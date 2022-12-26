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В окупованих Рубіжному та Сєверодонецьку критична гуманітарна ситуація, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Російські загарбники не підготували окуповані міста до зимового періоду. Місцеві мешканці практично вирубали усі дерева у Рубіжному та Сєверодонецьку.

Про це повідомив під час брифінгу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Рубіжному та Сєверодонецьку склалася критична ситуація - окупанти навіть не намагалися підготувати їх до опалювального сезону. Іноді привозять дрова та роздають їх мешканцям багатоповерхівок", - розповів голова ОВА.

Гайдай зазначив, що в окупованих містах практично зникли дерева. Місцеві мешканці опалюють свої помешкання дровами, а ходити у ліс чи лісосмуги вкрай небезпечно. Тому і рубають дерева у населених пунктах. 

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Автор: Марина Макєєва
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Ну так вони ж самі цього хотіли! Як там -мы вас восемь лет ждалі !!!
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26.12.2022 11:45 Відповісти
Путєн-ввєді отоплєніє.
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26.12.2022 11:47 Відповісти
А ця інформація для того ?щоб що?Пожаліти їх?але ж їхні, призовного віку частина чоловіків ведуть себе зовсім не полюдськи на тимчасовоокупованих територіях в складі окупаційних військ((
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26.12.2022 11:52 Відповісти
Це для того, щоб цивілізований світ знав і бачив, що таке "руSSкий мир"...
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26.12.2022 12:07 Відповісти
Всі дерева вирубали?... А зима ще тільки почалася!!... Що далі рубати??
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26.12.2022 12:13 Відповісти
Утримання окупованих територій з населенням лежить на країні-окупанті
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26.12.2022 12:17 Відповісти
 
 