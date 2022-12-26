Українські міста скоротили витрати на ялинки у сотні разів, - ЧЕСНО

Влада українських міст суттєво скоротила витрати на організацію різдвяних свят та встановлення різдвяних ялинок.

Про це йдеться у матеріалі аналітикині Руху ЧЕСНО Катерини Березюк, інформує Цензор.НЕТ.

Більшість міськрад перерозподілили кошти, передбачені на організацію новорічних свят, та відмовились встановлювати ялинки. Так, зокрема, Дніпро та Рівне не стали встановлювати ялинки після опитувань, проведених мерами Борисом Філатовим та Олександром Третяком.

За аналізом Руху ЧЕСНО торік святкування різдвяних свят обійшлося 17 містам у понад 50 млн грн.

В цьому ж році сумарно 16 міст, які відповіли на запити ЧЕСНО, витратили з бюджетів 191 тис. грн на декорації ялинок та оформлення локацій.

У містах, де ялинки були встановлені, з міських бюджетів кошти виділялись мінімальні. Більшість міст використовували ялинки та декорації минулих років.

Так, 17 тис. грн у Луцьку пішло на оформлення новорічних локацій, 63 тис. грн - у Миколаєві на технічне обслуговування та ремонт гірлянд, 50 тис. грн - в Ужгороді на придбання світлової конструкції для фотозони, 38 тис. грн - у Житомирі для облаштування локації "Резиденція Святого Миколая", 23 тис. грн - на оформлення фотозон у Чернівцях.

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Економія бюджетних коштів була досягнута великою мірою за рахунок взаємодії влади, громадян та бізнесу.

У Миколаєві містяни самостійно прикрасили ялинку, а у Сумах виготовили майже 2000 прикрас для живих ялинок. У Львові ялинка була подарована місцевим підприємцем та встановлена безкоштовно.

Не виділялись кошти з міського бюджету і у Києві. До міської влади надходили пропозиції від меценатів, соціально відповідального бізнесу та громадськості щодо встановлення різдвяної ялинки за кошти приватного сектору. Конструкція ялинки, іграшки, енергоощадні гірлянди та генератор надані бізнесом.

Частина ж міськрад зосередились на створенні святкової атмосфери для дітей та придбанні подарунків. Зокрема 7,5 млн грн передбачено на подарунки у Полтаві, 2,7 млн грн - у Вінниці, 1,9 млн грн - в Ужгороді.

Символи цьогоріч теж особливі: маківки різдвяних дерев прикрашають тризуби, протитанкові їжаки, а самі дерева обгортають маскувальними сітками. Декорована синьо-жовтим ялинка з’явилася і у кримській Керчі.

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