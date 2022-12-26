УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16583 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
378 2
опалення (347) Херсонщина (4231) електроенергія (1903) водопостачання (611) Соболевський (83)

Ситуація з опаленням, електро- та водопостачанням на Херсонщині є задовільною, - Соболевський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

На Херсонщині ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням загалом є задовільною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Що стосується гуманітарної ситуації, то наразі у нас абсолютна більшість абонентів у самому Херсоні підключена до електромереж, до водопостачання. Складніша ситуація у нас з опаленням, і немає поки що можливості вирішити проблему з мікрорайоном Острів, щоб там було опалення... Тому там 100% найкраще рішення – це добровільна евакуація. Загалом ситуація задовільна на Херсонщині наразі в цьому плані", – сказав він.

За словами Соболевського, за останню добу в Херсонській області зафіксували 33 ворожі прильоти.

"На щастя, не було постраждалих, не було загиблих. Але ті люди, які постраждали в суботу, там серед поранених є й тяжкі випадки, лікарі все ще борються за їхні життя", – уточнив перший заступник голови облради.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Задовільною?
І кого вона задовільняє?
показати весь коментар
26.12.2022 13:43 Відповісти
Николаев. Приезжайте соседи. Ким и мэр города должны вас всех приютить в пунктах, где есть горячий обед, подзарядки, несоленая вода, гуманитарка (которая еще есть, а не продается на рынках и в мине-магазинах)и просто ЖИЗНЬ. Мы вас ждем. Какой ужас у вас в городе и области. А Никополь? А другие наши города? Фашисты рашки уничтожают нас всех. Надежда на США и Европу. Они будут нас Поддерживать, нашу Украину. 3 января в США приходит большинство республиканцев в верхнюю палату, от которых зависит дать нам помощь или нет. И от наших в Раде это тоже зависит.
показати весь коментар
26.12.2022 14:48 Відповісти
 
 