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Лавров (1471) Кулеба Дмитро (3174) переговори з Росією (552)

Лавров - стара втомлена людина, яка колись була високопрофесійним дипломатом, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

лавров

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров вирішив "бути з Путіним в усьому до кінця, а це вже не про дипломатію".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Це стара втомлена людина, яка колись справді була високопрофесійним дипломатом. Була — було б нечесно заперечувати це", — зазначив Кулеба.

Міністр прокоментував свою зустріч із Лавровим 10 березня в Анталії та сказав, що тоді для нього ключовим завданням було "не зірватися". Представник країни-агресора у розмові з ним повторював штампи російської пропаганди та стверджував, що фотографії вагітних жінок у Маріуполі після обстрілу пологового будинку – "фейк".

Кулеба також заявив, що хоча він пропонував Лаврову поговорити відверто і чесно сказати, чого той хоче, а їхня розмова залишилась би конфіденційною, той почав "нести всю цю пургу про неонацистів, русофобів, геноцид Донбасу".

"До цієї розмови в Анталії я сумнівався, вірить він чи грає. Після розмови я абсолютно впевнений, що він вірить у найбільші нісенітниці, які говорить, і це захисна реакція мозку. Тому що говорити це, не переконавши себе у тому, що це правда, — це шлях до шизофренії", — вважає український міністр.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37
Я коли читав цитату Кулеби: "Це стара втомлена людина" то автоматично прочитав кобила. Що зі мною робить 1000-чі прочитаних коментів на Цензорі😱😁
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30.12.2022 01:14
+35
Лавров завжди був брехуном, ціником та ліцеміром ! Про який "професіоналізм дипломатії" Кулеба верзе? Це його "кроти" з ОПи просять такі заяви робити?
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30.12.2022 01:23
+28
Трошки правильніша версія :

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30.12.2022 01:16
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Цій паскуді вже потрібно думати про землю.
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30.12.2022 01:06 Відповісти
Кулеба, ти з дуба рухнув чи вас попросили таке сказати?.. коли цей кдбшник ще з інституту був професійним дипломатом?..
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30.12.2022 09:35 Відповісти
мабуть злет прахфесіоналізму був на індиці, бо кокс їм всім повністю мізки знищив 😂
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30.12.2022 10:24 Відповісти
Как можно нациста садиста выродка сравнивать с человеком , и то , что оно старое не оправдание Пусть здохнет ,как Гёббельс
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30.12.2022 10:20 Відповісти
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30.12.2022 01:08 Відповісти
Трошки правильніша версія :

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30.12.2022 01:16 Відповісти
Я коли читав цитату Кулеби: "Це стара втомлена людина" то автоматично прочитав кобила. Що зі мною робить 1000-чі прочитаних коментів на Цензорі😱😁
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30.12.2022 01:14 Відповісти
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30.12.2022 01:49 Відповісти
Лавров это педальная Кляча
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30.12.2022 01:15 Відповісти
И печальная к тому же.
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30.12.2022 05:26 Відповісти
Пора пристрелить,ЛОШАДЬ хромает!
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30.12.2022 01:19 Відповісти
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30.12.2022 02:49 Відповісти
Низкий старт. С пробуксовкой.
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30.12.2022 04:23 Відповісти
🤮
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30.12.2022 10:22 Відповісти
Нижний брейк!
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30.12.2022 14:42 Відповісти
Правильніше - стара, втомлена коняка.
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30.12.2022 01:22 Відповісти
Зачем эти всхлипы про старую лошадь? Ну вспомни еще Путина каким он был профессональным президентом.
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30.12.2022 01:22 Відповісти
Ви праіильно помітили ці патякання про"високопрофесійного дипломата". Ну нахіба воно потрібно щось чути українцям про педального коня? На мій погляд глава МЗС вписався в когорту квартальних невігласів і таким темпом скоро займе місце поряд з арачмонією чи аферистовичем.
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30.12.2022 01:39 Відповісти
українське МЗС дуже прахвіссіанальне, особливо після призначення послицею в Болгарію сексопатологині... а може й проктологині...
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30.12.2022 05:54 Відповісти
Лавров завжди був брехуном, ціником та ліцеміром ! Про який "професіоналізм дипломатії" Кулеба верзе? Це його "кроти" з ОПи просять такі заяви робити?
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30.12.2022 01:23 Відповісти
Стара втомлена кобила!!!
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30.12.2022 01:25 Відповісти
По научному лавров это одёр.
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30.12.2022 01:30 Відповісти
Каароч, сивый мерин.
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30.12.2022 01:39 Відповісти
Лавров - це цинічний виродок
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30.12.2022 01:30 Відповісти
Одним словом, пид.р.
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30.12.2022 01:40 Відповісти
100 відсотків. І ніякі закиди та натяки щодо чогось людського у ньому недоречні. Це просто людська оболонка із демоном всередині.
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30.12.2022 09:38 Відповісти
Кулеба мене розчулила - зараз заплачу над тяжкою долею втомленого коня.
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30.12.2022 01:33 Відповісти
Чи може людина колись бути висококласним програмером , викладати висшу математику й алгорітми в відомому універі , а потім купити пірамідку у Гордона й вступити в партію Регіонів , тобто гопників ?! Й головне -- щиро вірити , що "Донбас руліт" ?!

Тут щось одне , або Мерін колись був дійсно класним дипломатом , або він дійсно поїхав разом з дахом .
Одночасно вірити в шизофренічні примітивні гасла й ні не бути самому , а навіть - мати батька доброго дипломата одночастно неможливо за визначенням , але можливо при дуже сер"йоному діагнозі . Кулеба категорично відмовив цій версії , яка єдина може пояснити ... Це не "шлях до шизофренії" , це й є сама шизофренія : здаватися інтелігентною людиною , мати батьків з відповідного середовища й вимовляти виключно : "абырвалг" !
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30.12.2022 01:34 Відповісти
Я думаю, що не варто шукати людину у наволочі. Воно було сволота. Воно це показало.
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30.12.2022 01:36 Відповісти
Воно ніколи не було дипломатом, воно завжди було лайном
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30.12.2022 01:36 Відповісти
Я вот одного не пойму, почему лаврова называют лошадью, он же конь! причем педальный
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30.12.2022 01:37 Відповісти
Был... но пыня с дедушки сделал бабушку...

Бабка дедку целовала -

гениталии меняла...

дедку так никто не спас -
Бабка дала дедке класс...
ДЕДКА БАБКИ - НАШ ГЕРОЙ,
ОН ЗА БАБКУ - ВЕСЬ ГОРОЙ.
НО ТЕПЕРЬ, ЯПОНА МАТЬ,
ДЕДКА БУДЕТ ВСЕМ ДАВАТЬ.
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30.12.2022 01:45 Відповісти
В детском садике прикол -
Вовочка стебется
К дедке с бабкой пристает:
С глупости он прется.
Вова дедку опустил -
Бабке пришил дедкин…
Как, все ж Вова не вкурил,
Сделать с бабки дедку.
Ведь прикол весь будет в том -
Прокол Вовы - титьки…
Все смеются теперь с бабки,
Как с гермофродитки.
Не изжил себя прикол,
Вовы «нынче в моде»-
«Мочит все в сортире» он…
Ведь его там - вроде…
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30.12.2022 01:47 Відповісти
Та яка там людина. Стара кляча .
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30.12.2022 01:37 Відповісти
як стара, втомлена коняка може бути людиною? сміх в залі.....
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30.12.2022 01:42 Відповісти
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30.12.2022 01:44 Відповісти
Ось все що треба знати простим людям про дипломатію та до чого це призводить
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30.12.2022 01:55 Відповісти
Старий рашистський алкоголіік і п***р,а не людина.
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30.12.2022 01:59 Відповісти
Дибіл мля.
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30.12.2022 02:02 Відповісти
Ясно, що вірить, навіть ***** вірить своїй пропаганді. Якщо роками щодня повторювати одне й те саме ...
Вони реально думали, що тут бандерівці нарід тримають в стразу
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30.12.2022 02:02 Відповісти
Кулеба - дипломат і має підбирати слова, поки він при посаді. Але ми всі знаємо, що лавров брехливий мудозвон і вбивця. Чесно, навіть не хочеться порівнювати цю наволоч з благородною твариною.
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30.12.2022 02:09 Відповісти
Над енгельсом кацапи мочканули свій су-27.Гойда.
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30.12.2022 02:11 Відповісти
Ось лавров сто пудовий "руССкий" - дурний бухарь..
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30.12.2022 02:17 Відповісти
Русский , но с Карабаха.
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30.12.2022 03:14 Відповісти
Дипломатичный троллинг, назвать так завуалированно - старой клячей, лошадиную морду.
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30.12.2022 02:39 Відповісти
Внешне был дипломатом, а в глубине души таким же шовинистическим упырем был всегда
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30.12.2022 02:40 Відповісти
От вже й дятел Кулеба поинає відбілювати кацапських чиновників. Нехай ще тортик вишле Лаврову. Кулеба, згідно Юрію Швецю ніколи не був дійсним дипломатом. Все що він робив, так організовував фуршети коли приїжджали "Київські" у Concil of Europe.
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30.12.2022 03:00 Відповісти
Тю, та це загально вiдома практика в Европi. Пыня вон тоже, начинал с ГэБэшной должности тамады, тока в восточной Европе. Правда там попался амерам . Пересидел шпион-пыня в амерской тюряжке с пол года, пока его не обменяли на американского разведчика.
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30.12.2022 03:20 Відповісти
Проблема Росії навіть не в Путіні.Було багато заяв від їх посадовців від людей і от головне за 10 місяців що вспливає те що Росія по факту після другої світової це була згвалтована країна.Так от вона жертва яку потім гвалтували після другої світової самі свої.І всі ці роки ця жертва просто їхала кукухою.Германія яка була знищена дивіться як зараз живе признаючи поразку і ту всю гидоту що натворила.Але вони живуть па'мятають історію і рухаються далі як і інші країни.Россія ні.І ця країна с жертви стала ман'яком.Тепер це вже жертва виродок яка хвора наглухо.Згадайте що було в 90-та 00 ,скинхеди заполонили всю рашку неонацизм і фагшизм просто гуляв по краcній площі.Розвал союза це знову було згвалтування.І тепер ця жертва поїзала кукухую наглухо.Путін це одне це виродок,а що робити з цими виродками народом який відверто став нацистами?.Вони вбили купу народу в Чечні немає покарання потім Грузія Осетія Сирія тепер Україна.Це виродки які вважають що вбивати це норма.Путін здохне але ви подивіться хто там при владі хто лупе гівно в вуха народу?Це виродки фашиські.Цю країну потрібно розірвати на шматки ,інакше цей монстр набереться сил і тоді вже буде страшна різанина.Ці виродки зі злістью згвалтованої країни з ненавистью на цілий світ будуть нападати на всіх.Ця країна повинна припинити своє існування.А вся їх верїівка і пропагандоні покарані і по закону включаючи їх оточення повішані.
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30.12.2022 03:34 Відповісти
Стара коняка.
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30.12.2022 03:35 Відповісти
Кулеба, зроби ласку, ударь лаврову ручкою в око, коли буде наступна тусовка у вас, щоб показати, що у нас навіть дипломатія не повій і кокс замовляє, а відповідає надзвичайному становищу, і це не хворі на голову шизофреніки, а холоднокровні вбивці та кати - шизофреніками роблять своє населення, щоб було покірне і одночасно люте від агресії.
Виконуй!
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30.12.2022 03:36 Відповісти
Цей ще Кулєбу переживе. Бо ***** за нього тримається, а у Зеленського найкращий дипломат це Єрмак.
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30.12.2022 03:48 Відповісти
Які дипломати? Бандюки переодягнені в дорогий одяг
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30.12.2022 04:10 Відповісти
Калантарян, а не "лавров".
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30.12.2022 04:25 Відповісти
каким же нужно быть дебилом, что бы эту клячу называть людиною ....
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30.12.2022 04:48 Відповісти
А кулеба потихеньку стає власником борделю і що? І ні чого. Скоро з нього той самий Лавров буде як кінь ржати
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30.12.2022 04:49 Відповісти
Дипломатія-це взагалі наука сцяти в очі і при цьому посміхатися.
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30.12.2022 04:59 Відповісти
Стара, втомлена .... Кінь обкурений
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30.12.2022 05:32 Відповісти
куляйбе надо обязательно было добавить и панегирик в честь лошадиной головы - второй в истории расии министр иностранных дел после передаста вышинского (тот подох прямо за рабочим столом в Нью-Йорке, готовя очередную несуразную речь), получивший высокое звание героя свинопердии по случаю 70-ти летия... наверное, куляйба примеряет на самого себя пинджаку высокопрохвиссианального дипломата...
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30.12.2022 05:49 Відповісти
Лавров - гуманоїд з мордою коня. Бо людиною чи навіть твариною його важко назвати.
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30.12.2022 06:18 Відповісти
Нічого він не "вирішив", х#йло подельникам не дасть спригнуть, сам в гаагу він не поїде
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30.12.2022 06:40 Відповісти
Всю цю розповідь кулєби можна вмістити в одну фразу-" лавров-довбой@б". Ох вже ці дипломати з їх балачками.
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30.12.2022 06:54 Відповісти
высокий уровень дипломата и дипломаты такие же ! про педали мы поняли. расскажи теперь про трансформатор и немцев.
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30.12.2022 07:10 Відповісти
Кулебо! Ти ще заплач по цій нелюді,втомленій нарзаном.Це,лайно не варто уваги.
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30.12.2022 07:36 Відповісти
**** була, є і буде. Кулеба чмо масковскає
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30.12.2022 07:38 Відповісти
Була?
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30.12.2022 07:43 Відповісти
Лошадка устала, пора на колбасу 😪
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30.12.2022 08:42 Відповісти
Кулебі далеко навіть до такої брехливої некчеми як та коняка.
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30.12.2022 08:53 Відповісти
Мавзолейную клячу 🐎надо подарить безвозмездно цыгану Будулаю,в хозяйстве пригодится...для опытов...,ил отправить в Дяревню Простоквашино коту Матроскину...там Гуталину завались и зашибись ..хватит до 22 века...🦍🦍🦍👹 глядишь оба Встанут с колен...🤣🤣
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30.12.2022 09:10 Відповісти
лавролошадь-стпрая и ******* коняка кремлевского ************..................
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30.12.2022 09:20 Відповісти
Пока Украина играла роль кролика перед имперским удавом, розоружалась, пристраивала на высокие государственные должности тысячи российских шпионов, изображала из себя жертву, выступала на рос.телевидении в роли тряпки -- действительно и путлер и лавров ощущали себя гитлером и наполеоном и сталином с рибентропом и молотовым и гебельсом и всеми ими вместе в одном флаконе, были повелителями постсовейского пространства. Ну, все рухнуло, когда путлер начал реально реализовывать имперские хотелки - влез в Крым и пошло поехало... Цугцванг, в шахматах, это называется. Все идет к тому.
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30.12.2022 09:26 Відповісти
Стара коксова брехлива коняка точніше
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30.12.2022 09:30 Відповісти
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли
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30.12.2022 09:31 Відповісти
****нутая наркота подвааротни-лошадь
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30.12.2022 09:42 Відповісти
Лавров жив як довпойоп, помре як Ріббентроп.
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30.12.2022 09:53 Відповісти
назвать эту мразь ********** человеком мог только недалёкий человек!он правая рука *****,террорист,сатанист и подонок!
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30.12.2022 14:24 Відповісти
Як це була? Воне ще «високопрофесійно» працює ротом.
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30.12.2022 16:54 Відповісти
 
 