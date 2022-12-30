Вночі росіяни атакували дронами Київщину, сили ППО відбили ворожі безпілотники

Вночі 30 грудня росіяни атакували Київщину дронами.

Про це повідомив голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Атака дронами.

Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги. Подбайте про себе та близьких.

У жодному разі не фіксуйте роботу військових!" - йдеться в повідомленні.

Також він повідомив, що у столиці та області працює ППО.

О 4:23 у Київській області та столиці був оголошений відбій повітряної тривоги.

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Пізніше Кулеба повідомив, що ворог цілив по об’єктах інфраструктури області, але, за попередніми даними, "влучань немає".

"Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури.

Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає", - написав він.

Кулеба додав, що на місцях збиття працюють екстрені служби.