого росіяни почали шукали покупців для літаків.

Після того, як Іран став постачати дрони для російської армії, питання було вирішено. Стверджується, що росіяни вже навчають іранських пілотів керувати новими літаками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ купила в Ірану 1700 дронів, 540 уже використано для ударів по Україні, - Буданов

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
Ну, тепер Все! Євреям, доведеться проситись, назад в Єгипет...
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25.12.2022 15:22
+22
як там Ізраїль? добре заробив на продажу кацапам дронів?
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25.12.2022 15:23
+14
Кацапам будь-що потрібне "масове літаюче засиралово" - бо керованою авіацією вони нічого в Україні зробить не можуть От і пруть "чалматим" Су-35-ті - поки іранці не розшурупали що вони - таке саме "анало-говнєтне" лайно яке прекрасно збивається
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25.12.2022 15:40
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Пакет в комплекті йде?
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25.12.2022 15:21 Відповісти
Ну, тепер Все! Євреям, доведеться проситись, назад в Єгипет...
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25.12.2022 15:22 Відповісти
навряд чи єгиптяни їх знову пустять
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25.12.2022 15:24 Відповісти
и правильно сделают
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25.12.2022 16:22 Відповісти
теж мені новина - про те, що кацапи міняють літаки від яких відмовився Єгипет на безпілотники, писали ще в січні до війни
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25.12.2022 17:42 Відповісти
як там Ізраїль? добре заробив на продажу кацапам дронів?
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25.12.2022 15:23 Відповісти
Прівєтік Бі-бі!
Нехай поїде в мацкву до дружбана Вово щоб пов'язати колорадки на кожному із винищувачів проти Ізраїлю.
Бо в персію стражи його не пустять.
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25.12.2022 16:01 Відповісти
Перси, думаю вимагають більшого ніж літаки ...
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25.12.2022 16:03 Відповісти
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25.12.2022 16:07 Відповісти
Економія 24 "стінгерів"- вже добре.
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25.12.2022 15:23 Відповісти
Интересно где кацапня наберет этих гамналоговнету, ну разве что шасси может наскребет на авиасвалке!
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25.12.2022 15:26 Відповісти
З фанери напиляє. 😊Під час інтенсивних воєн кацапи свою авіацвю робили саме з фанери. Фанерними були переважна більшість кацапськихлітаків другої світової війни.
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25.12.2022 15:40 Відповісти
не тільки з фанери, в ходу був перкаль пофарбований.
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25.12.2022 17:17 Відповісти
угу угу ********** ************,але вони їх тупо можуть ВИГОТОВИТИ,на відміну від нас...
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25.12.2022 21:40 Відповісти
жЫдам, толочащим об "обеим сторонам" приготовиться!!!!
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25.12.2022 15:26 Відповісти
Немного дебильное решение выглядит от США давить на другие страны, чтобы не покупали кацапское оружие. Чтобы оно у них осталось, а что до бабла, так у кацапов его миллиарды и оно не заканчивается и не закончится, в отличие от производственных мощностей.

Мог Египет купить эти самолеты, а затем продать нам, помочившись на все договоренности, США бы докинули денег. Неужели США до сих пор не поняли, что у них ВПК и вообще вся страна принадлежит чмоне, что там нету личных денег у военной компании ни у кого, что пускай продадут как можно больше и воют затем с бумажкой в руках? Индия тоже самое, зачем США так явно лоббируют свои военные технологии, пускай покупают все и затем продают нам, а мы заплатим кацапскими ЗВР за эту технику с небольшой наценкой.
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25.12.2022 15:26 Відповісти
до речі в ірані може змінитись влада. тоді вони нам віддадуть ці літаки . безкоштовно.
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25.12.2022 15:30 Відповісти
продаж зброї навпаки СТИМУЛЮЄ її виробництво

про мілліарди грошей у кацапів:

"в інтернеті є дві нескінченні величини - кацапська хоробрість і кацапське багатство" (с)

з "хоробрістю" здається розібралися, черга за "багатством"
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25.12.2022 15:38 Відповісти
ну не треба московитів за ідійотів тримати...ніхто не поміняє 35ті сушки на іранські дирчики
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25.12.2022 15:34 Відповісти
Поміняє. Якщо літаки - більше гівно, ніж літаючі мопеди. А воно схоже на те. Ці "дирчики" шкоди нам принесли більше.
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25.12.2022 15:43 Відповісти
угу су27 наші 30 з гаком річні не гімно,а 35ки нові раптом гімно,ще раз поясню всім наївним,не таке вже совкове озброєння кінчене,бо ІМЕННО ВОНО НАС ЗАХИЩАЄ,не хвалені ф16 чи єврофайтери,а су27 та міг29.не петріоти і іріси прийняли на себе весь тягар на початку,а старенькі буки та с300,найбільша проблема кацапів це КАДРИ які мають тою технікою керувати,і добре що вона у них є в такому масштабі.
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25.12.2022 21:45 Відповісти
Кацапам будь-що потрібне "масове літаюче засиралово" - бо керованою авіацією вони нічого в Україні зробить не можуть От і пруть "чалматим" Су-35-ті - поки іранці не розшурупали що вони - таке саме "анало-говнєтне" лайно яке прекрасно збивається
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25.12.2022 15:40 Відповісти
ні,просто до них на відміну від наших "стратегів" дойшло як легко проривати ворожу ППО,перед ракетними залпами,нашим чомусь в голову не приходить ідея про масовий і дешевий дрон-камікадзе.для забивання ппо русні...і нічого сильно ганебного в тому що вони купують у тих іх щвидше може поставити не бачу,нам би теж не завадило так робити,що ппо русні не те що не спало,а взагалі немало коли навіть посрати сходити
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25.12.2022 21:48 Відповісти
А проблема кацапських літаків в Ірані це вже проблема Ізраїлю. Чомусь переконаний, що ці літаки в Україну не полетять. Здається Ізраїль нам зажав ППО?
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25.12.2022 15:44 Відповісти
Израиль не молчи!

Это твой вызов.
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25.12.2022 16:03 Відповісти
Потрібно слідкувати щоб наша влада не передала Ізраїлю те, що нам дають США і європейці для збиття цих літаків. Хоча в цих літаках саме велике їх назва, а всередині лайно, яке навіть саме падає без його збиття.
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25.12.2022 16:05 Відповісти
3,14здец комментарии на этой ветке...
Для Украины уже вплотную оформился тесный союз двух врагов, России и Ирана, а они все скачут от радости и предвкушают как Иран ударит по Израилю. Не могут дождаться этого сладкого момента.
Успокойтесь, ребята, Израиль не Украина, терпеливо смотреть на приготовления своего врага и ждать 30 лет пока проблема рассосется сама собой не будет. Он уже воюет против Ирана, пока неофициально. А при малейшей попытке айятолл начать войну будет не обороняться, а нападать.
А Су-35 самолеты хорошие, тут без вопросов. Но не надо забывать главное - воюет не оружие, воюют люди. И как самое передовое советское оружие не помогло арабам в войне против Израиля в 20-м веке, точно также оно не поможет оно персам в 21-м веке
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25.12.2022 16:29 Відповісти
Щоб не вийшло що Ізраїль буде прохати про допомогу у України.
А зараз більшість населення в Ізраїлі - за фашистську Орду.
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25.12.2022 16:35 Відповісти
Офіційна політика уряду Ізраїлю щодо цього питання - нейтралітет з явною підтримкою України. Ставлення населення (тієї половини, яка знає де знаходиться Україна і що це таке взагалі) - на 90% за Україну. Друга половина населення щодо цієї війни своєї точки зору не має, бо не знає що таке Україна. Якщо ви спробуєте обґрунтувати чому Ізраїль повинен просити допомоги саме в України (а я цього не розумію зовсім), я спробую відповісти на ваше запитання
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25.12.2022 16:46 Відповісти
Ша, я вас умаляю. Не надо кіпішу.
Туман тут не прокатить.
В мене інсайдерська інформація з перших вуст.
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25.12.2022 16:49 Відповісти
Перші вуста - це прем'єр-міністр Ізраїлі чи міністр оборони?
Або бери вище, ваша колишня сусідка Роза Абрамівна вам за великим секретом розповіла.
Васю, ти впевнений, що ти саме Биколог, а не просто Бик?
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25.12.2022 16:55 Відповісти
Що це вас так моя хвамилія заділа?
Можете не відповідати.
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25.12.2022 17:00 Відповісти
🤣
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25.12.2022 18:49 Відповісти
А їх все задіва,якщо не купується і не стелиться .а також просто розповіда,що баче,а не лиже дупу.
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25.12.2022 23:22 Відповісти
Ніхто не радіє тому, що іранці будуть нападати на Ізраїль. Просто я особисто добре пам'ятаю, як Ізраїль показав Україні велику дулю і не передав ППО і ПРО, щоб не втратити підтримку росії. А літаки будуть використані проти Ізраїлю чи ні, а ракети по українських містах летять постійно і знищують всю інфраструктуру. Ми ще пам'ятаємо громадян Ізраєлю рабіновича, який кожного вечора по телевізору розповідав українцім казки, пам'ятаємо Беню, який не тільки розповідає казки, а добре вичищає українстький бюджет під час війни. Також пам'ятаємо хто заривав наш б.джет в асфальт замість оборони, а всі чекали, що Ізраїль допоможе, бо так все гарно розповідали "рабіновичі".А серед перших Указів президента було доплачувати пенсіоннерам, які виїхали з України в Ізраїль і СИРИСИРИ і ще там не досягли війку на отримання пенсійного забезпечення.
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25.12.2022 16:52 Відповісти
Дуже показовий ваш коментар.
Я сказав би, що це пряма відповідь на запитання чому росія напала на Україну. Йде війна, гинуть люди, йде знищення українських міст та інфраструктури, а ось такі як ви чи Биколог, так само захоплено копаються в якихось плітках, чутках, тупих здогадах, які собака на хвості приніс або самі ж їх вигадують.
І таких тупо-наївних як ви 50%, чи навіть 73%.
Я гадаю, що Україна переможе. Сама за допомогою своїх партнерів, але переможе. А що з вами робити? Адже вас не переробиш, ви такі, які є і це вже назавжди.
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25.12.2022 17:04 Відповісти
Шановний пане, як Ви побачили, то я не радію за передачу іранцям тих кацапських літаків і не бажаю, щоб вони летіли в бік Ізраїлю. Я константував факт, як поступили політики в Ізраїлі, коли ми їх попросили системи захисту від ракет, а не нападу. А також привів приклад, як громадяни Ізраїлю розтинають Україну, чи ще привести приклад хто допомагав радянським злочинцям знищувати українців під час Голодоморів?
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25.12.2022 17:09 Відповісти
Треба зазначити, що громадяни Ізраїлю що нібито розтинають Україну, не діють у інтересах держави Ізраїль, а виключно у власних. Крім того вони і громадяни України, часто, займають виборні посади, тому тут недоречно звинувачувати Ізраїль також. Ну і звичайно, є різні персонажі, але нам трапляються в око «Бені» із зромілих причин.
При тому схильний вважати що «радість» коментаторівпов'язана з тим що Ізраїль таки визначиться на чиєму він боці, і з «нейтралітету» перейде до відкритої підтримки України, а також активно буде послаблювати союз терористів через Іран.
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25.12.2022 19:35 Відповісти
Так, звичайно колишній міністр енергетики України Ставицький, громадянин Ізраїлю переховуєтьна на московії? Мені здається, що все-таки в Ізраїлі. Думаю цього прикладу достатньо, хоча їх не один. В Україні Президент, прем'єр, спікер, олігархи і купа різних інших найвисоких посад займають євреї і нарід мав надію, що Ізраїль підтримає своїх, але коли ті звернулися, то просто тупо відвернулися, бо вони постійно стоять на боці росії, постійно заграють, щоб ті не "підбили" Сірію, Іран, Палестину, та інші країни які вони контролюють. У мене особисто змінилася думка про Ізраїль і не в кращий бік. Можете писати, що завгодно, я не просто так про це написав.
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25.12.2022 20:17 Відповісти
Хочу добавити, що ці зміни в усвідомленні до мене прийшли тільки в грудні 2022 року, до цього я душе добре до них ставився, співчував їм у всьому, а побачивши їх хитрість і неповагу до нас - змінив свою думку і своє ставлення, мабуть назавжди!
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25.12.2022 20:39 Відповісти
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25.12.2022 20:48 Відповісти
Аж тепер зрозумів Ваш типу старий перформанс,вони(інші) їдуть на двох колесах,Ви даєте трете що б не впали .
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25.12.2022 18:19 Відповісти
і так навчаться їздити.
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25.12.2022 18:21 Відповісти
Можливо в пакеті з мопедами й балістичні ракети. Бо щось не дуже логічно.
Але більше схоже на дезу.
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25.12.2022 16:33 Відповісти
перси засцяли по Ізраїлю стріляти камікадзе. то обміняли в ***** на МІГи. Останній бастіон, який їх може прийняти
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25.12.2022 17:22 Відповісти
МЗС України висловлює глибоку стурбованість...
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25.12.2022 18:34 Відповісти
То есть иранские несчастные дроны лучше чем Су-35. Чистосердечное признание.
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25.12.2022 18:42 Відповісти
 
 