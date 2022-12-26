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Колишнього поліцейського з Харківщини судитимуть за співпрацю з російськими загарбниками

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд,феміда

У березні колишній поліцейський відділу поліції 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували смт Шевченкове Куп’янського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Зрадник агітував місцевих мешканців вступати до лав окупаційної поліції та виконувати вказівки російських військових. Насамперед шукати й доставляти тих осіб, які викрали зброю та паливо з розбитої військової колони ЗС РФ.  Крім того, він залюбки допомагав окупантам у їх проханнях, наприклад, ремонтував їх автомобілі", - йдеться в повідомленні. 

Після деокупація частини території Харківської області зрадник переховувався в будинку своїх знайомих. Там його і затримали правоохоронці. 

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

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Автор: Марина Макєєва
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26.12.2022 14:12 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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26.12.2022 14:18 Відповісти
В общую камеру к рашистам. Они его там анально будут агитировать каждый день.
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26.12.2022 14:31 Відповісти
Дивне якесь створіння. Переховувалися у знайомих. От на що ця тварина сподівалася? Точно, якісь ватани- дебілкуваті.
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26.12.2022 15:01 Відповісти
Как на что? Понять и простить все предателей и врагов, все 8 лет войны так же было. Надеялся и что и дальше так будет
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26.12.2022 15:25 Відповісти
Время «разговоров об очищении» Украины от про русских предателей закончилось в мирное время.

Жесткость и неотвратимость наказания для предателей всех мастей есть необходимость правосудия во время войны.
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26.12.2022 15:08 Відповісти
 
 