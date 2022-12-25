Росія поставить Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники
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Росія може незабаром поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе Shahed.
Про це повідомляє Israelinfo із посиланням на повідомлення 12-го каналу ізраїльського телебачення, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерел ізраїльських ЗМІ, Росія незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. Йдеться про 24 винищувачі, які спочатку були призначені для Єгипту. США переконали Каїр відмовитися від угоди, після чого росіяни почали шукали покупців для літаків.
Після того, як Іран став постачати дрони для російської армії, питання було вирішено. Стверджується, що росіяни вже навчають іранських пілотів керувати новими літаками.
Топ коментарі
+22 Evgen Karpenko
показати весь коментар25.12.2022 15:22
+22 Zart Arn
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+14 Яр Холодний
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Нехай поїде в мацкву до дружбана Вово щоб пов'язати колорадки на кожному із винищувачів проти Ізраїлю.
Бо в персію стражи його не пустять.
Мог Египет купить эти самолеты, а затем продать нам, помочившись на все договоренности, США бы докинули денег. Неужели США до сих пор не поняли, что у них ВПК и вообще вся страна принадлежит чмоне, что там нету личных денег у военной компании ни у кого, что пускай продадут как можно больше и воют затем с бумажкой в руках? Индия тоже самое, зачем США так явно лоббируют свои военные технологии, пускай покупают все и затем продают нам, а мы заплатим кацапскими ЗВР за эту технику с небольшой наценкой.
про мілліарди грошей у кацапів:
"в інтернеті є дві нескінченні величини - кацапська хоробрість і кацапське багатство" (с)
з "хоробрістю" здається розібралися, черга за "багатством"
Это твой вызов.
Для Украины уже вплотную оформился тесный союз двух врагов, России и Ирана, а они все скачут от радости и предвкушают как Иран ударит по Израилю. Не могут дождаться этого сладкого момента.
Успокойтесь, ребята, Израиль не Украина, терпеливо смотреть на приготовления своего врага и ждать 30 лет пока проблема рассосется сама собой не будет. Он уже воюет против Ирана, пока неофициально. А при малейшей попытке айятолл начать войну будет не обороняться, а нападать.
А Су-35 самолеты хорошие, тут без вопросов. Но не надо забывать главное - воюет не оружие, воюют люди. И как самое передовое советское оружие не помогло арабам в войне против Израиля в 20-м веке, точно также оно не поможет оно персам в 21-м веке
А зараз більшість населення в Ізраїлі - за фашистську Орду.
Туман тут не прокатить.
В мене інсайдерська інформація з перших вуст.
Або бери вище, ваша колишня сусідка Роза Абрамівна вам за великим секретом розповіла.
Васю, ти впевнений, що ти саме Биколог, а не просто Бик?
Можете не відповідати.
Я сказав би, що це пряма відповідь на запитання чому росія напала на Україну. Йде війна, гинуть люди, йде знищення українських міст та інфраструктури, а ось такі як ви чи Биколог, так само захоплено копаються в якихось плітках, чутках, тупих здогадах, які собака на хвості приніс або самі ж їх вигадують.
І таких тупо-наївних як ви 50%, чи навіть 73%.
Я гадаю, що Україна переможе. Сама за допомогою своїх партнерів, але переможе. А що з вами робити? Адже вас не переробиш, ви такі, які є і це вже назавжди.
При тому схильний вважати що «радість» коментаторівпов'язана з тим що Ізраїль таки визначиться на чиєму він боці, і з «нейтралітету» перейде до відкритої підтримки України, а також активно буде послаблювати союз терористів через Іран.
Але більше схоже на дезу.