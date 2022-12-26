Минулої доби росіяни поранили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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За 25 грудня росіяни поранили 2 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 25 грудня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Предтечиному ", - йдеться в повідомленні.
Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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