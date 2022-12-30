Вночі росіяни атакували дронами Київщину, сили ППО відбили ворожі безпілотники
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Вночі 30 грудня росіяни атакували Київщину дронами.
Про це повідомив голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Атака дронами.
Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги. Подбайте про себе та близьких.
У жодному разі не фіксуйте роботу військових!" - йдеться в повідомленні.
Також він повідомив, що у столиці та області працює ППО.
О 4:23 у Київській області та столиці був оголошений відбій повітряної тривоги.
Пізніше Кулеба повідомив, що ворог цілив по об’єктах інфраструктури області, але, за попередніми даними, "влучань немає".
"Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури.
Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає", - написав він.
Кулеба додав, що на місцях збиття працюють екстрені служби.
Будь ласка, зачекайте...