В окупованих Рубіжному та Сєверодонецьку критична гуманітарна ситуація, - Гайдай
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Російські загарбники не підготували окуповані міста до зимового періоду. Місцеві мешканці практично вирубали усі дерева у Рубіжному та Сєверодонецьку.
Про це повідомив під час брифінгу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"У Рубіжному та Сєверодонецьку склалася критична ситуація - окупанти навіть не намагалися підготувати їх до опалювального сезону. Іноді привозять дрова та роздають їх мешканцям багатоповерхівок", - розповів голова ОВА.
Гайдай зазначив, що в окупованих містах практично зникли дерева. Місцеві мешканці опалюють свої помешкання дровами, а ходити у ліс чи лісосмуги вкрай небезпечно. Тому і рубають дерева у населених пунктах.
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