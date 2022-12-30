Лавров - стара втомлена людина, яка колись була високопрофесійним дипломатом, - Кулеба
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Очільник МЗС РФ Сергій Лавров вирішив "бути з Путіним в усьому до кінця, а це вже не про дипломатію".
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Це стара втомлена людина, яка колись справді була високопрофесійним дипломатом. Була — було б нечесно заперечувати це", — зазначив Кулеба.
Міністр прокоментував свою зустріч із Лавровим 10 березня в Анталії та сказав, що тоді для нього ключовим завданням було "не зірватися". Представник країни-агресора у розмові з ним повторював штампи російської пропаганди та стверджував, що фотографії вагітних жінок у Маріуполі після обстрілу пологового будинку – "фейк".
Кулеба також заявив, що хоча він пропонував Лаврову поговорити відверто і чесно сказати, чого той хоче, а їхня розмова залишилась би конфіденційною, той почав "нести всю цю пургу про неонацистів, русофобів, геноцид Донбасу".
"До цієї розмови в Анталії я сумнівався, вірить він чи грає. Після розмови я абсолютно впевнений, що він вірить у найбільші нісенітниці, які говорить, і це захисна реакція мозку. Тому що говорити це, не переконавши себе у тому, що це правда, — це шлях до шизофренії", — вважає український міністр.
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Тут щось одне , або Мерін колись був дійсно класним дипломатом , або він дійсно поїхав разом з дахом .
Одночасно вірити в шизофренічні примітивні гасла й ні не бути самому , а навіть - мати батька доброго дипломата одночастно неможливо за визначенням , але можливо при дуже сер"йоному діагнозі . Кулеба категорично відмовив цій версії , яка єдина може пояснити ... Це не "шлях до шизофренії" , це й є сама шизофренія : здаватися інтелігентною людиною , мати батьків з відповідного середовища й вимовляти виключно : "абырвалг" !
Бабка дедку целовала -
гениталии меняла...
дедку так никто не спас -
Бабка дала дедке класс...
ДЕДКА БАБКИ - НАШ ГЕРОЙ,
ОН ЗА БАБКУ - ВЕСЬ ГОРОЙ.
НО ТЕПЕРЬ, ЯПОНА МАТЬ,
ДЕДКА БУДЕТ ВСЕМ ДАВАТЬ.
Вовочка стебется
К дедке с бабкой пристает:
С глупости он прется.
Вова дедку опустил -
Бабке пришил дедкин…
Как, все ж Вова не вкурил,
Сделать с бабки дедку.
Ведь прикол весь будет в том -
Прокол Вовы - титьки…
Все смеются теперь с бабки,
Как с гермофродитки.
Не изжил себя прикол,
Вовы «нынче в моде»-
«Мочит все в сортире» он…
Ведь его там - вроде…
Вони реально думали, що тут бандерівці нарід тримають в стразу
Виконуй!